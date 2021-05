Galaxy Buds 2 leak toont upgrades en bekend ontwerp

Samsung heeft een nieuw paar volledig draadloze earbuds in het verschiet, namelijk de Samsung Galaxy Buds 2. Enkele nieuwe leaks geven ons aanwijzingen over wat we mogen verwachten. Blijkbaar zullen de earbuds betere audio leveren dan ooit tevoren, maar op vlak van ontwerp verandert er weinig ten opzichte van de Galaxy Buds Pro.

Om te beginnen doken de oortjes op bij de Federal Communications Commission (FCC), de regelgevende instantie van de Verenigde Staten, zoals werd opgemerkt door AllAboutSamsung. Dat wil zeggen dat de oortjes binnenkort in de winkelrekken zullen verschijnen.

We kijken nu al eventjes uit naar de Samsung Galaxy Buds 2, maar als ze bij de regulatoren verschijnen, ziet het ernaar uit dat we niet lang meer hoeven te wachten. Eerdere geruchten wezen al naar augustus als de maand waarin ze zouden lanceren.

De vermelding bij de FCC is vergezeld van enkele foto's. Het ontwerp van de Galaxy Buds 2 lijkt veel op dat van zijn voorgangers. Dat is niet noodzakelijk slecht nieuws, want we waren best onder de indruk van de pasvorm en afwerking van de Galaxy Buds Pro van vorig jaar.

The Galaxy Buds2 has better sound quality and still has active noise reductionMay 28, 2021 See more

Ondertussen onthult de leaker @UniverseIce dat de Galaxy Buds 2 met dezelfde geluidsonderdrukkende functie als hun voorlopers komen. Daarnaast zouden ze ook een 'betere geluidskwaliteit' hebben, wat we doorgaans verwachten van een nieuw paar earbuds.

Bij dit leak kunnen we ook een afbeelding terugvinden, maar deze onthult weinig van wat eraan zit te komen. Het lijkt alsof de infraroodsensoren voor de automatische in-ear herkenning terugkeert, maar dat het boonvormige ontwerp van de Galaxy Buds Live uitblijft.

De Samsung Galaxy Buds doken in 2019 voor het eerst op, maar sindsdien heeft Samsung reeds verschillende iteraties van zijn volledig draadloze earbuds uitgebracht. Dit nieuwe paar zal waarschijnlijk iets meer betaalbaar zijn dat de Pro-modellen, en kunnen daarom ook aan enkele functies inboeten.

We verwachten dat we in augustus ook de Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 en Galaxy S21 FE zien verschijnen, dus het is mogelijk dat Samsung dan ook de Galaxy Buds 2 uitbrengt. We houden je hoe dan ook op de hoogte.