iPhone 13 Pro vs iPhone 12 Pro, quale scegliere?

La nuova famiglia iPhone 13 è stata svelata il 14 settembre in occasione dell'evento Apple California Streaming: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sono stati presentati insieme ai nuovi iPad (2021), iPad mini 6 e Apple Watch 7.

Dunque, con l'arrivo della versione Pro del nuovo iPhone 13, qualcuno di voi si starà chiedendo se valga la pena optare per un risparmio economico (iPhone 12 Pro vedrà senz'altro un ribasso) oppure passare a un livello di prestazioni superiore.

Per noi, iPhone 12 Pro è uno dei migliori iPhone sul mercato e certamente un prezzo ridotto potrebbe renderlo particolarmente appetibile, tuttavia occorre non sottovalutare le potenzialità del nuovo iPhone 13 Pro, soprattutto se il display è un elemento importante.

iPhone 13 Pro vs iPhone 12 Pro: uscita

La serie iPhone 12 è stata presentata il 13 ottobre del 2020 (Image credit: TechRadar)

iPhone 13 Pro è stato presentato ufficialmente il 14 settembre 2021 e sarà disponibile nelle prossime settimane.

Gli iPhone 12 Pro invece sono già in commercio, e con l'arrivo della nuova serie siamo certi che troverete delle interessanti offerte su iPhone 12. Il prezzo potrebbe calare sensibilmente nelle prossime settimane o magari in occasione del Black Friday 2021 .

iPhone 13 Pro resterà a prezzo pieno per parecchio tempo, invece.

iPhone 13 Pro: le novità

iPhone 13 Pro (Image credit: Apple)

Una delle novità più interessanti introdotte da iPhone 13 Pro è sicuramente il refresh rate del display, che arriva per la prima volta a 120 Hz su un dispositivo Apple.

Dunque possiamo aspettarci transizioni più fluide e immagini più nitide, ad esempio quando scorriamo i social.

Inoltre, il display Super Retina XDR arriva a 1.000 nit di picco in ambienti esterni, mentre la batteria dovrebbe avere un'autonomia di 2,5 ore maggiore rispetto al modello precedente.

Di seguito, vi diamo alcuni dettagli in più delle varie caratteristiche di iPhone 13 Pro rispetto a iPhone 12 Pro.

(Image credit: Apple)

iPhone 13 Pro vs iPhone 12 Pro: design e display

Dal punto di vista del design, ci sono poche differenze con iPhone 12 Pro e Pro Max: possiamo vedere le stesse dimensioni maggiorate, anche se iPhone 13 Pro si distingue per una fascia di acciaio inossidabile intorno ai bordi dello smartphone.

Le colorazioni sono quelle a cui siamo abituati, ovvero colori grafite, argento, oro a cui si aggiunge il nuovo Sierra Blu, una colorazione davvero audace, forse la più vistosa mai proposta per un modello Pro.

Parlando del display, iPhone 13 Pro e iPhone 12 Pro condividono le stesse dimensioni: 6,1 pollici con risoluzione di 1170 x 2532.

La differenza, però sta nel display. Come dicevamo, iPhone 13 Pro è dotato, come il fratello maggiore Pro Max, di un nuovo schermo XDR Super Retina con un picco di 1.000 nit di luminosità all'aperto, e soprattutto un refresh rate 120 Hz. Quest'ultimo aspetto è notevole. Intanto perché è la prima volta che Apple dota uno dei suoi dispositivi di uno schermo con una frequenza di aggiornamento tanto elevata.

Eravamo rimasti delusi dal refresh rate di iPhone 12 Pro, fermo a 60 Hz, ma stavolta siamo stati accontentati.

(Image credit: Apple)

Entrambi gli smartphone sono dotati di schermi Super Retina XDR OLED da 6,1" molto simili, con la stessa risoluzione di 1170 x 2532.

La differenza principale sta nella differenza di luminosità di picco, pari a 800 nit su iPhone 13, rispetto ai 600 di iPhone 12. Entrambe le serie raggiungono 1200 nit in HDR.

iPhone 13 ha ancora un refresh rate di 60 Hz, pertanto potrebbe valere la pena attendere e valutare l'acquisto del modello Pro alla fine del 2021.

iPhone 13 Pro vs iPhone 12 Pro: fotocamere

Fotocamera iPhone 13 Pro (Image credit: Apple)

iPhone 13 Pro monta tre nuove fotocamere da 12 MP con nuovi sensori e obiettivi. C'è un grandangolare con apertura di f/1.5 e pixel da 1,9 µm, un obiettivo ultra grandangolare con apertura di f/1.8, e un teleobiettivo con apertura di f/2.8. Un passo avanti rispetto ai modelli precedenti.

Il teleobiettivo è di 77 mm e offre 3x di zoom ottico, 2x di zoom out ottico e 6x di intervallo di zoom ottico con uno zoom digitale fino a 15x.

Apple sostiene che la fotocamera principale su iPhone 13 Pro sia 2,2 volte più efficiente in ambienti con poca luce rispetto a iPhone 12 Pro. Sembra che le grandangolari siano il 92% più efficienti con scarsa illuminazione e, per la prima volta su iPhone, è possibile scattare foto in macro.

iPhone 13 vs iPhone 12: specifiche, prestazioni e batteria

Il chip A15 Bionic della gamma iPhone 13 promette prestazioni superiori rispetto all'A14 di iPhone 12.

Neural Engine garantisce 15,8 triliardi di operazioni al secondo rispetto agli 11 trilioni di A15, mentre iPhone 13 Pro offre un po' di potenza in più grazie al core aggiuntivo della GPU, per prestazioni grafiche superiori.

Apple ha deciso di abbandonare la versione con 64 GB di spazio ed era anche ora!

iPhone 13 Pro sarà disponibile in versioni da 128 GB, 256 GB, 512 GB o, per la prima volta in un iPhone, 1 TB.

Anche la batteria si distingue dai modelli precedenti, infatti iPhone 13 Pro dovrebbe avere un'autonomia di 90 minuti in più rispetto a iPhone 12 Pro.

iPhone 13: supporto a lungo termine

Quando si parla di supporto, Apple è la numero 1 (Image credit: TechRadar)

A differenza degli smartphone Android , che in genere godono di due-tre anni di aggiornamenti, gli iPhone sono aggiornati per almeno 5 anni. Pensate che iOS 15 , il nuovo sistema operativo degli iPhone, sarà disponibile su tutti i modelli da iPhone 6S in poi.

Un altro aspetto da tenere a mente è la qualità del processore: in genere, i chip Bionic sono alquanto superiori a quelli della concorrenza (Snapdragon, Mediatek ed Exynos) e reggono meglio il passare degli anni.

iPhone 13 Pro: prezzo

In molti aspettano il “fisiologico” calo di prezzo della gamma iPhone 12 (Image credit: Apple)

Se volete prendere iPhone 12 Pro, vi consigliamo di aspettare ancora un po', dato che il prezzo subirà senza dubbio un ribasso

Inoltre, conviene aspettare la recensione di iPhone 13 Pro anche per scoprire di quanto siano superiori al modello precedente.

Analizzando il prezzo iniziale, iPhone 12 Pro partiva da 1.189€ per la versione da 128 GB, mentre il modello da 256 GB aveva un cartellino di 1.309€ e, infine, per il modello da 512 GB occorreva sborsare 1.539€.

I prezzi sono rimasti invariati per iPhone 13. I tagli qui sopra hanno lo stesso identico prezzo, a cui aggiungiamo la versione da 1 TB che costa ben 1769€.

Come dicevamo, all'apparenza non ci sono grandi differenze in termini di design fra iPhone 12 Pro e iPhone 13 Pro, tuttavia, il display a 120 Hz, la possibilità di scegliere la versione da 1 terabyte, nonché la maggiore potenza di calcolo e l'autonomia prolungata, sono tutti elementi che vanno in favore di iPhone 13 Pro.

Se il budget non è un problema, può aver senso fare questo passo, altrimenti, vi suggeriamo di attendere la recensione e valutare con attenzione quale dei due faccia maggiormente al caso vostro.