Recensione Jabra Elite 85t

Jabra Elite 85t differiscono dai predecessori per via di un design leggermente più ingombrante; offrono prestazioni impressionanti, un'efficace cancellazione del rumore e un’autonomia discreta, tuttavia sono meno ergonomici rispetto ai 75t.

Jabra ha introdotto i successori dei popolari Elite Active 75t, gli Elite 85t (la sigla "Active" è stato abbandonata per indicare che non sono adatti allo sport). Il punto di forza? Il nuovo modello offre un ottimo isolamento grazie a un’efficiente cancellazione attiva del rumore (ANC), come Apple AirPods Pro e Sony WF-1000XM3 .

Jabra Elite 85t sono disponibili dal 15 novembre a circa 230 euro; sfoggiano lo stesso design elegante del predecessore, tuttavia sono meno compatti, dunque sporgono di più dall'orecchio.

Detto ciò, l'audio è stato notevolmente migliorato grazie a una nuova coppia di altoparlanti integrati da 12 mm (due volte più grandi rispetto ai driver di 75t) e offrono un suono stereo più ampio e bilanciato; se a ciò aggiungiamo dei bassi poderosi, la riproduzione della musica è notevolmente migliorata.

ANC ha un discreto impatto sulla batteria, tuttavia con la funzione attiva, gli auricolari riescono comunque a offrire oltre cinque ore di riproduzione per carica e con la custodia di ricarica si arriva a ben 25 ore.

Nel complesso, sono auricolari performanti adatti a coloro che cercano un modello non troppo ingombrante, con cancellazione del rumore e un design elegante.

(Image credit: TechRadar)

Disponibilità e prezzo

Disponibile il 15 novembre 2020

Costano circa 230 euro

Gli auricolari Jabra Elite 85t sono disponibili dal 15 novembre al prezzo di circa 230 euro. Sono gli auricolari più costosi dell’azienda, ma hanno un prezzo inferiore di circa 40 euro rispetto ai Bose Quiet Comfort Earbuds . Nella confezione sono inclusi i due auricolari, il case per la ricarica, un cavo USB-C e tre coppie di gommini EarGel in silicone di diverse dimensioni.

(Image credit: TechRadar)

Design

Design moderno ed elegante

Più ingombranti rispetto ai 75t

Impermeabilità IPX4

Jabra, il marchio audio danese, è uno dei più importanti produttori di cuffie in-ear al mondo; da sempre, l’azienda cerca di offrire modelli compatti e con un’eccellente qualità del suono e gli auricolari Elite 85t ne sono un chiaro esempio. Come suggerisce il nome, sfoggiano un design simile a quello dei predecessori, gli Elite Active 75t; la differenza principale è che non sono progettati per chi fa sport (sebbene vantino l'impermeabilità IPX4).

Al contrario, sono progettati per offrire una migliore esperienza audio e la funzione ANC è stata migliorata, ma ne parleremo in dettaglio nell’omonimo paragrafo.

(Image credit: TechRadar)

In termini di design, gli Elite 85t mantengono l'aspetto elegante del predecessore, tuttavia sono più grandi e sporgono un po' di più dalle orecchie; non si notano più di tanto davanti allo specchio, ma questo influisce sull ergonomia. Infatti, la vestibilità è inferiore a quella dei 75t, uno dei motivi principali per cui abbiamo apprezzato così tanto il modello precedente.

Un'altro aspetto che influisce sulla vestibilità è la loro forma ovale: Jabra afferma che il nuovo design "semi-aperto" consente di evitare l'accumulo di pressione all'interno dell'orecchio, sebbene gli EarGel aderiscano saldamente per una migliore eliminazione del rumore. Purtroppo, gli auricolari non vestono bene come i predecessori e sembrano costantemente sul punto di cadere.

Nel complesso, non calzano male, ma non offrono la stessa vestibilità ed ergonomia dei 75t; sono più voluminosi e meno aderenti all'orecchio, tuttavia restano abbastanza comodi. Su ciascun auricolare, c'è anche un pratico pulsante che controlla la riproduzione della musica, il volume e una funzione chiamata HearThru, che consente di annullare temporaneamente la cancellazione del rumore.

(Image credit: TechRadar)

Sebbene non vantino il grado di protezione IP57 degli auricolari Elite Active 75t, gli 85t sono certificati IPX4, in altre parole, non temono gli schizzi d'acqua o il sudore.

A differenza degli Elite Active 75t, c'è solo un'opzione di colore tra cui scegliere ed è il "nero titanio", un nero lucido simil canna di fucile che è super elegante e probabilmente si abbinerà a qualsiasi vestito.

Non possiamo fare a meno di confrontare 85t con i predecessori; il vecchio modello era bilanciato in tutto, mentre i nuovi auricolari offrono una migliore qualità audio a discapito dell’ergonomia.

(Image credit: TechRadar)

Prestazioni

Riproduzione chiara e naturale

Bassi profondi e potenti

Ottima qualità audio complessiva

Come accennato, non abbiamo apprezzato il design degli 85t (squadra che vince, non si cambia), ma la buona notizia è che la qualità audio è migliorata.

Questo perché Jabra ha inserito driver da 12 mm negli 85t, più grandi di quelli dei 75t; ciò si traduce in un suono più completo e bilanciato, inoltre i bassi sono più potenti e permettono di apprezzare meglio la musica.

Parlando di bassi, Jabra è rinomata per offrirne di poderosi, quindi siamo contenti che l’azienda abbia cercato di migliorarsi ulteriormente. In effetti, la qualità audio compensa la minore vestibilità di questi auricolari:

l'audio è “naturale”, il livello di dettaglio è buono e i bassi sono ottimi (forse eccessivi quando si attiva ANC). Nel complesso, l'audio è ottimo ed è difficile lamentarsi.

(Image credit: TechRadar)

Il volume, al massimo, è piuttosto elevato; in genere, i produttori tendono a ridurre i livelli di volume degli auricolari true wireless per preservarne la batteria; al contrario, Jabra Elite 85t possono diventare persino troppo potenti.

Quindi, se vi piace ascoltare musica ad alto volume (cosa che non consigliamo), vi troverete bene con questo modello (l’audio non è mai distorto). Vogliamo anche sottolineare che, durante i test, la connessione degli auricolari era quasi sempre stabile, anche durante le chiamate.

(Image credit: TechRadar)

Autonomia

Oltre cinque ore di autonomia con ANC attivo

Oltre sette ore senza ANC

Il case di ricarica estende la durata della batteria a 25 ore

Ricarica rapida in 15 minuti

Durante i test, abbiamo constatato che gli auricolari durano poco più di cinque ore per carica con la cancellazione del rumore attiva. La durata della batteria è dunque inferiore alle 5,5 ore dichiarate da Jabra, ma è ancora in linea con la concorrenza; a confronto, gli AirPods Pro durano solo 4,5 ore per carica.

Senza la cancellazione del rumore abilitata, gli Elite 85t durano circa sette ore, come i 75t. Se consideriamo la carica aggiuntiva del case, l’autonomia sale a 25 ore con ANC attivo o a 31 ore con ANC disattivo. In altre parole, gli auricolari Elite 85t potrebbero durare quasi una settimana con un uso misto. Un'altra nota lieta è il supporto alla ricarica rapida che richiede solo 15 minuti per offrire un'ora di autonomia.

(Image credit: TechRadar)

Cancellazione attiva del rumore

Cancellazione attiva del rumore tramite due microfoni per unità

Prestazioni decenti

Jabra Elite 85t supporta la cancellazione attiva del rumore che è mediata da due microfoni per ciascun auricolare: un microfono annulla il rumore all'esterno dell'orecchio, mentre l’altro annulla il rumore all'interno dell'orecchio.

La cancellazione del rumore è buona, ma non è al livello di quella degli auricolari Bose Quiet Comfort; d'altra parte, gli 85t sono molto più compatti e ciò ne limita l’efficacia.

Abbiamo però gradito la possibilità di regolare l'intensità della cancellazione del rumore dall'app complementare Jabra Sound+.

Vale la pena acquistare Jabra Elite 85t?

(Image credit: TechRadar)

Comprateli se...

Volete degli auricolari con cancellazione del rumore Le Jabra Elite 85t supportano ANC e offrono una buona qualità audio, una durata della batteria discreta e un design elegante.

Volete dei bassi poderosi Questi auricolari riproducono bassi alquanto potenti, ma forse non sufficienti per gli audiofili.

Non comprateli se...

Volete degli auricolari aderenti Gli Elite 85t sono meno leggeri e compatti rispetto alle altre offerte di Jabra. Detto ciò, l’azienda ha trovato un buon compromesso tra funzionalità e design se paragonati ai Bose Quiet Comfort Buds che sono molto più grandi.