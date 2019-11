I nuovi AirPods Pro ci hanno dato una buona impressione durante i test preliminari; avremo bisogno di più tempo per valutarli al meglio, ma per ora gli auricolari Apple sembrano aver fatto un bel passo in avanti rispetto ai modelli precedenti.

Gli AirPods Pro “true wireless earbuds” sono arrivati e presentano nuove caratteristiche come la cancellazione del rumore attiva, una vestibilità decisamente migliorata e un design studiato per convincere gli utenti iPhone ad entrare nel mondo degli auricolari senza fili.

I nuovi auricolari di Apple sono molto più costosi: gli AirPods Pro hanno un prezzo decisamente più alto dei precedenti AirPods 2 e persino dei Powerbeats Pro.

Tuttavia, nonostante il prezzo maggiorato, si tratta di auricolari ridisegnati da cima a fondo e dotati di numerose caratteristiche che ne migliorano la qualità audio, come ad esempio la cancellazione del rumore attiva e la funzione Trasparenza.

Ma come si sono comportati i nuovi AirPods Pro nel corso dei nostri test preliminari?

Abbiamo testato gli AirPods Pro nel corso di un’intera giornata, sessione di jogging compresa. Continua a leggere per sapere come sono andati….

Airpods Pro, disponibilità e prezzo

(Image credit: Future)

Gli AirPods pro sono disponibili sul mercato globale dal 30 novembre; il tempo intercorso tra l’annuncio ufficiale ed il loro arrivo negli Apple Store è stato molto più breve del solito.

Bisogna considerare che gli AirPods Pro non sono concepiti per sostituire i modelli AirPods 2019: gli auricolari, com’è possibile notare dal prezzo maggiorato, vanno piuttosto ad occupare il segmento di fascia alta della gamma AirPods.

Il prezzo di lancio degli AirPods Pro è di 279€, quasi il doppio rispetto ai 150€ degli AirPods 2019 (con case di ricarica) e anche rispetto ai più costosi AirPods wireless, venduti ad un prezzo di 199€ con case di ricarica wireless incluso.

Looking to pre-order the AirPods Pro? Walmart and Apple have it in stock!

Setup iniziale

The AirPods make sure you get the right fit (Image credit: TechRadar)

Come molti device Apple, i nuovi AirPods pro sono pronti all’uso e si connettono istantaneamente al tuo iPhone o iPad. Basta semplicemente aprire la custodia e iniziare ad utilizzarli.

Tuttavia, secondo quanto dichiarato da Apple, per ottenere l’accesso alle “funzioni avanzate” è necessario aggiornare il proprio dispositivo alla versione iOS 13.2. Non è ancora chiaro cosa si intenda per “funzioni avanzate” anche se potrebbe trattarsi delle nuove opzioni di controllo del volume gestite dal Control Center. D’altro canto scegliere l’opzione “continua con funzioni limitate” non ci sembra una scelta sensata.

Una volta attivati, gli AirPods Pro verranno associati automaticamente all’iPhone e ai dispositivi collegati all’account iCloud (compresi Apple Watch, iPad e Mac) evitando di dover effettuare la procedura di pairing ad ogni utilizzo.

Dopo aver scelto l’inserto della misura adatta (piccolo, medio o grande) potrai indossare gli auricolari ed entrare nelle impostazioni del Bluetooth per valutarne la vestibilità; qui potrai anche controllare se l’inserto che hai scelto crea il giusto isolamento acustico.

Per verificare questi aspetti viene condotto un test che consiste nella riproduzione di un breve brano musicale durante la quale, tramite un controllo eseguito dal microfono interno, viene valutata la qualità del suono. In caso di esito positivo gli auricolari produrranno una luce di colore verde (scritte verdi, per la precisione).

Nonostante il recensore abbia riscontrato problemi di stabilità con gran parte degli auricolari a causa delle sue orecchie “particolari”, gli AirPods Pro hanno dimostrato da subito un’ottima adattabilità. L’impressione è quella di avere alle orecchie auricolari in grado di rimanere saldamente in posizione senza rischi di caduta.

Design e utilizzo

(Image credit: Future)

La prima cosa che abbiamo notato durante il test preliminare è che gli AirPods Pro sono talmente leggeri che una volta indossati ci si dimentica di averli alle orecchie.

Se da una parte questo aspetto costituisce un pro in termini di comfort, dall’altra c’è il rischio di perdere un auricolare senza accorgersene, a meno che non si stia riproducendo un brano e l’audio venga a mancare improvvisamente.

Abbiamo potuto verificare questo aspetto quando, durante una sessione di corsa, il tester ha avvertito una certa instabilità e ha temuto che uno degli auricolari stesse per cadere. A questo punto è stato necessario interrompere l’attività per verificare che l’auricolare non fosse caduto essendo quasi impossibile percepirne la presenza; fortunatamente entrambi gli AirPods Pro erano al loro posto.

Gli steli sono decisamente più corti rispetto a quelli dei precedenti AirPods 2, aspetto che rende i nuovi AirPods Pro meno pratici qualora si vogliano azionare i comandi per cambiare traccia o attivare Siri.

Queste funzioni sono attivabili tramite un sensore capacitivo posto all’interno degli steli; è possibile passare alla modalità Trasparenza (di cui parleremo più avanti) ed attivare la cancellazione del rumore toccando una volta il sensore. In caso si voglia mettere il brano in pausa basta premere velocemente, mentre per saltare traccia è necessario un doppio tocco.

Il piccolo sensore (Image credit: Future)

L’impatto iniziale non è stato dei migliori a causa della dimensione ridotta degli steli, che rende difficile trovare i comandi e dell’estrema compattezza degli auricolari. Tuttavia è facile prenderci la mano e dopo pochi utilizzi diventa naturale utilizzare il sensore anche se, date le dimensioni ridotte, si ha la sensazione di poterli rimuovere ad ogni tocco.

É un peccato che non sia presente un click fisico, oltre a quello acustico, per confermare l’attivazione dei comandi e conferire agli AirPods Pro un migliore feedback.Tuttavia il sensore permette di modificare i comandi a proprio piacimento, per controllare Siri ad esempio, consentendo inoltre di scegliere impostazioni personalizzate su ciascun auricolare.

Sarebbe stato più comodo poter gestire il volume tramite il sensore touch posto sullo stelo. È stato piuttosto snervante dover utilizzare il telefono per farlo, cosa che non accade con i Powerbeats Pro, dotati di un apposito tasto per cambiare il livello sonoro.

La sostituzione degli inserti in silicone è tipicamente in stile “Apple” (che si tratti di una cosa positiva o negativa dipende principalmente dalla simpatia che si nutre per l’azienda). Non si tratta infatti di semplici inserti in silicone da incastrare su un piccolo stelo, bensì è presente un meccanismo ad incastro.

Questo consente agli AirPods Pro di conservare un design più compatto e rende l’installazione più precisa ma al tempo stesso alimenta dei dubbi sul possibile prezzo dei ricambi. Se normalmente risulta facile e poco dispendioso trovare degli inserti in silicone per gli auricolari standard, nel caso degli AirPods Pro la sostituzione, pur scegliendo prodotti di terze parti, potrebbe comportare costi maggiori a causa delle clip utilizzate per l’incastro.

Inizialmente si incontrano alcune difficoltà nell’inserimento e nella rimozione degli inserti, che richiedono un po’ di forza per agganciarsi. Tuttavia il sistema sembra robusto e, una volta acquisita la confidenza necessaria, diventa facile soprattutto se si considera che non sono operazioni che vanno effettuate di frequente.

(Image credit: TechRadar)

All’interno degli AirPods Pro sono presenti un accelerometro e un sensore che hanno la funzione di interrompere la riproduzione dei brani quando si rimuovono gli auricolari e di riprenderla una volta reinseriti.

A livello di adattabilità i nuovi AirPods Pro sono decisamente migliorati rispetto ai primi AirPods. Gli inserti in silicone li rendono comodi e saldi ed il peso è talmente ridotto da ridurre al minimo le oscillazioni anche se stai facendo jogging o salendo le scale.

A conferma di questa caratteristica abbiamo effettuato una sessione di corsa spinta alternata a un’attività più blanda e gli AirPods Pro si sono comportati egregiamente bene in entrambi i casi.

L’unico problema si è verificato quando, durante la prova, uno degli auricolari ha iniziato a perdere presa a causa di alcune gocce di sudore penetrate nella parte interna dell’orecchio finendo sugli inserti in silicone. È stato sufficiente rimuovere l’auricolare, asciugarlo e reinserirlo, ma ci sentiamo di raccomandare attenzione in quanto il sudore potrebbe creare problemi.

Tuttavia siamo anni luce avanti rispetto ai primi AirPods che sarebbero caduti a terra al primo movimento brusco; chi pratica sport frequentemente o ha delle orecchie più “scavate” potrebbe comunque riscontrare problemi di stabilità.

In termini di design Apple ha realizzato un altro prodotto degno del suo brand. Gli AirPods Pro sono costosi, ma ben studiati, con piccole modifiche al design e particolari che aggiungono un tocco in più all’esperienza complessiva.

Qualità del suono, cancellazione del rumore e trasparenza

(Image credit: Future)

Non ci sono dubbi sulla loro comodità, ma come suonano gli AirPods Pro? Beh, Apple ha utilizzato driver personalizzati, migliorato i bassi, reso le frequenze medie e alte “chiare e dettagliate” ed aggiunto un equalizzatore attivo.

Queste caratteristiche fanno sì che il nostro giudizio dopo primi test sulla qualità del suono sia decisamente positivo. I bassi sono pieni e le sezioni vocali chiare durante l’ascolto di brani su Spotify. Anche a metà volume, il livello del suono è perfettamente adeguato e alzando al massimo il volume si ottengono livelli sonori decisamente alti.

Parte della qualità del suono è dovuta alla cancellazione del rumore, che si fa notare in modo deciso ed è attivabile applicando pressione sul sensore capacitivo. É inoltre possibile utilizzare la funzione dalla sezione “volume” del vostro iPhone e persino tramite un menù dedicato presente su Apple Watch.

Apple ha inserito due microfoni negli AirPods Pro per permettere un’analisi sia del suono interno che del suono esterno.

(Image credit: Future)

Il microfono principale (interno) monitora la qualità dell’audio nell’orecchio per vedere se la musica che si sta riproducendo suona come dovrebbe, e la modifica di conseguenza utilizzando tramite un algoritmo.

L’altro posto all’esterno annulla il rumore di sottofondo e crea un ambiente d’ascolto molto più sereno.

Non possiamo testare il funzionamento effettivo di questo algoritmo in quanto non c’è modo di attivarlo o disattivarlo, ma la cancellazione del rumore ha un effetto forte e percepibile. Gli AirPods Pro non escludono completamente tutti i suoni intorno (se qualcuno sta ascoltando musica in ufficio potreste sentirla comunque) ma funzionano molto bene e sono in grado di offrire un ottimo isolamento.

Il funzionamento si può personalizzare tramite le impostazioni (Image credit: TechRadar)

Abbiamo notato una cosa strana: indossando gli AirPods Pro accesi, ma senza riprodurre alcun brano, si avverte uno strano suono di sottofondo come se la cancellazione del rumore fosse ancora in funzione. É un po’ sconcertante e non accade sempre, ma quando si verifica è piuttosto inquietante.

La funzione trasparenza rappresenta l’altra parte del sistema di cancellazione del rumore ed agisce tramite i microfoni esterni di AirPods Pro che hanno la funzione di filtrare i rumori ambientali.

Si tratta di una funzione ben implementata, in grado regolare gradualmente il suono al momento dell’attivazione piuttosto che generare un aumento di volume improvviso. Consente di avere una conversazione anche quando la musica è in esecuzione (anche se il volume è difficile da regolare) e quando non si ascolta la musica sembra di non indossare affatto gli auricolari.

A differenza di quanto appare nelle pubblicità dove la Trasparenza appare attivabile con un semplice tocco del sensore capacitivo, l’attivazione richiede in realtà un tocco deciso e prolungato. Come detto in precedenza è qualcosa a cui ci si abitua facilmente, ma non è quello che ci aspettavamo.

(Image credit: TechRadar)

Se stai pensando di utilizzare AirPods Pro per rispondere alle chiamate quando sei in giro potresti avere delle difficoltà ad utilizzare la funzione di cancellazione del rumore.

Sembra che il problema sia causato dall’abbassamento naturale della voce che si verifica quando il suono è più avvolgente; questa azione impedisce infatti che i microfoni captino la voce al massimo della sua intensità.

Accendendo la funzione Trasparenza il mondo tornerà a vivere, a livello sonoro, e vi accorgerete che il volume della vostra voce verrà incrementato automaticamente.

Tuttavia, durante i test preliminari, ci siamo accorti di dover parlare in maniera più chiara mentre chiacchieravamo al telefono indossando gli AirPods Pro.

Batteria e Fitness

(Image credit: Future)

Abbiamo deciso di lasciare questi aspetti per ultimi, dato che non abbiamo avuto né il tempo necessario per testare adeguatamente la batteria degli AirPods Pro né l’occasione di utilizzarli per delle sessioni di allenamento adeguatamente lunghe.

Il case di ricarica garantirà circa 24 ore di ascolto quando è completamente carico, mentre la carica completa degli AirPods Pro garantisce fino a 5 ore di ascolto (con noise canceling e trasparenza attivi si perdono circa 30 minuti di autonomia) o 3 ore e mezza se state utilizzando gli auricolari per le chiamate.

(Image credit: TechRadar)

Se siete in astinenza da musica e gli AirPods Pro sono scarichi vi basteranno 5 minuti di ricarica per ottenere circa un’ora di autonomia di ascolto. Quando dovrete ricaricare gli auricolari sarà meglio per voi che abbiate un iPhone 11 Pro o un cavo Lightning tra le mani dato che quello fornito nella scatola degli AirPods Pro è un USB-C con uscita Lightning. Chi non dispone di questi mezzi potrebbe non trovarsi a suo agio nel ricaricare le cuffie.

Per quanto riguarda il fitness non vedevamo l’ora di provare gli AirPods Pro dato che molti possessori della versione originale hanno riscontrato problemi derivanti da un’eccessiva instabilità durante l’attività fisica.

(Image credit: Future)

Tuttavia gli inserti in silicone degli AirPods Pro si sono rilevati stabili quando li abbiamo utilizzati per un breve test in strada. Combinando questo aspetto con la resistenza al sudore e alla pioggia garantite da IPX4 si hanno degli auricolari ottimi sia per il pendolare che per lo sportivo.

Come potete vedere nella sezione relativa alla progettazione, durante una sessione di corsa più intensa uno dei due auricolari si è allentato a causa del sudore ma è rimasto al suo posto finché non abbiamo scosso la testa.

Verdetto

Nonostante il tempo limitato in cui abbiamo potuto testare gli AirPods Pro ci siamo sentiti subito a nostro agio, come se si trattasse di un accessorio già presente nella nostra routine quotidiana. Abbiamo anche notato immediatamente alcuni difetti come la mancanza del controllo del volume tramite gli auricolari e la poca praticità dei nuovi steli corti..

La modalità di cancellazione attiva del rumore e la trasparenza sono ottime e la qualità dell’audio è molto più alta rispetto agli AirPods originali (ed è quello che ci aspettavamo dato il costo aggiuntivo); anche il design, in generale, risulta anni luce avanti rispetto ai modelli precedenti.

Anche se c’è da pagare un prezzo alto per averli, nel limitato arco di tempo in cui abbiamo avuto modo di utilizzarli abbiamo notato un consistente miglioramento qualitativo rispetto alle precedenti versioni di AirPods. Se siete disposti a spendere qualche soldo extra potrebbe trattarsi di un acquisto valido.