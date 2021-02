Jabra Elite 85t review

Hoewel we niet heel erg te spreken zijn over het omvangrijkere design, biedt de Elite 85t wel indrukwekkende prestaties op het vlak van audiokwaliteit en noise cancelling. Verder is de batterijduur alleszins redelijk te noemen. Helaas gooit de fitting van de oortjes roet in het eten, waardoor de Jabra Elite 75t-oortjes voor sommigen de betere keuze zijn.

Review in een notendop

Jabra is terug met een nieuw setje van volledig draadloze oortjes. Het gaat om de opvolgers van de vrij populaire Elite 75t. Ze hebben dan ook de toepasselijke naam Elite 85t meegekregen. De focus van de oortjes? Om irritante, externe geluiden te blokkeren dankzij krachtige actieve noise cancelling (ANC), net zoals de Apple AirPods Pro en de Sony WF-1000XM3.

De oortjes van Jabra behouden het herkenbare en stijlvolle design van hun voorgangers. Dit keer zijn de oortjes echter wat grover dan we gewend zijn. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de toevoeging van de noise cancelling-technologie. Ze voelen daardoor wat minder compact en steken wat meer uit je oor.

De audio van de oortjes is sterk verbeterd dankzij een nieuw paar van 12 mm ingebouwde speakers, welke twee keer zo groot zijn als de speakers in de 75t-oortjes. Ze bieden een breder en meer gebalanceerde soundstage. Dit in combinatie met de diepere bas zorgt voor een extra rijke luisterervaring.

De noise cancelling-technologie heeft zeker zijn effect op de batterijduur. De oortjes bieden op één cyclus vijf uur aan luisterplezier. Dat is redelijk, maar niets indrukwekkends. Wel indrukwekkend is dat de oplaadcase de luistersessie kan verlengen tot maximaal 25 uur.

Al met al heeft Jabra een mooi setje oortjes op de markt gezet met de Jabra Elite 85t. Ze zijn ideaal voor iedereen die op zoek is naar stijlvolle noise cancelling-oordoppen die niet zo gigantisch zijn qua grootte als menig concurrent.

[Update: De Jabra Elite 85t oortjes hebben voor 2021 een aantal nieuwe upgrades gekregen. Je kunt nu de audio en ruisonderdrukking verbeteren door middel van een MyFit-test via de Jabra Sound+-app, en je kunt de oordopjes een unieke naam geven. Er is nu ook een uit-stand, zodat je kunt schakelen tussen ANC, HearThrough en de noise cancelling volledig uitgeschakeld hebben.]

(Image credit: TechRadar)

Jabra Elite 85t prijs en releasedatum

Beschikbaar sinds november 2020

Adviesprijs van 229 euro

Twee tientjes duurder dan de 75t

De Jabra Elite 85t-oortjes zijn in november 2020 uit de doeken gedaan. De adviesprijs van het setje bedraagt 229 euro. Dat maakt ze in één klap de meest prijzige oortjes van het Deense merk tot nu toe. Ze bevinden zich in dezelfde prijsklasse als bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Buds Pro.

In het doosje van de 85t vind je de twee oortjes terug, een oplaadcase, een kleine USB-C kabel en drie verschillende soorten siliconen dopjes (EarGels) om ze passend te maken in je oor.

(Image credit: TechRadar)

Design

Stijlvol en elegant design

Omvangrijker dan de 75t wegens ANC

IPX4-waterbestendigheid

Jabra is een bedrijf wat zeker niet vies is van een innovatie of twee. Vaker wel dan niet komt het Deense audiomerk op de proppen met een kwalitatief sterk audioproduct. Het merendeel van de producten zijn compact in vorm, zonder daarvoor in te hoeven leveren op geluidskwaliteit.

Dezelfde succesformule geldt voor de nieuwe Elite 85t-oortjes. Zoals de naam suggereert, volgen de oordopjes de Elite 75t op. Op het eerste gezicht zijn er veel gelijkenissen te vinden tussen de twee producten.

De IPX4-certificering moet doorgaans goed genoeg zijn om fanatieke fitnesssessies aan te kunnen, maar we raden ten zeerste af om ze onder water te dompelen. Voor iedereen die dat wel wil, is er nog altijd de Active-serie van Jabra.

Met de 85t richt Jabra zich op het verbeteren van de audio-ervaring en introduceert de fabrikant actieve noise cancelling. Deze technologie is al een tijdje te vinden in de betere koptelefoons op de markt, maar weet sinds enkele jaren ook op de markt van volledig draadloze oortjes meer en meer terrein te winnen. Het zorgt ervoor dat achtergrondgeluiden worden weggepoetst. Denk hierbij aan voorbijrazende treinen op het station of het gepraat van collega's op kantoor.

(Image credit: TechRadar)

Qua design behouden de Elite 85t-oortjes min of meer hetzelfde uiterlijk als hun voorgangers. Als je goed kijkt zie je echter dat de nieuwe oortjes iets omvangrijker zijn. Dat heeft te maken met de noise cancelling-technologie die men ergens kwijt moet kunnen. De earbuds steken dan ook een stukje verder uit je oren dan je wellicht gewend bent van eerdere Jabra-oortjes. Het valt wellicht niet meteen op in de spiegel, maar in gebruik merken we zeker een verandering aan de fitting en het comfort. De fitting is iets minder knus dan de 75t, een belangrijke reden waarom we fan zijn van die set.

Een ander belangrijk verschil is de nieuwe, ovale vorm van de dopjes. Jabra zegt dat het semi-open design beschikt over gaatjes die ervoor zorgen dat geen druk opgebouwd wordt in het oor, terwijl de siliconen ovale EarGels een betere fit geven met als gevolg dat ANC beter moet werken. Dit klinkt allemaal goed op papier, maar in de praktijk valt ons vooral op dat ze minder strak zitten dan voorgaande, ronder gevormde Jabra-oortjes. Het voelt een beetje alsof ze constant op het punt staan om uit onze oren te vallen, zelfs wanneer we ze diep in onze oren hebben gestopt.

Begrijp ons echter niet verkeerd: de Jabra Elite 85t oortjes hebben zeker geen slechte fitting. Ze vielen ook niet echt uit onze oren. Het is alleen niet zo goed als de fitting van hun voorgangers. Verder is er een knopje op elk oortje aanwezig waarmee je jouw muziek controleert, alsook het volume en een functie genaamd HearThru (bij andere fabrikanten ook wel ambient modus genoemd), waarmee geluiden juist extra goed hoorbaar zijn als je de oortjes in hebt. Handig wanneer je even moet praten tussen een luistersessie door.

(Image credit: TechRadar)

De Jabra Elite 85t oortjes zijn verkrijgbaar in diverse kleuren: Black, Copper Black, Gold Beige, Grey en Titanium Black. Laatstgenoemde was sinds de release al beschikbaar, de rest van de opties zijn iets later op de markt gekomen.

We kunnen niet anders dan de Jabra Elite 85t oortjes vergelijken met hun voorgangers; wanneer een set oordoppen aan alle eisen voldoet, voelt het alsof deze updates wat onnodig afbreuk doen aan wat anders een geweldig ontwerp was.

(Image credit: TechRadar)

Audioprestaties

Heldere, natuurlijk klinkende audio

Diepe, volle bas

Gebalanceerde soundstage

Waar we niet helemaal fan zijn van het design, zijn we nog altijd zeer te spreken over de nog altijd sublieme audiokwaliteit. Er zijn merkbaar de nodige verbeteringen doorgevoerd.

Die verbeteringen komen niet uit de lucht vallen. Jabra heeft namelijk grotere 12 mm speakers weten te stoppen in de 85t, twee keer zo groot als de speakers die je vindt in de 75t-dopjes. Dit zorgt voor een bredere en meer gebalanceerde soundstage, evenals een diepere bas voor extra rijk klinkende muziek.

Nu we het over bas hebben: Jabra staat bekend om zijn sublieme reproductie van basgeluiden, en we zijn dan ook zeer onder de indruk van het feit dat de bas bij de 85t naar een nog hoger level is getild.

De audio voelt over het algemeen hevig doch warm aan. Het geeft het een zeer natuurlijk geluid, met gedetailleerde en levendige klanken en daaronder een mooie bonkende bas, zonder dat de bas de overhand neemt. Wel complementeert de ANC de bas.

(Image credit: TechRadar)

Het volumeniveau is ook flink op te schroeven, en dat is een belangrijk aandachtspuntje. Er zijn fabrikanten die het maximale volume expres laag houden, om zo de batterijduur te kunnen strekken. Dat is niet het geval bij de Elite 85t. Het merendeel zal het maximale volume te luid vinden.

Houd je ervan om op een oorverdovend (letterlijk) volumeniveau naar muziek te luisteren (wat we afraden), weet dan dat de geluidsvervorming gelukkig minimaal is. Zelfs op hogere levels behouden de oortjes hun zuiver klinkende tonen.

Het is ook vermeldenswaardig dat tijdens onze periode met de Elite 85t-oortjes de verbinding meestal stabiel was, en dat alle gesprekken die we tijdens het gebruik voerden geen reden tot klagen gaven.

(Image credit: TechRadar)

Batterijduur

Vijf uur luisterplezier met ANC, zeven uur zonder

Oplaadcase verlengt luistersessie tot maximaal 25 uur

15 minuten snelladen

Doorgaans houden de Jabra Elite 85t-oortjes het bij ons ongeveer iets meer dan vijf uur vol op één cyclus met de noise cancelling-technologie ingeschakeld. Dat is iets minder dan de 5,5 uur waar Jabra zelf mee adverteert, maar ligt wel in lijn met wat de concurrentie ongeveer biedt. Zo zitten de Galaxy Buds Pro ook rond de 5 uur, en houden de Apple AirPods Pro het met 4,5 uur zelfs iets minder lang vol op één lading.

Zonder noise cancelling houden de oortjes van Jabra het ongeveer 7 uur uit, wat ongeveer net zoveel is als bij de Jabra 75t. Indrukwekkender is de lading accusap die de oplaadcase kan reserveren. Je kunt je luistersessie tot maximaal 25 uur verlengen met ANC en tot 31 uur zonder ANC, zonder dat je daarvoor dus de oplaadcase aan de oplader moet hangen.

Een andere prettige bijkomstigheid is dat de dopjes snelladen ondersteunen. Na slechts 15 minuten zit er weer genoeg accu in de tank voor één uur luisterplezier. Ideaal wanneer je last-minute even wil gaan hardlopen bijvoorbeeld.

(Image credit: TechRadar)

Noise cancelling prestaties

Actieve noise cancelling gebruikt twee microfoons per oortje

Degelijke prestaties

Voor de Elite 85t heeft Jabra digitale actieve noise cancelling weten te produceren. De ANC-technologie gebruikt twee microfoontjes in elk oortjes om ongewenste geluiden van buitenaf te blokkeren. Er is één feed-forward microfoon die geluiden van buitenaf blokkeert en één feed-back microfoon die geluiden van binnenin het oor dempt.

De noise cancelling van Jabra doet wat het moet doen en blokkeert irritante externe geluiden, zoals het gekwebbel van collega's op de werkvloer of luidruchtige passagiers in de trein. Er zijn echter oortjes met betere noise cancelling te verkrijgen, zoals de Bose QuietComfort Earbuds. Aan de andere kant zijn de Jabra Elite 85t-oortjes een stuk kleiner. Het is maar net wat je belangrijker vindt

Een andere prettige functie is dat je zelf de intensiteit van de noise cancelling kunt inschakelen via de bijbehorende applicatie Jabra Sound+.

Moet ik de Jabra Elite 85t kopen?

(Image credit: TechRadar)

Koop ze als...

Je op zoek bent naar een degelijk setje noise cancelling-oortjes

Naast de prima noise cancelling-technologie biedt de Jabra Elite 85t ook een degelijke allround audiokwaliteit.

Je houdt van een rijk basgeluid

Deze Jabra 85t isvoorzien van een nog beter basgeluid dan die van de voorgangers.

Koop ze niet als...

Je zoekt naar knus zittende oortjes

Door de toevoeging van ANC-technologie zijn de oortjes van Jabra in vorm groter geworden. Verder zijn er diverse aanpassingen gedaan aan de fitting, waardoor ze iets minder strak zitten dan je wellicht gewend bent van het Deense merk. Voor ANC-oortjes blijven ze echter nog altijd aan de wat compacte kant.