Samsung Galaxy Buds 2 leak toont ontwerp en nieuwe kleuren

Vorige week zagen we reeds informatie opduiken over de nieuwe Samsung Galaxy Buds 2 en de bijhorende kleurenopties. Een nieuw leak over de aankomende earbuds lijkt dit allemaal te bevestigen.

Dit weekend verscheen er nog informatie over de prijs van de nieuwe earbuds. Het prijskaartje zou tussen de 180 en 200 euro vallen. Nu heeft bekend leaker Evan Blass enkele 360-graden GIF's van de Samsung Galaxy Buds 2 op Twitter geplaatst.

Deze earbuds verschijnen waarschijnlijk in augustus tijdens een Samsung Unpacked-event. Ze zullen zo te zien beschikbaar zijn in vier verschillende kleuren: zwart, wit, paars en groen.

pic.twitter.com/SKg8MzNL3SJuly 6, 2021 See more

Zoals je kan zien, zal de kleur van de binnenzijde van de case overeenkomen met je gekozen kleur. De buitenzijde van de case zal, ongeacht welke kleur buds je hebt, steeds wit blijven.

De bewegende beelden geven ons ook een blik op het ontwerp. De Galaxy Buds 2 komen met twee sets microfoons aan de buitenzijde. Binnenin zit er een nabijheidssensor voor het automatische afspelen/pauzeren. De microfoons aan de buitenzijde wijzen op een actieve noise cancellation in tegenstelling tot de actieve noise reduction van de originele Samsung Galaxy Buds. We kunnen dit echter met de GIF niet bevestigen.

Gaat Samsung de strijd aan met de AirPods Pro?

Momenteel ziet het ernaar uit dat de Samsung Galaxy Buds 2 een directe concurrent worden voor de AirPods Pro, zeker als ze een actieve noise cancellation bieden. De prijs komt ook overeen met die van Apple. Het ontwerp ziet er ook opnieuw wat beter uit dan dat van de boonvormige Samsung Galaxy Buds Live van vorig jaar.

De earbuds van Apple komen echter wel steeds met Spatial Audio met Dolby Atmos, en dat hebben de Galaxy Buds voorlopig nog niet. Samsung kon zich vroeger ook meten met Apple op vlak van geluidskwaliteit. De Samsung Scalable Codec zorgde voor hogere bitrates dan de standaard SBC-codec bij het streamen over Bluetooth, maar dat is misschien niet meer voldoende. Zowel Apple als Sony bevinden zich nu in het rijk der ruimtelijke audio, wat de nodige upgrades zal vragen van Samsung.

Voorlopig is het ook nog niet duidelijk wat er met de andere earbuds-reeksen zal gebeuren bij het verschijnen van de Samsung Galaxy Buds 2. Samsung heeft ook een Galaxy Buds Pro-, Galaxy Buds Live- en Galaxy Buds Plus-reeks binnen zijn gamma. Dat zijn misschien enkele versies teveel.

Hoe dan ook, we zullen op het volgende Samsung Galaxy Unpacked event meer over de earbuds te weten komen. Dat evenement vindt op 11 augustus plaats om 16:00 lokale tijd. We moeten dus niet meer lang op onze honger zitten.