oppo enco x review

Review in een notendop

Oppo is nog niet zo lang actief op de Europese markt, maar de fabrikant lijkt bezig te zijn met een inhaalslag. Op de smartphonemarkt zien we al diverse toestellen schitteren van het Chinese merk, en dankzij de Enco X zien we weer een nieuwe optie terug in de verder vrij volgeladen wereld van volledig draadloze oortjes.

Voor de Enco X is Oppo de samenwerking aangegaan met Dynaudio, een Deense audiospecialist. De invloeden van de fabrikant hoor je zeker terug als je oudere Oppo-oortjes wel eens getest hebt. Zo zijn de klanken vrij helder en lenen de oortjes zich uitstekend voor de wat meer akoestische muzieksmaken. Dankzij het lichte en comfortabele design van de oortjes draag je de Enco X moeiteloos uren achter elkaar. Dankzij de relatief sterke actieve noise-cancelling kun je in redelijke stilte van je luistersessies genieten.

Helaas treffen we ook wat vervelende nukken aan bij de Oppo Enco X. Zo is de touch-bediening vrij beperkt, evenals de aanpassingsmogelijkheden. Voor iOS-gebruikers is er niet eens de mogelijkheid om de touch-bediening aan te passen. Een equalizer is niet beschikbaar, waardoor je het geluid niet naar eigen hand kunt zetten. Verder ondersteunen de Oppo Enco X-oortjes maar één high end audiocodec: LHDC, wat exclusief werkt met enkele Oppo-telefoons. Je haalt dus het meeste uit deze oortjes als je al een smartphone zoals de Oppo Find X2 Pro in huis hebt.

Lees onze Oppo Find X2 Pro review

Oppo Enco X prijs en releasedatum

Beschikbaar in de Benelux voor 179,99 euro

Verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit

De Oppo Enco X zijn volledig draadloze oortjes die begin 2021 op de markt zijn gebracht in onder meer de Benelux. De adviesprijs bedraagt 179,99 euro en er zijn twee kleurversies beschikbaar: zwart en wit.

Met deze prijs bevinden de oortjes zich een vrij druk segment, met grote concurrenten als Jabra, Sony en Bose. Het is maar goed dat Oppo de hulp heeft ingeroepen van Dynaudio.

(Image credit: TechRadar)

Design

Steeltjes steken wat uit

Dual driver-opstelling

Comfortabele fitting

In de wereld van volledig draadloze oortjes zijn er grof gezegd twee vormen: één waarbij er een steel is geplaatst een het uiteinde van een oordop, en één waarbij het uiteinde boller is gemaakt (zonder steel). Die eerste optie is groot geworden door Apple, en zoals wel vaker volgen andere fabrikanten deze lijn. Dit zie je ook bij de Oppo Enco X terug, al vinden we dat zeker geen minpunt.

Ook bij deze pasvorm zijn er tal van factoren die een oortje kunnen maken of breken. Op dit vlak zit het bij de Enco X wel snor. Zo zijn de steeltjes nog vrij klein gehouden, vergelijkbaar met de AirPods Pro, en zien ze er niet vreemd uit wanneer je ze in je oren hebt.

Elk oortje kent een gewicht van slechts 4,8 gram, waardoor je af en toe zelfs kunt vergeten dat je de Enco X in gebruik hebt. Oppo levert drie verschillende groottes mee in dopjes, waardoor je vrij snel een juiste fitting vindt. In de Android-app is er zelfs een functie beschikbaar om te checken of de oortjes goed zitten. De Oppo Enco X zitten bij ons als gegoten en gecombineerd met het lichte gewicht kunnen we ze uren zonder pijn aan de oren gebruiken.

Aan de binnenkant van de oortjes is er eveneens genoeg te bewonderen. Oppo rust de Enco X uit met een relatief complexe coaxiale dual-driver. Een 6mm membraan-driver gaat aan de slag met de hogere frequenties en zit nét voor de 11mm drielaagse dynamische driver die de rest van de frequenties op zich neemt.

Er zitten drie geïntegreerde microfoons en winddetectietechnologie in elk oortje, waardoor de Oppo Enco X onder meer beschikken over actieve noise-cancelling en je er telefoongesprekken mee kunt voeren.

Op het bedieningsvlak zijn de Oppo Enco X een vreemde eend in de bijt. Allereerst is er geen optie tot spraakbediening, iets wat veel concurrenten wel aanbieden. De touch-bediening werkt op beide oortjes en reageert goed op aanrakingen. De functionaliteit ervan is echter zeer beperkt. Je kunt enkel het volume aanpassen (door omhoog en omlaag te swipen over de steeltjes), volgende nummer afspelen / gesprek beantwoorden of beëindigen en wisselen tussen noise-cancelling niveaus (uit / aan / maximale transparantie).

Gebruikers van Oppo-smartphones en de Android-app 'Hey Melody' kunnen nog een klein beetje de touch-bediening aanpassen, maar daar houden de functies ook wel op. Zo is er geen equalizer beschikbaar om het geluid naar eigen hand te zetten. Voor iOS-gebruikers is er helemaal geen mogelijkheid om ook maar iets aan te passen.

(Image credit: TechRadar)

Batterijduur en connectiviteit

Maximaal 25 uur batterijduur

Bluetooth 5.2

Ondersteuning Hi-Res Audio (beperkt)

Wat betreft connectiviteit zit het bij de Enco X-serie wel snor. De nieuwe Bluetooth 5.2 is namelijk inbegrepen. Deze technologie ondersteunt onder meer de niche codec LHDC, een high-end codec die vooralsnog enkel ondersteund wordt door een paar Oppo-toestellen. Bluetooth Low Latency wordt ook ondersteund, waardoor de vertraging tussen audio en video minimaal is.

De batterijduur van de oortjes van Oppo is wat minder indrukwekkend. Met actieve noise-cancelling aan kun je vier uur lang genieten van je muziek op 50 procent volume. Dat is niets bijzonders. Met noise-cancelling uit (wat iOS-gebruikers dus niet kunnen instellen vanwege het gemis van een compatibele app) stijgt de batterijduur naar 5,5 uur.

De oplaadcase legt iets betere cijfers op de mat. De case weegt 43 gram en komt in dezelfde kleur als de oortjes met een glimmende afwerking. Afhankelijk van het feit of je noise-cancelling wel of niet gebruikt, mag je rekenen op 20 tot 25 uur luistertijd in totaal (min of meer vier volledige laadsessies dus). De oplaadcase ondersteunt Qi draadloos opladen, maar opladen via de USB-C poort is doorgaans sneller. Het duurt 80 minuten voordat de case volledig is opgeladen en 110 minuten als de oortjes erin zitten en ook volledig opgeladen moeten worden.

(Image credit: TechRadar)

Audioprestaties

Dynamisch en heldere klanken

Degelijke noise-cancelling

Soundstage had iets breder gemogen

De audiokwaliteit van Oppo's Enco X-oortjes is over het algemeen zeer redelijk te noemen. De buds zijn vooral interessant voor iedereen die houdt van vocale, akoestische en helder klinkende muziek.

Een goed voorbeeld hiervan is Try van Nelly Furtado. Deze klassieker klinkt bijzonder zuiver en laat alle verschillende tonen goed tot zijn recht komen. Na het rustige begin met het akoestische gitaar vindt er een sublieme overgang plaats met meer bas, om vervolgens in een up-tempo refrein uit te komen wat de Enco X-oortjes makkelijk aankunnen.

Bij de iets hardere rock nummers merken we dat de Oppo Enco X iets minder tot hun recht komen. De soundstage ('breedte' van het geluid) is wat aan de beperkte kant, waardoor bombastische nummers zoals Too Bad van Nickelback (ja, we weten het) wat krapjes aanvoelen door de overvloed aan audiolagen. Het resulteert erin dat de wat hogere noten van de drums bijvoorbeeld klinken als een licht sisgeluid en het wat verkrampt klinkt. Begrijp ons niet verkeerd: voor minder dan 180 euro is de kwaliteit nog steeds prima, maar bij de puristen onder ons valt dit waarschijnlijk wel op.

(Image credit: TechRadar)

De actieve noise-cancelling van Oppo weet ons zeker te bekoren. Op een drukke kantoordag is het mogelijk om dankzij de Oppo Enco X te kunnen werken, zonder dat je het gesprek van je collega's op de werkvloer kunt volgen (mits je het volume ook een beetje op hebt geschroefd). Daar kunnen de nodige concurrenten nog van leren.

De oortjes van Oppo kunnen op hun beurt echter weer wat van de concurrentie leren wat betreft de soundstage. De audio is prima, maar er zijn oortjes op de markt met een wat breder klinkend geluid. Vooral als je volledig opgezogen wil worden in stampende techno zoals Down The Void van Ahl Iver kan de beperkte soundstage ervoor zorgen dat je nét niet zo lekker opgaat in de beats als bij de (duurdere) Jabra Elite 85t.

Tonaal gezien zijn de Oppo Enco X wat aan de koelere kant van 'neutraal'. Ook daardoor komen de 'kille', akoestische nummers hier beter tot hun recht dan bombastische muziek die juist warm moet klinken. Desalniettemin is de audiokwaliteit van de Oppo Enco X-oortjes zeker prima en zal de doorsnee luisteraar het muggenziften van ons waarschijnlijk niet eens opmerken.

Moet ik de Oppo Enco X kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop ze als...

Je graag urenlang je oortjes gebruikt

Dankzij het lichte gewicht en de comfortabele fit kun je de Oppo Enco X urenlang dragen, zonder dat je daarbij last krijgt van je oren.

Je in het Oppo-ecosysteem zit

De beste gebruikerservaring krijg je als je in het bezit bent van een Oppo-smartphone met LHDC-ondersteuning.



Je van een rechttoe rechtaan geluid houdt

Het gaat nooit over de top, maar de Oppo Enco X klinken allround prima.

Koop ze niet als...

Je graag dingen bestuurt met je eigen stem

Het maakt niet uit hoe hard je roept, de Oppo Enco X volgen geen bevelen op.

Je een iPhone-gebruiker bent

De aanpassingsmogelijkheden zijn al vrij beperkt voor Android-gebruikers, maar als iOS-gebruiker kun je helemaal niets aanpassen.