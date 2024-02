Hoeveel opslag heeft je smartphone nodig?

In het digitale tijdperk waarin we leven, lijkt de opslagcapaciteit van onze smartphones net zo cruciaal te zijn als de lucht die we inademen. Met de constante toename van apps, mediaresoluties en onze afhankelijkheid van mobiele apparaten voor bijna alles, is het kiezen van een telefoon met voldoende opslagruimte uitgegroeid tot een essentiële beslissing. Toch, terwijl sommige topmodellen prijzen hanteren die de portemonnee doen huiveren (ja, we kijken naar jou, nieuwste iPhone), biedt de markt ook talrijke betaalbare opties.

Maar zoals we eerder hebben gezien met goedkopere smartphones, waarbij aantrekkelijke prijspunten en specificaties vaak verhullen wat er echt onder de motorkap zit, is het een gebied waar voorzichtigheid geboden is.



Nu richten we onze aandacht op een aspect dat steeds belangrijker wordt in onze keuze voor een nieuwe smartphone: opslag. Het is niet alleen een kwestie van hoeveel foto's, apps of games je kunt bewaren, maar ook hoe de hoeveelheid opslag de prestaties van je telefoon beïnvloedt.

1. 128GB is het minimale

Telefoonopslag, en de nood aan meer opslag, is gigantisch veranderd in de laatste jaren. Qua opslag was 64GB ooit (meer dan) voldoende voor de gemiddelde gebruiker. Vanwege grotere apps, de hogere kwaliteit van media en de veelzijdigheid van smartphones is 64GB lang niet meer goed genoeg.



Applicaties en games worden steeds geavanceerder en vereisen daarom ook steeds meer opslagruimte. Als je een game hebt van hoge kwaliteit, dan kan dit zomaar betekenen dat je meer dan 10 GB kwijt bent op je smartphone. De grotere games kunnen zelfs 20 GB tot 35 GB innemen. Social media, zoals Instagram of TikTok, cachen ook voortdurend data om te zorgen dat deze apps sneller reageren, maar dat is ook weer opslag.



De meeste mensen gebruiken hun smartphone ook gewoon als primaire camera en dat helpt nou niet bepaald mee. Foto's en video's hebben tegenwoordig een behoorlijk hoge resolutie waardoor behoorlijk wat opslagruimte in beslag nemen. En dan hebben we het nog niet over formaten zoals 4K waar één minuut aan video al snel 400MB of meer in beslag neemt.

Systeemupdates en de data die door deze apps worden gegenereerd, nemen ook een behoorlijk niet te verwaarlozen deel van de opslagruimte in beslag. Updates voor het besturingssysteem en apps nemen ook stiekem flink veel ruimte in en dat heb je vaak niet in de gaten.

Door al deze innovaties is 128GB opslagruimte het absolute minimum. Deze capaciteit is een behoorlijke buffer voor zowel je huidige als toekomstige behoeften. Zo hoef je niet constant bestanden te verwijderen of apps van je telefoon af te gooien. We zien zelfs dat bedrijven zoals Motorola, Xiaomi en OnePlus ook hun goedkopere en middenklasse telefoons minimaal met 256GB opslag uitrusten. Vroeger gaf je al gauw minstens 600 euro uit voor 256GB opslag, terwijl er nu telefoons van amper 250 euro deze opslagcapaciteit aanbieden.

2. Externe opslag is niet meer zo handig

Weg zijn de dagen dat je simpelweg een microSD-kaartje in je smartphone kan schuiven om zonder enige zorgen je opslag te vergroten. Moderne smartphones laten steeds vaker de microSD-slot achterwege, deels vanwege de opkomst van cloudopslag en deels omdat fabrikanten steeds meer in een slanker design willen stoppen. Helaas lijkt het idee van uitbreidbare opslag steeds langzamer weg te vallen.



Zelfs als je een telefoon hebt met een microSD-kaartslot, ben je er nog niet. Applicaties en games werken niet meer op externe opslag. Het is niet zoals jaren geleden toen je elke applicatie extern kon installeren. Nu is het juist andersom, want je kan foto's en video's op de externe opslag kwijt, maar die belachelijk grote applicaties eisen nog steeds veel plek op. Dit maakt een microSD-kaartje een stuk minder nuttig.

Met de overgang naar cloudopslag als een alternatieve oplossing, zou je denken dat we het probleem te slim af zijn. Maar ook daar loop je tegen beperkingen aan, zoals de noodzaak van een goede, stabiele internetverbinding en privacyzorgen.

3. Slechte prestaties

Weinig opslag betekent ook dat de prestaties van jouw smartphone achteruit gaan.

Weinig opslag betekent niet alleen dat je constant foto's of applicaties moet verwijderen omdat je smartphone vol begint te raken. De prestaties van jouw smartphone gaan ook flink achteruit. Het is een simpel principe: meer opslagruimte zorgt voor een soepelere en snellere gebruikerservaring.



Wanneer jouw opslag te vol raakt, begint de smartphone hieronder te lijden. Denk aan applicaties die trager opstarten, foto's die veel te lang moeten laden en multitasken dat nauwelijks multitasken valt te noemen. Dit komt omdat je telefoon ruimte nodig heeft om tijdelijke bestanden op te slaan voor alles wat je doet. Als die ruimte schaars wordt, dan moet de telefoon harder werken om alles draaiende te houden.



Hoe meer interne opslagruimte je hebt, hoe meer applicaties je tegelijkertijd kunt uitvoeren zonder dat je tijdelijke bestanden moet wissen om plaats te maken voor andere bestanden. Efficiënt gebruik van jouw smartphone kan gemakkelijk zijn, je moet gewoon zorgen dat jouw telefoon niet tot de nok toe vol zit.



Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan als je weinig opslagruimte hebt en daarom moet je bij het uitkiezen van jouw volgende smartphone kritisch kijken wat je nodig denkt te hebben, maar ook wat je in de toekomst nodig zou hebben. Het is zonde om paar tientjes te besparen op de korte termijn, maar op de lange termijn je elke dag ergeren omdat je een klein beetje geld wou besparen.