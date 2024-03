Geniet van groots geluid met deze fantastische Sonos aanbiedingen!

Een dag zonder muziek is ook maar zo saai, dus daarom ben je op zoek naar de beste Bluetooth-speakers op de markt. En wie een beetje bekend is in dit wereldje kiest automatisch voor Sonos. Met een reeks indrukwekkende speakers heeft Sonos de afgelopen jaren een reputatie opgebouwd als het ideale merk voor superieure geluidskwaliteit, innovatieve technologieën en naadloze integratie in ons dagelijks leven, waar je ook bent.

Gelieve je adblocker uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren. Dit geldt voor al onze deals.

Het assortiment van Sonos is erg breed. Voor elke omgeving en wens is er wel een Sonos-speaker en je kan deze speakers goed met elkaar combineren om een ideale surround setup te creëren. De prijzen voor deze speakers variëren van 200 euro tot duizenden euro's als je een volledige setup aanschaft. Gelukkig zijn ze ook regelmatig in de aanbieding. Bij Coolblue krijg je nu korting op de beste Sonos-speakers uit het assortiment. Wij hebben een selectie gemaakt van onze favoriete deals!

Hoge korting op Sonos-speakers

<a href="https://www.prf.hn/click/camref:1100l7v8x/pubref:hawk-custom-tracking/destination:https%3A%2F%2Fwww.coolblue.nl%2Fproduct%2F891435%2Fsonos-beam-gen2-zwart.html" data-link-merchant="coolblue.nl"" target="_blank">Sonos Beam (Gen 2) van €549 voor €449 Als je niet veel ruimte hebt dan is de Sonos Beam (Gen 2) de beste soundbar die je van het merk kan aanschaffen. Het compacte formaat zorgt ervoor dat je deze gemakkelijk bij je tv kan plaatsen, zowel op een tv-standaard als onder de tv aan de muur en het strakke design zorgt ervoor dat deze niet vloekt bij je interieur. De Sonos Beam (Gen 2) zorgt voor een breed geluidsbeeld en audioprestaties die je meeslepen in elke film, serie of game. HDMI eARC-compatibiliteit maakt het streaming van Hi-Res Audio ook mogelijk, waardoor deze ook ideaal is voor het luisteren naar muziek.

<a href="https://www.prf.hn/click/camref:1100l7v8x/pubref:hawk-custom-tracking/destination:https%3A%2F%2Fwww.coolblue.nl%2Fproduct%2F837800%2Fsonos-move-zwart.html" data-link-merchant="coolblue.nl"" target="_blank">Sonos Move van €449 voor €299 De Sonos Move is geoptimaliseerd voor gebruik in huis en in de tuin met hoogwaardige drivers en een veelzijdige app die toegang biedt tot talloze draadloze bronnen. Met zijn geavanceerde functies zoals multi-roommogelijkheden en slimme audiokalibratietechnologie, staat de Sonos Move boven traditionele Bluetooth-speakers.



Dit blijft een topkeuze voor de mensen die op zoek zijn naar de beste Bluetooth-speakers.

<a href="https://www.prf.hn/click/camref:1100l7v8x/pubref:hawk-custom-tracking/destination:https%3A%2F%2Fwww.coolblue.nl%2Fproduct%2F923917%2Fsonos-era-100-wit.html" data-link-merchant="coolblue.nl"" target="_blank">Sonos Era 100 van €279 voor €229 De Sonos Era 100 is een indrukwekkende toevoeging aan de Sonos-familie van speakers. Met zijn compacte formaat en krachtige geluidsprestaties brengt de Era 100 een rijke en meeslepende luisterervaring naar elke ruimte. De hoogwaardige drivers leveren heldere tonen en diepe bassen, waardoor elk nummer tot leven komt.



Of je nu geniet van je favoriete muziek in de woonkamer of ontspannen luistert in de tuin, de Sonos Era 100 staat garant voor een hoogwaardige audio-ervaring die de verwachtingen overtreft.

Niet gevonden wat je zoekt? Klik dan op deze link om naar alle Sonos-deals van Coolblue te gaan!

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan om dagelijks het laatste nieuws, recensies, opinies, analyses, deals en meer uit de technische wereld te ontvangen. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors