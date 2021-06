Samsung Galaxy Buds 2 design en kleuropties gelekt

Nu de komst van de Samsung Galaxy Buds 2 steeds dichterbij is, zijn er een aantal onthullende afbeeldingen gelekt van deze draadloze oortjes. Ze tonen vrijwel alles, van het uiterlijk tot de kleuropties.

De afbeeldingen zijn verworven door 91mobiles en passen in het plaatje dat we bij vorige leaks gezien hebben. De nieuwe hardware wordt mogelijk op maandag 28 juni onthuld.

Zoals op de afbeeldingen te zien is, lijken de nieuwe draadloze oortjes op de Samsung Galaxy Buds Pro die eerder dit jaar verschenen. Ze lijken in elk geval niet op de boonvormige Galaxy Buds Live.

Het lijkt erop dat Samsung van plan is om vier verschillende kleuropties aan te bieden voor de Galaxy Buds 2. Het zou gaan om zwart, groen, paars en wit. Ze komen echter allemaal met een witte oplaadcase.

(Image credit: 91mobiles)

Voor de Galaxy Buds 2 verwachten we uiteraard verbeteringen op het gebied van geluidskwaliteit. Daarnaast lijkt het erop dat er ten minste twee microfoons op elk oordopje zitten. Er zouden ook slijtagedetectiesensoren en pogo-connectoren voor opladen aanwezig zijn.

Het is mogelijk dat er ook wat downgrades zijn. De batterijcapaciteit is naar verwachting kleiner dan die van de Galaxy Buds Plus, en er zal mogelijk niet de actieve ruisonderdrukking aanwezig zijn zoals op de Galaxy Buds Pro.

Een andere vraag is wanneer we de Galaxy Buds 2 kunnen verwachten. Samsung heeft maandag 28 juni een digitaal evenement, maar we verwachten ook een hardwarelancering van Samsung op 3 augustus. Houd TechRadar in de gaten voor de laatste updates.