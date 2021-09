Durante l'evento Apple del 14 settembre, Tim Cook ha presentato la nuova famiglia iPhone 13 composta da: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Gli smartphone di casa Apple sono arrivati insieme a altre novità tra le quali troviamo iPad (2021), iPad mini 6 e Apple Watch 7.

iPhone 12 Pro Max era il modello di punta della gamma iPhone fino all'arrivo del nuovo iPhone 13 Pro Max, che presenta alcune novità interessanti e diverse migliorie rispetto al suo predecessore. Ma vale la pena spendere la cifra richiesta da Apple per il suo nuovo top di gamma o conviene risparmiare qualcosa e puntare su iPhone 12 Pro Max?

In questo articolo metteremo a confronto le principali caratteristiche dei due iPhone Pro Max per aiutarvi a scegliere l'opzione più conveniente.

iPhone 13 Pro Max vs iPhone 12 Pro Max: data di uscita e prezzo

La serie iPhone 12 è stata presentata il 13 ottobre del 2020 (Image credit: Apple)

iPhone 13 Pro Max è stato svelato al grande pubblico il 14 settembre 2021: sarà prenotabile da 17 settembre (domani, nel momento in cui scriviamo), con l'effettiva disponibilità a partire dal 24 settembre 2021.

Il prezzo di iPhone 13 Pro Max parte da 1.289€ per la variante da 128GB, 1.409€ per quella da 256GB e 1.639€ per il taglio da 512GB. Quest'anno arriva anche il nuovo formato da 1TB a un costo di 1.869€.

Sono gli stessi prezzi di iPhone 12 Pro Max al lancio, a parte ovviamente la versione da 1TB, che l'anno scorso non c'era.

Come potete notare Apple ha deciso di mantenere i prezzi invariati ma dato che iPhone 12 Pro Max è in commercio dal 13 ottobre 2020, il prezzo è destinato a scendere sensibilmente nelle prossime settimane o magari in occasione del Black Friday 2021.

iPhone 13 Pro Max vs iPhone 12 Pro Max: le novità

iPhone 13 Pro (Image credit: Apple)

Una delle novità più interessanti introdotte da iPhone 13 Pro Max sta nel nuovo display con frequenza di aggiornamento da 120Hz, il doppio rispetto al modello precedente.

Questa specifica è molto importante in termini di scorrevolezza e fluidità d'uso, e si può notare in molti ambiti, dalla semplice navigazione sul web al gaming. Il display Super Retina XDR di iPhone 13 Pro Max raggiunge i 1.200 nit di luminosità in ambienti esterni.

Migliora anche l'autonomia di tutta la gamma iPhone 13, con Pro Max che incrementa la durata della batteria di 2,5 ore rispetto al modello precedente per un totale di 28 ore, attestandosi come l'iPhone più longevo di sempre (a detta di Apple).

Ovviamente, come ogni nuova serie iPhone, a bordo della gamma iPhone 13 troviamo il nuovo chipset A15 Bionic. Stando a quanto afferma Apple, il nuovo SoC include una CPU e una GPU fino al 50% più veloci rispetto alla concorrenza, e il Neural Engine a 16 core è in grado di eseguire 15.800 miliardi di operazioni al secondo.

Le novità riguardano anche il comparto fotografico, che guadagna funzioni macro e può contare su lenti più luminose.

Per quest'anno Apple ha deciso di proporre anche una variante da 1TB, taglio esclusivo di iPhone 13 Pro e Pro Max.

Di seguito trovate tutte le novità presenti sul nuovo top di gamma Apple.

(Image credit: Apple)

iPhone 13 Pro Max vs iPhone 12 Pro Max: design e display

Il design dei nuovi iPhone 13 è molto simile a quello dei precedenti iPhone 12, e iPhone 13 Pro Max non fa eccezione. L'unica differenza che si vede a colpo d'occhio consiste in una banda d'acciaio inossidabile visibile sui bordi dello smartphone e presente anche nella variante iPhone 13 Pro.

Per il resto rimangono i bordi piatti e il look industriale ispirato a iPhone 5 che, molto probabilmente, rimarrà in voga ancora per qualche anno.

Apple ha deciso di riproporre le stesse colorazioni dello scorso anno, ovvero grafite, argento e oro alle quali si aggiunge il nuovo Azzurro Sierra.

Il display di iPhone 13 Pro Max ha le stesse dimensioni di quello di iPhone 12 Pro Max e misura 6.7 pollici con una risoluzione di 1284 x 2778.

La differenza, come anticipato, sta nel fatto che iPhone 13 Pro Max dispone di un display XDR Super Retina in grado di raggiungere 1.200 nit di luminosità massima (finestra HDR), oltre a vantare una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Si tratta di una novità importante dato visto che si tratta del primo display da 120Hz equipaggiato da un iPhone.

Eravamo rimasti delusi dalla frequenza di aggiornamento di iPhone 12 Pro Max, fermo a 60 Hz, ma stavolta Apple è riuscita ad accontentarci.

Il livello di resistenza a schizzi, gocce e polvere rimane identico rispetto a iPhone 12 Pro Max (Rating IP68).

iPhone 13 Pro Max vs iPhone 12 Pro Max: fotocamera

Fotocamera iPhone 13 Pro (Image credit: Apple)

iPhone 13 Pro Max monta tre fotocamere da 12 MP dotate di nuovi sensori più luminosi rispetto a quelli di iPhone 12 Pro Max, tra cui un obiettivo grandangolare con apertura di f/1.5, un obiettivo ultra grandangolare con apertura di f/1.8, e un teleobiettivo con apertura di f/2.8. Il nuovo teleobiettivo ha una lunghezza focale di 77 mm e uno zoom ottico 3x. L'estensione totale dello zoom ottico è di 6x (contro i 5X di iPhone 12 Pro Max), mentre in questo caso l'apertura è stata ridotta da f/2.2 a f/2.8.

La fotocamera frontale rimane la stessa da 12MP con apertura f/2.2, ma guadagna alcune nuove funzioni video come le modalità Cinema e ProRes. Aumentano anche gli fps nelle registrazioni video in 4K che passano dai 30 frame al secondo di iPhone 12 Pro Max agli attuali 60fps.

Stando a quanto afferma Apple la fotocamera di iPhone 13 Pro Max garantisce prestazioni migliorate fino a 1,5 volte rispetto a iPhone 12 Pro Max. Le fotocamere grandangolari permettono di ottenere risultati migliori fino al 92% in condizioni di luce scarsa, e con il nuovo ultra-grandangolo, per la prima volta, arrivano anche le funzioni macro.

Nel corso dell'anno i nuovi iPhone Pro riceveranno la funzione ProRes che permette di acquisire e modificare video professionali nei formati ProRes o Dolby Vision.

Grazie all’alta fedeltà cromatica e alla bassa compressione del formato ProRes i video si possono girare, modificare e inviare su tutte le piattaforme di condivisione, completando i progetti direttamente su iPhone.

Il formato ProRes permette di acquisire filmati in 4K a 30fps direttamente con l'app Fotocamera su tutti i modelli della linea Pro e Pro Max esclusi quelli da 128GB. In questo caso la risoluzione è bloccata a 1080p.

Apple ha introdotto nuovi Stili fotografici che applicano a tutti gli scatti i livelli di Tonalità e Temperatura preferiti. A differenza dei filtri, però, gli Stili Fotografici non alterano aspetti come il colore del cielo e il tono della pelle per ottenere un effetto naturale. iPhone 13 Pro Max consente di scegliere tra Stili predefiniti (tra cui Brillante, Contrasto elevato, Caldo e Freddo) e di creare i vostri stili personalizzabili.

Con iPhone 13 Pro Max si possono anche girare video con profondità di campo ridotta e messa a fuoco automatica. La modalità Cinema intuisce quando un nuovo soggetto sta per entrare nell’inquadratura, e lo mette a fuoco appena compare. Si può persino modificare il punto di messa a fuoco e regolare l’effetto bokeh in post produzione.

iPhone 13 Pro vs iPhone 12 Pro Max: specifiche, prestazioni e batteria

Tutti i modelli della gamma iPhone 13 possono contare sul nuovo chipset A15 Bionic che offre prestazioni superiori rispetto al precedente A14 di iPhone 12.

Il sistema Neural Engine è in grado di effettuare 15,8 triliardi di operazioni al secondo rispetto agli 11 trilioni di A14, e i nuovi processori grafici di iPhone 13 Pro Max offrono prestazioni leggermente superiori grazie a un maggior numero di core (5 core contro i 4 di iPhone 12 Pro Max).

iPhone 13 Pro è disponibile nei soliti tagli da 128 GB, 256 GB, 512 GB e, per la prima volta, troviamo il formato da 1 TB.

A livello di autonomia iPhone 13 Pro Max fa grandi passi in avanti, e garantisce 28 ore di riproduzione video contro le 20 ore del modello precedente. Stando ai valori indicati da Apple, la riproduzione di video in streaming passa invece da 12 a 25 ore, mentre la riproduzione audio passa da 80 a 95 ore. Il sistema di ricarica con l'alimentatore da 20W rimane invariato, come anche il connettore lightning.

iPhone 13 Pro Max vs iPhone 12 Pro Max: quale scegliere?

iPhone 13 Pro Max e iPhone 12 Pro Max hanno molti punti in comune e qualche differenza sostanziale. Se volete a tutti i costi il display da 120Hz e mirate a qualche ora di autonomia in più iPhone 13 Pro Max è la scelta giusta. Nel caso in cui possediate già un iPhone 12 Pro Max ci sono pochi altri motivi per aggiornare il vostro smartphone al nuovo modello.

Se avete un iPhone più datato o venite da uno smartphone Android e volete passare a iPhone 12 Pro Max, vi consigliamo di aspettare ancora un po', dato che il prezzo è destinato a scendere sensibilmente nei prossimi mesi. iPhone 13 Pro Max è appena uscito e se intendete acquistarlo subito sarà difficile che troviate offerte con riduzioni di prezzo importanti.

Nel complesso iPhone 13 Pro Max è più veloce, ha più autonomia e un comparto fotografico leggermente superiore nelle foto diurne, ma decisamente superiore negli scatti notturni. La scelta dipende principalmente da quanto ritenete importanti queste differenze e dal budget che avete a disposizione.