Samsungs Apple Watch Ultra 2 rivaal krijgt misschien een indrukwekkend micro-LED display

Samsung schijnt volgens geruchten te werken aan een Galaxy Watch Ultra om de strijd aan te gaan met de Apple Watch Ultra 2. Dit model kan ook wel eens Samsungs eerste smartwatch worden met een micro-LED-display.

Dit nieuwe displaytype zou het OLED-scherm vervangen dat zich nu op de Galaxy Watches bevindt (zoals op de Samsung Galaxy Watch 6). De technologie zou voor een aantal upgrades zorgen. Zo zou het gebruik van anorganisch materialen ervoor moeten zorgen dat je geen last kan krijgen van het inbranden dat op OLED-displays soms wel een gebruik is bij langdurig gebruik.

Dit display zou ook ultradun zijn en schijnbaar geen backlight of kleurfilter nodig hebben. Dit kan betekenen dat de Galaxy Watch Ultra dunner zal zijn dan zijn voorgangers of dat er simpelweg meer ruimte is voor verbeterde sensors en nieuwe hardware.

Vooral die tweede optie klinkt aannemelijk. Naast dit indrukwekkende scherm zou de Samsung Galaxy Watch Ultra volgens geruchten namelijk over een verbeterd aanbod aan features beschikken vergeleken met de huidige Galaxy Watch-modellen. Er zijn echter nog geen details bekend over wat de verbeteringen zullen zijn (via GizmoChina).

Als de Galaxy Watch Ultra geïnspireerd is door de Apple Watch Ultra, dan kunnen we misschien upgrades verwachten in de vorm van een verbeterde chip, een steviger design dat geschikt is voor intensievere avonturen (zoals duiken) en een verbeterde batterijduur, zodat je het horloge langer om kan houden voor je hem weer moet opladen.

We verwachten dat een nieuw high-end horloge van Samsung (als deze inderdaad bestaat) wel een stuk duurder zal zijn dan de standaard modellen, net zoals bij de Apple Watch Ultra en zijn opvolger, de Apple Watch Ultra 2.

Is er een Galaxy Watch Ultra onderweg?

De Samsung Galaxy Watch 5. (Image credit: Future / Basil Kronfli)

We zullen nog even moeten wachten om te zien of er inderdaad nog ooit een Galaxy Watch Ultra zal verschijnen, maar het bestaan van zo'n high-end Galaxy-smartwatch klinkt wel geloofwaardig. Samsung heeft nog geen Galaxy Watch 6 Pro aangekondigd en dat maakt de Galaxy Watch 5 Pro van de vorige generatie nog steeds het meest high-end model dat het moet opnemen tegen de Apple Watch Ultra 2.

Hoewel de Galaxy Watch 5 Pro zeker een indrukwekkend horloge is, kan hij niet echt concurreren met het robuuste design en de zeer indrukwekkende features van de Watch Ultra 2. Dat kan je natuurlijk ook niet echt verwachten van een apparaat dat ouder is en ook veel minder kost, maar Samsung wil op dit vlak misschien ook niet lang blijven achterlopen op Apple.

Een nieuwe Galaxy Watch Ultra kan Apple eindelijk wat meer concurrentie geven binnen de markt van premium smartwatches en tegelijkertijd Android-gebruikers toegang geven tot het soort premium prestaties en features waar je nu eigenlijk alleen binnen het Apple-ecosysteem van kan genieten.