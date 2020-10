iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max: quale scegliere?

Quest'anno, Apple ha introdotto quattro nuovi iPhone: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

È la prima volta che l’azienda propone una serie con quattro smartphone, e probabilmente, vi starete chiedendo qual è la differenza tra i singoli modelli, ed è qui che entra in gioco il nostro articolo. Di seguito, abbiamo confrontato le specifiche, il design, le funzionalità e il prezzo di tutti e quattro i modelli.

Disponibilità e prezzo

I nuovi iPhone costano… parecchio. iPhone 12 mini, il più economico, ha un prezzo di partenza di ben 839 euro (modello da 64 GB), che sale a 889 euro per la versione da 128 GB e che raggiunge i 1.009 euro per la versione da 256 GB.

iPhone 12 ha un cartellino di 939 euro, per il modello da 64 GB, di 989 euro per quella da 128 GB e di 1109 euro per la variante da 256 GB.

iPhone 12 Pro ha un prezzo di partenza di ben 1.189 euro (modello da 128 GB), che sale a 1.309 euro per la versione da 256 GB e che raggiunge i 1.539 euro per la versione da 256 GB.

Infine, il modello più costoso, l'iPhone 12 Pro Max, ha un cartellino di 1.289 euro per il modello da 128 GB, di 1.409 euro per quello da 256 GB, e di 1.639 euro per la variante da 512 GB.

Per quanto riguarda la disponibilità, i preordini degli iPhone 12 e iPhone 12 Pro cominceranno il 16 ottobre e arriveranno nei negozi il 23 ottobre, mentre i preordini degli iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max arriveranno inizieranno il 6 novembre e saranno venduti il 13 novembre.

Design

Gli iPhone 12 condividono un design simile: un ampio display interrotto da una grande tacca centrale, uno chassis in metallo (acciaio inossidabile per i modelli Pro e alluminio per gli altri) e un pannello posteriore in vetro che ospita un grande blocco nell'angolo in alto a sinistra.

Sono tutti certificati IP68: sono impermeabili fino a una profondità di 6 metri per un massimo di 30 minuti.

Le differenze principali coinvolgono le dimensioni, il peso e le colorazioni. iPhone 12 mini e iPhone 12 sono disponibili in nero, blu, verde, rosso e bianco, mentre iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max saranno in vendita nelle colorazioni blu, oro, grafite e argento.

iPhone 12 mini rispecchia il proprio nome (Image credit: Apple)

Per quanto riguarda peso e dimensioni, l'iPhone 12 mini misura 131,5 x 64,2 x 7,4 mm e pesa 133 grammi, l'iPhone 12 misura 146,7 x 71,5 x 7,4 mm e pesa 162 grammi, l'iPhone 12 Pro misura 146,7 x 71,5 x 7,4 mm e pesa 187 grammi, mentre l’iPhone 12 Pro Max misura 160,8 x 78,1 x 7,4 mm e pesa 226 grammi.

I dispositivi diventano progressivamente più grandi e pesanti, ma hanno tutti lo stesso spessore. iPhone 12 e iPhone 12 Pro hanno le stesse dimensioni, ma il secondo pesa leggermente di più.

I quattro modelli condividono anche il "Ceramic Shield", un vetro fino a quattro volte più resistente rispetto a quello dei precedenti iPhone, a detta dell’azienda.

iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Dimensioni 131.5 x 64.2 x 7.4 146.7 x 71.5 x 7.4 146.7 x 71.5 x 7.4 160.8 x 78.1 x 7.4 Peso 133g 162g 187g 226g Certificazione IP IP68 IP68 IP68 IP68

Display

Uno degli aspetti più importanti durante la scelta di uno smartphone è la dimensione dello schermo. Quest’anno, Apple offre tre alternative:

l'iPhone 12 mini, monta uno schermo da 5,4 pollici con una risoluzione di 1080 x 2340 pixel (Full HD+), per una densità di 476 ppi (pixel per pollice).

Poi ci sono l'iPhone 12 e l'iPhone 12 Pro, entrambi con display da 6,1 pollici e con una risoluzione di 1170 x 2532 pixel (Full HD+) con 460 pixel per pollice, e infine l'iPhone 12 Pro Max con uno da 6,7 ​​pollici, una risoluzione di 1284 x 2778 pixel (Full HD+) e 458 pixel per pollice.

Tutti montano uno schermo OLED e offrono una risoluzione simile; la principale differenza risiede dunque nelle dimensioni dello stesso.

iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Dimensioni 5.4 pollici 6.1 pollici 6.4 pollici 6.7 pollici Risoluzione 2340 x 1080 2532 x 1170 2532 x 1170 2778 x 1284 Densità pixel 476 ppi 458 ppi 436 ppi 458 ppi Luminosità massima 625 nit 625 nit 800 nit 800 nit

Il consumatore può ora scegliere fino a tre formati per lo schermo (Image credit: Apple)

Comparto fotografico

iPhone 12 e iPhone 12 mini hanno entrambi una fotocamera posteriore a doppio obiettivo, con un sensore principale da 12 MP (f / 1.6) e uno grandangolare da 12 MP (f / 2.4), che offre un campo visivo di 120 gradi; hanno anche la stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) sull'obiettivo principale.

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max hanno tre sensori posteriori, gli stessi due di cui sopra abbinati a un teleobiettivo: iPhone 12 Pro ne ha uno da 12 MP (f / 2.0) che offre uno zoom ottico fino a 4x, mentre iPhone 12 Pro Max ne ha uno da 12 MP (f / 2.2) con uno zoom ottico 5x.

I modelli Pro presentano anche un sensore LiDAR (Light Detection and Ranging), per le app a realtà aumentata e prestazioni migliori in condizioni di scarsa luminosità.

I modelli Pro hanno un sensore LiDAR (Image credit: Apple)

E non finisce qui: i modelli pro supportano alcune funzionalità e modalità extra, come ProRAW, che combina la versatilità delle riprese in RAW con la IA di Apple.

Sul lato anteriore, invece, tutte le versioni presentano una fotocamera da 12 MP (f / 2.2) e possono registrare video in 4K fino a 60 fps. Va sottolineato che tutti possono registrare anche in Dolby Vision, ma solo iPhone 12 Pro e Pro Max possono farlo fino a 60 fps (iPhone 12 e iPhone 12 Mini si “fermano” a 30 fps).

iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Fotocamera posteriore 12MP + 12MP 12MP + 12MP 12MP + 12MP + 12MP 12MP + 12MP + 12MP Ultra grandangolare ƒ/2.4 aperture ƒ/2.4 aperture ƒ/2.4 aperture ƒ/2.4 aperture Grandangolare ƒ/1.6 aperture ƒ/1.6 aperture ƒ/1.6 aperture ƒ/1.6 aperture Teleobiettivo - - ƒ/2.0 aperture ƒ/2.2 aperture Zoom digitale up to 5x up to 5x up to 10x up to 12x Fotocamera frontale 12MP, ƒ/2.2 aperture 12MP, ƒ/2.2 aperture 12MP, ƒ/2.2 aperture 12MP, ƒ/2.2 aperture LiDAR No No Yes Yes

Autonomia

Apple non rivela mai la dimensione delle batterie dei propri smartphone, quindi dovremo smontare i dispositivi per scoprirlo, ma ha dichiarato che l'iPhone 12 mini offre fino a 15 ore di riproduzione video, l'iPhone 12 e l'iPhone 12 Pro arrivano fino a 17 ore, mentre l'iPhone 12 Pro Max fino a 20 ore.

Supportano tutti la ricarica rapida fino a 20 W (sebbene i caricabatterie rapidi siano venduti separatamente) e supportano la ricarica wireless.

Sono tutti dotati anche di MagSafe, che utilizza magneti per garantire che i pad di ricarica wireless siano correttamente allineati.

iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Video Playback fino a 15 ore fino a 17 ore fino a 17 ore fino a 20 ore Video Playback (streamed) fino a 10 ore fino a 11 ore fino a 11 ore fino a 12 ore Audio Playback fino a 50 ore fino a 65 ore fino a 65 ore fino a 80 ore

Specifiche e funzionalità

Gli iPhone 12 montano il processore A14 Bionic, il più veloce chip mobile di Apple, che abbiamo già visto su iPad Air 4 (2020) . In ogni caso, è un chip di fascia alta che dovrebbe competere o battere qualsiasi controparte Android.

(Image credit: Apple)

Apple non ha dichiarato la quantità di RAM dei nuovi smartphone, ma voci di corridoio suggeriscono che i modelli Pro presentino 6 GB mentre i restanti 4 GB. Come per la capacità della batteria, dovremo ricevere i prodotti per informarvi. Tutti e quattro supportano la rete 5G; sono i primi iPhone a farlo. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, è possibile scegliere varianti da 64 GB, 128 GB o 256 GB per iPhone 12 e iPhone 12 mini e configurazioni da 128 GB, 256 GB e 512 GB per iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

Tutti eseguono iOS 14, ovviamente, e supportano Face ID (riconoscimento facciale).

The iPhone 12 (Image credit: Apple)

Conclusioni

La gamma iPhone 12 offre un’ampia scelta ai consumatori: l'iPhone 12 Mini è il più piccolo ed economico, ma ha anche la minore autonomia. Poi ci sono l'iPhone 12 e l'iPhone 12 Pro, che hanno le stesse dimensioni, ma quest'ultimo ha più obiettivi e funzionalità, per non parlare del telaio in acciaio inossidabile, anziché in alluminio.

Infine, c'è l'iPhone 12 Pro Max, che ha lo schermo più grande, il miglior comparto fotografico e la durata della batteria più lunga (e il prezzo più alto).

Nelle prossime settimane, pubblicheremo le recensioni dei suddetti, quindi vi consigliamo di aspettare per compiere una scelta più oculata. Restate sintonizzati su TechRadar per ulteriori novità.