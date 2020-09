iPhone 11 in Italia: tutte le offerte al miglior prezzo

Siamo tutti in attesa della presentazione di iPhone 12. Ormai è solo questione di giorni, ma non tutti stanno aspettando con impazienza per acquistarlo. Molti ne approfitteranno invece per prendere iPhone 11 a un prezzo ridotto: è risaputo che quando esce un nuovo iPhone i rivenditori tendono a limare i prezzi della serie precedente per far posto ai nuovi modelli.

È possibile già da ora trovare iPhone 11 a prezzi interessanti: questa offerta di Media World per esempio sconta di 90€ il modello base della serie iPhone 11 da 128 GB.

Su ePrice i prezzi sono ancora più bassi, si parte infatti da 676€ per il modello da 64 GB, con uno sconto del 20% sul prezzo di listino.

Anche su Idealo è disponibile un’interessante promozione su iPhone 11, il modello da 64 GB è infatti disponibilea 618€.

Si trovano offerte molto convenienti anche dagli operatori telefonici, sempre alla ricerca di accaparrarsi nuovi clienti! Gli operatori propongono inoltre un anno gratuito di Apple TV+!

iPhone 11 con gli operatori: l'offerta di Tre

Come da tradizione in Italia tra i più attivi operatori ad offrire offerte sui nuovi smartphone c'è WindTre che offre iPhone 11 ad anticipo zero a partire da un costo di 10,99€, se acquistato insieme a una delle offerte che partono da 15,99 euro al mese.

L'offerta di TIM

Tim offre il modello base di iPhone 11 a 799,90€, senza possibilità di rateizzare il pagamento. Altra storia invece per iPhone 11 Pro, acquistabile in 30 rate senza interessi da 35€ al mese, e per iPhone 11 Pro Max, acquistabile sempre in 30 rate ma da 38€ al mese.

L'offerta di Vodafone

Con Vodafone si riesce a risparmiare sul prezzo di listino, i risparmi variano a seconda del modello e dell'offerta abbinata. Così per esempio per iPhone 11 con 64 Gb basta un anticipo di 100 euro e poi 30 rate da 16,99 euro al mese, e ciò vi permette di risparmiare sul prezzo di listino. Occorre però aggiungere una delle offerte RED che partono dai 17€ mensili. Le combinazioni sono veramente moltissime e per questo vi rimandiamo al sito ufficiale.

L'offerta di Iliad

Iliad ha pubblicato una propria offerta da 799€ (con uno sconto cioè di 40 euro sul prezzo di listino) per il modello base di iPhone 11 da 64 GB, con la possibilità di acquistarlo con 30 rate da 21 euro al mese e un anticipo di 169 euro. Per il modello Pro l'anticipo sale a 249 euro e le rate a 31 euro. Per il modello Pro Max l'anticipo sale a 289 euro e le rate a 33 euro.

Prezzi in discesa

Ecco i prezzi di listino per i tre modelli e le 9 configurazioni:

iPhone 11 disponibile nei colori Bianco, Nero, Verde, Giallo, Viola, Rosso:

con 64 GB di memoria interna: 839 euro

iPhone 11 con 128 GB di memoria interna: 889 euro

iPhone 11 con 256 GB di memoria interna: 1.009 euro

iPhone 11 Pro disponibile nei colori Grigio siderale, Argento, Verde notte e Oro:

con 64 GB di memoria interna: 1.189 euro

iPhone 11 Pro con 256 GB di memoria interna: 1.359 euro

iPhone 11 Pro con 512 GB di memoria interna: 1.589 euro

iPhone 11 Pro Max disponibile nei colori Grigio siderale, Argento, Verde notte e Oro:

con 64 GB di memoria interna: 1.289 euro

iPhone 11 Pro Max con 256 GB di memoria interna: 1.459 euro

iPhone 11 Pro Max con 512 GB di memoria interna: 1.689 euro

Più potenza e più fotocamere

Gli ultimi iPhone della serie 11 non sono particolarmente differenti rispetto alla generazione precedente.

Anche il grosso notch presente sopra lo schermo è rimasto inalterato e l'unica vera differenza stilistica è rappresentata dal modulo quadrato che integra le due fotocamere del modello base e le tre di quello Pro.

Certo, cambia il chipset, ma quest'anno a detta della stessa Apple le prestazioni del nuovo SoC A13 Fusion sono migliorate del 20% rispetto al modello precedente. In passato era normale avere miglioramenti anche del 40 o del 50%.

Forse la vera novità è rappresentata dal Neural Engine, ovvero dall’intelligenza artificiale che troviamo a bordo di iPhone 11 Pro.

Grazie a questo chip le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione sono migliorate rispetto a iPhone X e iPhone XS.

iPhone 11: la permuta conviene

Nonostante una piccola riduzione dei prezzi, acquistare uno degli ultimi iPhone, soprattutto se non si vuole rimanere confinati ai 64 GB di memoria base, rappresenta un esborso economico di un migliaio di euro.

Per questo motivo se avete un vecchio modello di iPhone, potrete provare a permutarlo direttamente da Apple. In questo momento poi la permuta è più vantaggiosa che mai, soprattutto se avete un modello con al massimo un paio di anni di vita. Per un iPhone XS Max è possibile ricevere fino a 410 euro se avete la configurazione con 512 MB di memoria. Ma anche un "vecchio" iPhone X può valere fino a 285 euro.

Per sapere il valore esatto del proprio dispositivo che si vuole dare in permuta occorre rispondere ad alcune domande riguardanti non solo la dotazione ma anche lo stato in cui si trova.

Tante piccole rate a interessi minimi

Nonostante una possibile permuta acquistare un nuovo iPhone rappresenta un notevole impegno finanziario per chiunque.

Ad Apple devono esserne consapevoli e infatti offrono la possibilità di acquistare iPhone 11 a 37,09€ al mese per 24 mesi.

Sul sito vi è l'esempio di un possibile acquisto di un iPhone 11 al prezzo di listino di € 839, meno un controvalore di € 170 per la permuta di un iPhone 8 da 128 GB.

In questo modo si potrebbe fare un finanziamento e suddividerlo in rate mensili. Non si tratta come si vede di un esborso impossibile, e chiaramente ad Apple sperano che quando tra due anni il finanziamento finirà sarete pronti ad effettuarne un altro per i nuovi iPhone 13 del 2021!