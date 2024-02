Wij hebben de Sony X95L mini-LED TV getest en het loont wel degelijk om meer uit te geven

Mini-LED TV's worden steeds populairder omdat ze niet alleen een hoge helderheid bieden, wat effectief is tegen schermreflecties in kamers met veel licht, maar ook steeds meer nuttige functies bieden voor sport, gaming en meer. Als bonus is mini-LED-technologie betaalbaarder geworden met de opkomst van budgetmerken zoals TCL en Hisense.

Een aantal van de beste tv's op de markt zijn mini-LED TV's, waaronder toestellen zoals de Hisense U8K en Samsung QN90C. De Hisense U8K is een voorbeeld van een goedkoper alternatief voor mini-LED TV's van merken als Samsung en Sony, waarbij de prijs soms bijna 2000 euro bedraagt. Op het moment van schrijven kost een 55-inch Hisense U8K gemiddeld 1.099 euro, terwijl een 55-inch Samsung QN90C gemiddeld 1.499 euro kost, wat een aanzienlijk prijsverschil is.

Het goede nieuws voor mensen met een lager budget is dat de Hisense U8K het levendige, dynamische beeld heeft dat kenmerkend is voor mini-LED-achtergrondverlichting, evenals de nodige gamingfuncties zoals VRR, 4K/120Hz en meer.

Zo werkt mini-LED (Image credit: TCL)

Duurdere technologie is meestal beter

We hadden onlangs de kans om de Sony X95L te testen, een premium mini-LED TV met een premium prijs. Dit is op elke manier een fantastische tv. Het contrast is krachtig, texturen zijn natuurlijk en kleuren zijn levendig. Tijdens onze testen werd het ook duidelijk dat deze tv niet dezelfde tekortkomingen vertoonde als de mini-LED TV's van goedkopere merken.

4K Blu-rays op de Sony zagen er duidelijk beter uit, wat ook wel mag voor deze hoge prijs. Verder behield de tv zijn beeldkwaliteit vanuit verschillende kijkhoeken, iets waar goedkopere tv's vaak moeite mee hebben. We keken onder andere naar Top Gun: Maverick en Godzilla vs Kong terwijl we schuin voor de tv zaten. Op budgettoestellen of traditionele led-tv's zou dit vaak resulteren in bleke kleuren, een vaag contrast en in sommige gevallen troebel beeld omdat je de achtergrondverlichting kan zien. Gelukkig ging de X95L hier uitstekend mee om en behield hij alle contrasten, details en kleuren vanuit alle kijkhoeken.

Zelfs vanuit extreme kijkhoeken ziet de tv er goed uit. (Image credit: Future)

Dit is een belangrijk voordeel dat de X95L heeft ten opzichte van goedkope mini-LED TV's zoals de Hisense U8K. Daar waren we kritisch over het beeld wanneer er vanuit een schuine hoek werd gekeken, waarbij we opmerkten dat vooral het contrast er niet zo goed uitzag. Dat is vooral vervelend als je met een grote groep naar de tv kijkt.

Een ander gebied waarin de X95L uitblonk was de beeldverwerking. Hij creëerde een scherp beeld met uitstekende details. Hoewel de Hisense U8K ook een beeld van hoge kwaliteit heeft, zeker voor zijn prijs, is de beeldverwerking niet zo sterk als die van de X95L. De bewegingsverwerking valt hier ook onder. De U8K heeft namelijk wat last van onscherpte bij actiescènes. De X95L ging echter probleemloos om met beweging, wat duidelijk te zien was in de luchtgevechten in Top Gun: Maverick.

De geluidskwaliteit is een ander punt dat sterk verschilt in tv's. Sommige mensen kunnen geen soundbar voor hun tv plaatsen door een gebrek aan ruimte en dan wordt ingebouwd geluid belangrijk. Terwijl het geluid van de U8K, met name de dialogen, helder was, was de X95L met zijn Acoustic Multi Audio-luidsprekersysteem de betere optie. Hij had een breder geluidsbeeld en een betere verbinding tussen de audio en de actie op het scherm.

De Hisense U8K (Image credit: Future)

Cijfers vertellen niet het hele verhaal

Bij het reviewen van tv's gebruiken we Calman Calibration software van Portrait Displays om de piekhelderheid, kleurnauwkeurigheid, grijswaarden en meer te meten.

De piekhelderheid in HDR van de Hisense U8K en Sony X95L was vergelijkbaar, met resultaten van respectievelijk 1.590 en 1.517 nits. Dat was te verwachten, aangezien mini-LED TV's aanzienlijk helderder dan de gemiddelde OLED TV. Zelfs de allerbeste OLED TV's, zoals de Samsung S95C en LG G3, lopen achter met resultaten van respectievelijk 1.400 en 1.449 nits in HDR.

Eén testresultaat viel ons echter op: DCI-P3-dekking (de kleurruimte die wordt gebruikt voor het masteren van 4K Blu-rays en digitale bioscoopreleases). In de metigen behaalde de Hisense U8K 97 procent en de Sony X95L 95 procent. De goedkopere tv weet hier dus hoger te scoren.

Dat was bovendien niet de enige categorie waarin de Hisense hoger scoorde. De andere categorieën hadden over het algemeen betrekking op de helderheid op verschillende venstergroottes, waaronder 10 procent en 100 procent. Ook de kleurnauwkeurigheid en het BT.2020-kleurbereik van de Hisense waren beter.

Als je uitsluitend naar de testresultaten kijkt, is de Hisense U8K de betere tv. Maar als je rekening houdt met de backlight blooming van de Hisense, het slechte contrast bij verschillende kijkhoeken en de zwakkere beeldverwerking, komt de Sony X95L als winnaar uit de bus. Dat is maar goed ook, want de Sony X95L kost bijna twee keer meer.

Betekent dit dat de Hisense U8K een slechte tv is? Nee, verre van. Hij biedt veel waar voor zijn geld en dat is uiteindelijk wat wij belangrijk vinden. Die lagere prijs gaat natuurlijk gepaard met enkele compromissen.

De Sony X95L kost een stuk meer dan de Hisense U8K, maar hij evenaart grotendeels de prestaties van de U8K en sluit bijna nergens compromissen. Beide tv's zijn erg goed, maar één ding is duidelijk: als je het complete mini-LED-pakket wilt, zul je meer moeten uitgeven.