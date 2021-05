Huawei FreeBuds 4i review

De Huawei FreeBuds 4i zijn een eenvoudig en zeer betaalbaar paar middenklasse draadloze earbuds met leuke ANC-features en een stevige batterij. De geluidskwaliteit is goed, maar we hebben al betere gehoord binnen deze prijsklasse. Als je betaalbare earbuds zoekt met een actieve noise cancellation, dan zit je goed. Als je echter een premium geluidservaring wilt, dan zoek je best wat verder.

Review in een notendop

De markt van volledig draadloze oortjes heeft de voorbije jaren veel vooruitgang geboekt. Je kan nu deze earbuds terugvinden in alle prijsklassen en met enkele functies waardoor ze haast niet meer te onderscheiden zijn van de klassieke koptelefoons. Huawei profileert zich op deze markt door ANC-technologie aan te bieden tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

De Huawei FreeBuds 4i liggen goed op het kruispunt tussen prijs, functies en geluidskwaliteit, waardoor ze uitschieten ten opzichte van de eerdere middenklasse earbuds van Huawei. Ze vormen daarmee ook een goedkope concurrent voor de AirPods Pro of FreeBuds Pro.

Ze zien er goed uit, zitten vast en comfortabel en leveren een goede audiokwaliteit waardoor je ze lang kan dragen. De bas en het gebrek aan lagere frequenties stellen echter wat teleur, waardoor ze net dat beetje kracht ontbreken. Als je graag naar popmuziek met veel hoge tonen luistert, dan is dat echter geen probleem.

De noise-cancelling werkt goed voor deze prijsklasse en kan omgevingsgeluid goed wegfilteren, zowel tijdens muziek, films als telefoongesprekken.

De batterijduur van de earbuds is ook vrij sterk. De FreeBuds 4i kunnen met een enkele oplaadbeurt een dag mee. De oplaadcase vormt een snelle manier om ze wat bij te laden indien nodig.

Als je echter op zoek bent naar een stel earbuds met een premium audiokwaliteit, dan kun je beter nog even verder zoeken. Als je echter een goedkoop paar earbuds zoekt dat makkelijk in het gebruik is en ANC aanbiedt, dan zit je met de FreeBuds 4i gebakken.

Prijs en beschikbaarheid

De Huawei FreeBuds 4i zijn nu te koop met een prijskaartje van 79,99 euro. Je kan ze onder meer via de website van Huawei verkrijgen, en ze komen in drie verschillende kleuren: Ceramic Black, Ceramic White en rood.

Ze vallen opmerkelijk goedkoper uit dan andere premium earbuds zoals de Huawei FreeBuds Pro en AirPods Pro. Ze zijn bovendien nog steeds goedkoper dan andere middenklasse draadloze oortjes met ANC, zoals de Oppo Enco X.

Design en pasvorm

De FreeBuds 4i wijken op vlak van ontwerp af van hun voorganger, de FreeBuds 3i, en het ziet ernaar uit dat ze zijn gaan spieken bij de AirPods Pro. De behuizing is glad met een lange stam, en de silicone tipjes zorgen ervoor dat ze vast doch comfortabel zitten.

De buds zullen niet zomaar bewegen, zelfs als je je hoofd goed rondschudt. Daardoor zijn ze ook geschikt om mee te gaan sporten. Dankzij de goede afsluiting zorg je er ook voor dat het nodige geluid buiten blijft. Er zitten enkele silicone tipjes in de doos, dus je kan steeds testen wat voor jou de meest comfortabele maat is om te dragen.

(Image credit: Future)

De oplaadcase heeft ook een make-over gekregen ten opzichte van die van de FreeBuds 3i. Het langwerpige ontwerp heeft plaats gemaakt voor een meer ovale vorm met een platte achterkant. De case ligt goed in de hand en kan je makkelijk wegstoppen in je jas- of broekzak. Er is geen ondersteuning voor draadloos opladen, maar in deze prijsklasse is dat weinig verwonderlijk. De case heeft dezelfde glossy afwerking als de earbuds, waardoor het wel een premium uitstraling krijgt. Omdat de oortjes ook glossy zijn, merk je al wel snel dat het soms knap lastig kan zijn om ze uit de case te halen, omdat ze steeds tussen je vingers uit glippen.

Er zitten aanraakgevoelige sensoren in de achterkant van de earbuds verwerkt, zodat je ze kan bedienen tijdens je activiteiten. Je kan liedjes afspelen of pauzeren door er twee maal op te drukken. Er is echter geen optie om naar een volgend of vorig liedje te gaan, waardoor je in sommige gevallen al snel naar je smartphone kan grijpen en wat we dus een gemiste kans vinden. Als je de sensoren langer ingedrukt houdt, dan kan je schakelen tussen de verschillende ANC-modi: ANC aan, Awareness mode en ANC uit.

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: Future)

In de praktijk merkten we wel meerdere malen dat de controls niet altijd meewerken. Soms registreerden ze onze aanrakingen te snel en soms helemaal niet, waardoor je al snel zit te knoeien. Zoals we reeds aanhaalden, zijn de controls ook beperkt, waardoor je al snel naar je toestel grijpt om de muziek te bedienen. Je zal dus vaak enkel met de touch controls aan de slag gaan om de noise-cancelling in of uit te schakelen.

De FreeBuds 4i hebben ook een IP54 certificering tot 1 meter, waardoor je ze ook in de lichte regen kan dragen. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als je er per ongeluk wat water op morst. Dat is dus ook goed nieuws voor sportfanaten die ze tijdens hun workouts willen dragen zonder dat ze bang moeten zijn dat de earbuds kapot gaan van al dat gezweet.

Afbeelding 1 van 4 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 4 (Image credit: Future) Afbeelding 3 van 4 (Image credit: Future) Afbeelding 4 van 4 (Image credit: Future)

Audioprestaties

Als je over een smartphone van Huawei beschikt, dan is het koppelen van de FreeBuds 4i volledig zorgeloos. Je zal een bericht zien verschijnen als je de case in de buurt van je Huawei smartphone brengt. Hier krijg je alle instructies op te zien om het koppelen van de oortjes mee af te werken.

Voor Android en iOS toestellen verschilt het proces niet veel van het instellen van andere bluetooth-oortjes. Je houdt de kleine knop op de zijde van de case van de FreeBuds 4i ingedrukt om ze zichtbaar te maken in je bluetooth-menu, zodat je alles manueel kan afwerken.

Zodra de koppeling tot stand is gekomen, zal je snel merken dat de verbinding sterk blijft, zonder al te grote vertraging. Zelfs bij het bekijken van films of het spelen van games merkten we geen audiolag op.

De strakke silicone tips sluiten je oor goed af, waardoor er al op een passieve manier geluidsonderdrukking plaatsvindt. Als je dit combineert met de microfoons op de FreeBuds 4i die jouw omgevingsgeluid oppikken en omzetten naar omgekeerde geluidsgolven, krijg je een mooie reductie van je achtergrondgeluid.

Huawei voorziet ook de AI Life app waarmee je alle instellingen van de earbuds kan aanpassen naar jouw wensen. Hier moeten we wel melden dat de installatie van de app niet vlekkeloos verliep. De standaard versie van de app die je in de Apple App Store of Google Play Store kan terugvinden ondersteunt de FreeBuds 4i nog niet. In de doos van de earbuds kan je echter wel een QR-code terugvinden die je naar een versie van de app leidt waar je de earbuds wel mee kan verbinden. Dit leek ons echter een boel overbodig werk en we hopen dan ook dat Huawei er snel werk van maakt om de oortjes ook in de publiekelijk beschikbare app te ondersteunen.

(Image credit: Future)

De earbuds zullen nooit een volledige geluidsonderdrukking geven, maar ze zullen er wel in slagen om het omgevingsgeluid toch aanzienlijk te reduceren. De buitenwereld zal steeds wat aanwezig blijven, maar nooit genoeg om je echt uit je immersie te halen.

Als je nog steeds op de hoogte wilt blijven van je omgeving, dan kan je overschakelen naar Awareness mode door lang op de achterkant van je earbud te drukken. Zo worden belangrijke geluiden zoals stemmen nog steeds doorgelaten, maar de rest weg gefilterd. Als je de FreeBuds 4i als gewone oortjes wilt gebruiken, dan kan je ook alles uitschakelen.

Op vlak van audiokwaliteit leveren de 10 millimeter dynamische drivers van de FreeBuds 4i neutrale tonen met gebalanceerde hoogtes en laagtes. Dat zorgt voor een aangename luisterervaring. Helaas valt je nogal snel op dat de bas en lagere frequenties afwezig zijn. Je krijgt steeds wel een beetje bas, maar zeker nooit genoeg om optimaal van je muziek te genieten.

De FreeBuds 4i zijn daarom meer geschikt voor pop- en folkmuziek, of andere nummers waar stemmen centraal staan. Hogere tonen en vocals klinken vlekkeloos, en ook dankzij de goede beheersing van de middelste tonen krijg je een levendig geluid. Rockmuziek zal je op deze earbuds echter teleurstellen, omdat de diepere tonen niet voldoende doorkomen.

Ook op hogere volumes klinken de FreeBuds 4i vervormingsvrij, dus als je graag zo luid mogelijk mee wil krijsen op je favoriete nummers, dan is dat zeker mogelijk.

Batterijduur

Huawei beweert dat je met de FreeBuds 4i tot tien uren muziek kan beluisteren met ANC ingeschakeld op een enkele oplaadbeurt. Bij onze testen bleek dit echter tussen de zeven en acht uren te liggen. De oplaadcase voorziet hier nog eens twintig uren extra, zodat je je onderweg geen zorgen moet maken. Als je oortjes toch leeg zijn, dan kan je er na tien minuten snelladen weer voor vier uren mee aan de slag.

Zeven tot acht uren batterijduur zijn in de praktijk echter genoeg voor alledaags gebruik, en de oplaadcase helpt je zonder moeite verder. Als je de batterijduur wat wilt verlengen, dan kan je steeds de ANC uitschakelen om ze langer in leven te houden. Je zal hoe dan ook wel enkele dagen met de oortjes kunnen werken zonder dat je naar de oplader moet grijpen.

Moet ik de Huawei FreeBuds 4i kopen?

(Image credit: Future)

Koop ze als…

Je op zoek bent naar eenvoudige draadloze earbuds

Als je een paar draadloze oortjes zoekt dat eenvoudig is in het gebruik, dan moet je zeker de FreeBuds 4i overwegen. Ze zijn enorm eenvoudig in te stellen, leveren goed geluid en hebben een goede noise cancellation. Je kan ze tevens enkele uren comfortabel in je oren houden.

Je een goede batterijduur zoekt

De FreeBuds 4i gaan ongeveer 8 uren mee op een enkele oplaadbeurt met de noise cancellation ingeschakeld. Dat kan je dankzij de charging case verlengen tot 22 uren. Als je geen ANC nodig hebt, dan kan je er zelfs nog enkele uurtjes extra uit krijgen.

Je earbuds zoekt om occasioneel mee te sporten

De FreeBuds 4i zitten enorm goed. De silicone earbuds houden ze goed op hun plaats in jouw oren terwijl alles comfortabel aan blijft voelen.

Koop ze niet als…

Je een geweldige audiokwaliteit zoekt

De FreeBuds 4i leveren een goede audiokwaliteit voor hun prijs, al zijn er in dezelfde klasse toch betere te vinden. De bas ontbreekt wat kracht, waardoor genres die daarvan afhangen wat ondermaats klinken.

Je een strakke noise cancellation zoekt

De actieve geluidsonderdrukking op de FreeBuds 4i doet aardig zijn best om geluid uit je omgeving weg te werken, maar kan helaas niet alles wegfilteren. Als je volledig afgesloten wilt worden van de buitenwereld, dan moet je op zoek naar premium earbuds van Sony of Bose.

Je feilloze afstellingen wilt

De touch controls van de FreeBuds 4i zijn beperkt en werken niet altijd even goed mee. Bovendien is ook de AI Life app van Huawei nog niet up to date zodat je op zoek moet gaan naar de juiste versie om de earbuds naar jouw wensen aan te passen.