Vier valkuilen van goedkope smartphones

In de huidige smartphonemarkt zijn er sommige smartphones die gewoon net zo duur zijn als een kleine auto (ik kijk naar jou, Samsung Galaxy Z Fold 5). Dat kan natuurlijk bijna niemand gemakkelijk veroorloven.

Gelukkig zijn er ook genoeg smartphones te vinden voor minder dan 300 euro en vaak zakt die prijs ook onder de 200 euro. Deze telefoons komen met aantrekkelijke specs en marketingtermen waardoor je ze niet kan weerstaan. Terwijl de prijs natuurlijk lekker laag zit, is het belangrijk om te beseffen dat hier een reden voor is.



De realiteit is dat deze budgetsmartphones vaak tekortschieten als het aankomt op specs en hun beloftes. Denk aan onvoldoende updates, karige prestaties en camera's die meer als decoratie dienen dan daadwerkelijk enig nut hebben.

Dit wil niet zeggen dat alle budgetsmartphones deze gebreken hebben of oneerlijk zijn over hun specs. Dus geen paniek. Als je echter besluit om voor een goedkope smartphone te gaan, let dan op deze valkuilen voordat je spijt krijgt.

(Image credit: Future)

Als je een smartphone aanschaft, hoop je er even mee te kunnen doen. Ja, er zijn mensen die elk jaar voor de nieuwste iPhone 15 of Samsung Galaxy S24 gaan, maar die mensen zwichten over het algemeen niet voor een "nieuwe" budgetsmartphone.



Nee, als je een goedkopere smartphone koopt, hoop je toch een paar jaar met je nieuwe telefoon te doen. Bij sommige van deze goedkope smartphones is het qua updatebeleid net alsof je een ticket koopt voor de loterij: je hoopt op het beste, maar vaak kom je bedrogen thuis.



De grote merken zoals Samsung en Apple pronken altijd met hun jarenlange beveiligingsupdates en inmiddels zelfs zeven Android-updates. Aan de andere kant heb je sommige budgetsmartphones die zo min mogelijk updates willen doorzetten, want dan koop je natuurlijk geen nieuwe telefoon. Soms beloven ze bijvoorbeeld twee Android-updates, maar dan kom je erachter dat ze gewoon nog op een verouderde versie draaien. Hierdoor voelt de eerste "update" naar de huidige versie helemaal niet als een update. Wanneer de ondersteuning afgelopen is, loop je meestal niet direct risico en kun je het toestel gewoon blijven gebruiken, maar op eigen verantwoordelijkheid.

2. Camera's (die te veel beloven)

Goedkope smartphones worden vaak gekenmerkt door indrukwekkende klinkende camera-opstellingen die in het feite op de primaire camera na slechts opvulling zijn voor de specificaties op de website. Denk hierbij aan 2MP-macrocamera's waarbij je nog moeite hebt om scherp te stellen op een gamingmuis, laat staan een klein bloemetje, rondlopende kever of echte muis.

Vaak zijn de primaire camera's in deze smartphones nog beter geschikt voor macrofotografie dan de macrocamera's. Ook zitten de groothoekcamera's vaker in de weg dan dat ze nuttig zijn. Over het algemeen zijn de foto's van deze camera's slechts acceptabel te noemen in perfecte verlichting. Is het lichtelijk bewolkt, en dat gebeurt nog wel eens, dan vertrekt de kwaliteit direct met de zon.

De camera-opstelling ziet er indrukwekkend uit.. maar dat ligt in de werkelijkheid wel anders. (Image credit: Future)

En dan hebben we het nog niet eens gehad over zogenaamde AI-features in smartphones die nauwelijks boven de 200 euro uitkomen. Het implementeren van sterke AI vereist behoorlijk wat hardware, algoritmes en allerlei zaken die je niet terug zult zien in een budgetsmartphone. In ieder geval niet in 2024.

Dus als een smartphone, zoals de OPPO A79, beweert dat je met de knop EXTRA HD opeens foto's van 108MP kan nemen dan weet je dat er iets niet klopt. Stel jezelf namelijk de vraag: als de smartphone 108MP-foto's kan nemen, waarom staat er geen 108MP-camera in de specs? Om Fred van Scooby Doo te quoten: "It was a 50MP camera all along..."

3. Slechte prestaties

Soms kan je ook op goedkopere smartphones irritante bloatware tegenkomen. Denk hierbij aan applicaties zoals AliExpress, Amazon Shopping, BIGO Live en meer. (Image credit: Future)

Iedereen kent het verhaal van de schildpad en de haas met de wijze les dat snel niet altijd beter is. Helaas werkt dit niet bij budgetsmartphones, want daar is traag gewoon traag...



Het absolute minimum aan RAM dat in een smartphone moet zitten is 4GB, maar dat betekent niet dat je hier vrolijk van wordt. Dit betekent dat de smartphone al hapert als je van app wisselt of het duurt minuten voor de camera opent. Zie je iets leuks en wil je snel een foto maken? Helaas, dat leuke konijntje is al weg.



De chipsets zijn meestal flink verouderd en daarom is het ook erg belangrijk dat je vooraf controleert of een smartphone voldoet aan jouw verwachtingen. Wil je alleen een beetje appen of moet je bereikbaar zijn voor werk, dan kan een oude chip prima zijn. We raden het nog steeds niet aan, maar het kan.



Wil je meer dan dat? Dan raden we je aan om voor een goedkopere smartphone te gaan waarbij tenminste is nagedacht over prestaties. Qua voorbeelden blijven we toevallig bij OPPO, hoewel meerdere merken zich hier schuldig aan maken, en dan specifiek de OPPO A58. Deze smartphone kwam in het najaar van 2023 uit, maar gebruikt nog steeds de MediaTek Helio G85, een budgetchip uit 2020 die toen al niet fantastisch was. Dit betekent dat applicaties traag zijn, navigeren door de telefoon moeizaam verloopt en games beperkt zijn tot een potje snake.

Dit is zeker niet zo bij elke smartphone. Als we kijken naar de Motorola moto g34 met adviesprijs van 169,99 euro, zien we een Snapdragon 695. Dit is een middenklasse chipset uit 2022 die nu nog steeds degelijk presteert en zelfs 5G-ondersteuning hebt.

4. Display en helderheid

Niet elke display is hetzelfde. Sommigen beweren dat ze het verschil niet merken, maar zodra je een smartphone hebt gehad met een goed scherm en vooral een hogere refresh rate dan weet je het meteen.

De standaard voor goedkope smartphones is inmiddels meestal 90Hz en dat is 30Hz meer dan de iPhone 15. Toch hebben sommige budgetsmartphones nog steeds een refresh rate van 60Hz. Apple kan ermee wegkomen omdat het scherm fantastisch is en hun eigen chip een van de beste op de markt is, maar met een verouderde chip ga je niets bereiken.

In de prijsklasse tot 300 euro ga je geen AMOLED-schermen zien, maar meestal kijk je naar een LCD-display met, hopelijk, een FHD-resolutie. Dit wil niet zeggen dat dit altijd het geval is, want soms kom je nog wel eens een 720p-scherm tegen. Als je dat ziet, dan kan je meteen de bankpas weer in je portemonnee stoppen. Foto's zijn lage kwaliteit, YouTube-video's zien er niet uit en iets als Netflix kan je beter op de tv streamen indien dat mogelijk is.

Helaas is dat niet het enige waar je op moet letten, want op zich is het ook wel fijn als je het beeldscherm kan zien als je buiten in de zon staat. En let dan vooral niet op marketingtermen zoals "Sunlight Display" met een helderheid van slechts 680 nits. De naam klopt enigszins wel, want je ziet alleen maar zonlicht op het scherm. Tussen de 1.000 en 1.500 nits noemen wij acceptabel.

(Image credit: Future)

Dit wil niet zeggen dat alle goede smartphones niets zijn. Zo heeft de Motorola Moto G54 gewoon een refresh rate van 120Hz waardoor het navigeren door de telefoon en het multitasken erg vloeiend verloopt. Het gebeurt niet vaak, maar de Poco M5s heeft zelfs een 6,43-inch AMOLED-display met FHD-resolutie. De refresh rate blijft helaas steken bij 60Hz maar de AMOLED-technologie maakt heel veel goed. De Nokia G42 is dan weer een budgetsmartphone die je zelf kan repareren en drie jaar Anroid-updates ontvangt. Deze telefoons (en andere) vind je daarom terug in onze lijst met de beste budgetsmartphones.