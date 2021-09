iPhone 13: le unità scarseggiano e i tempi di consegna si allungano

Se state per acquistare uno dei nuovi iPhone 13 sappiate che dovrete aspettare un bel po' prima di riceverlo. Sul sito Apple i tempi di consegna stimati arrivano fino a cinque settimane in base al modello selezionato. Il motivo di tanta lentezza, almeno a detta di Apple, è legato a un rallentamento della produzione e alla conseguente scarsità di magazzino.

In Italia, le spedizioni di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max richiedono dalle 4 alle 6 settimane, mentre per iPhone 13 e iPhone 13 mini bisogna attendere dalle 3 alle 4 settimane. Per la precisione le consegne per le varianti Pro sono stimate (ordinando in data odierna) tra il 29 ottobre e l'8 novembre, mentre per iPhone 13 e iPhone 13 mini è necessario aspettare una data compresa tra il 15 e il 22 ottobre.

iPhone 13 Pro Max è il più richiesto in assoluto (Image credit: TechRadar)

Ma quali sono i motivi di tanta attesa? Oltre all'elevata domanda, Nikkei Asia segnala che la pandemia da Covid-19 sta creando problemi alle linee produttive situate in Vietnam, paese nel quale vengono assemblati gli iPhone 13.

Non sappiamo se Apple sta studiando o meno un modo per risolvere il problema, quindi i ritardi potrebbero durare ancora per un po'. In sostanza, se volete un iPhone 13 dovreste ordinarlo il prima possibile, a meno che non siate disposti ad attendere mesi prima di poterlo utilizzare.

Il discorso vale soprattutto coloro che intendono acquistare una delle varianti Pro, che sembrano essere le più colpite dai ritardi nella linea produttiva (oltre che le più richieste); al contrario iPhone 13 mini (stando ai primi report) non sta vendendo molto, quindi sarà più facile da reperire in tempi brevi.

