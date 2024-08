Audio-Technica onthult nieuwe draadloze oortjes in vier opvallende kleuren

Prijs en beschikbaarheid De Audio-Technica ATH-SQ1TW2 is beschikbaar vanaf 21 augustus 2024, adviesprijs €59. Meer informatie op www.audio-technica.com.

Audio-Technica introduceert vandaag de nieuwste versie van zijn stijlvolle draadloze oordopjes. Deze oordopjes zijn ontworpen om perfect aan te sluiten bij elke levensstijl, met een lichtgewicht ontwerp en een scala aan modieuze kleuren. Dankzij de naadloze connectiviteit geniet je nog intenser van je favoriete muziek, films en games.

Kleiner en lichter dan de originele en veelgeprezen ATH-SQ1TW – maar net zo leuk – bieden de draadloze oordopjes van de volgende generatie, de ATH-SQ1TW2, de meest compacte en gemakkelijke luisterervaring van Audio-Technica tot nu toe. Speels ontworpen met een compacte vierkante vorm, zijn de ATH-SQ1TW2 verkrijgbaar in vier stijlvolle kleuren – Jet Black, Pure White, Navy/Red en Forest Green – waardoor gebruikers kunnen kiezen tussen een vleugje kleur of chique minimalisme.

Ondanks het kleine formaat zitten de oordopjes boordevol hi-fi energie en bieden ze een mooie introductie tot het bekende geluid van Audio-Technica. Gebaseerd op decennia van baanbrekende audio-expertise, zijn de ATH-SQ1TW2 uitgerust met exclusieve 5,8 mm drivers die krachtige lage frequenties en sprankelende hoge tonen overbrengen voor een meeslepende luisterervaring in een compact pakket.

Voor gamers, social media-gebruikers en filmliefhebbers biedt de lage-latentie modus een verbeterde ervaring, waarbij video's en games worden afgespeeld met minimale geluidsvertraging. Dit zorgt voor nauwkeurige en snelle reacties bij game-effecten en film soundtracks, wat de beleving aanzienlijk versterkt.

Multipoint pairing zorgt voor probleemloze overgangen tussen verschillende apparaten, waardoor gebruikers tegelijkertijd met twee bronnen verbonden kunnen blijven. Dit voorkomt dat ze oproepen missen terwijl ze via hun laptop naar muziek luisteren. Daarnaast maken de eenvoudig toegankelijke omgevingscontrolefuncties het mogelijk om omgevingsgeluiden door te laten via de oordopjes. De hear-through functie bevordert constant omgevingsbewustzijn, terwijl de talk-through functie de geluiden van de buitenwereld naar wens filtert.

De ATH-SQ1TW2 leveren moeiteloos kristalheldere handsfree oproepen – zelfs wanneer je slechts één oordopje gebruikt. Optimaal geplaatste en afgestemde microfoons helpen om omgevingsgeluid, inclusief windgeruis, te onderdrukken, terwijl de Audio-Technica Connect-app een sidetone functie biedt waarmee gebruikers hun eigen stem kunnen horen voor natuurlijker klinkende gesprekken.

Gebruikers kunnen met volledig opgeladen oortjes wel 6,5 uur non-stop muziek luisteren, plus nog eens 13,5 uur extra vanuit het oplaaddoosje. De ATH-SQ1TW2 kunnen daarmee zowel het korte woon-werkverkeer als langeafstandsvluchten aan. Met de zachte siliconen oordopjes, beschikbaar in vier maten, voelen de oortjes comfortabel aan gedurende elke reis.

Het oplaaddoosje kan draadloos of via USB-C worden opgeladen en heeft transparante inkepingen in het deksel voor zicht op de oordopjes binnenin. Het waterbestendige ontwerp (IPX5-classificering) maakt het eenvoudig om de ATH-SQ1TW2 schoon te houden en veilig op te bergen in hun compacte oplaadcase.