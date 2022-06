iPhone 14, uno dei modelli tornerà indietro di 4 anni

Cosa succede? iPhone 14 Max potrebbe in realtà chiamarsi iPhone 14 Plus. Perchè è importante? Chiamare la versione più grande di iPhone 14 Plus al posto di Max avrebbe perfettamente senso e creerebbe meno confusione per gli utenti.

Come da tradizione, Apple quest'anno dovrebbe rilasciare quattro nuovi iPhone 14. Stavolta ci aspettiamo qualche novità: al posto di un modello mini da 5,4" ne arriverà uno da 6,7", che sarebbe la versione economica di iPhone 14 Pro Max.

Tuttavia, nelle ultime notizie trapelate (opens in new tab) si è parlato di un iPhone 14 Plus, di cui non si era ancora mai sentito parlare. Secondo le indiscrezioni, l'iPhone economico da 6,7" non si chiamerà iPhone 14 Max (come si diceva in precedenza), bensì iPhone 14 Plus.

iPhone 8 Plus è stato l'ultimo con questa nomenclatura, e non ne vediamo uno dal 2018. Se le notizie fossero vere, tuttavia, questa scelta sarebbe azzeccata: utilizzare la nomenclatura "Max" per un iPhone dalle prestazioni inferiori non avrebbe molto senso.

Anzi, potrebbe confondere gli utenti, portandoli a pensare che iPhone 14 Max sia un modello superiore rispetto al Pro, mentre altro non sarebbe che una versione più grande dell'iPhone 14 standard.

La nomenclatura della nuova serie dunque sarebbe così: iPhone 14 (6,1"), iPhone 14 Plus (6,7"), iPhone 14 Pro (6,1") e iPhone 14 Pro Max (6,7"). Una linea simile avrebbe perfettamente senso sia dal punto di vista del marketing che da quello della trasparenza: ogni iPhone avrebbe una sua identità distinta, e ci sarebbe una progressione logica.

Naturalmente, dovremo aspettare settembre per conoscere i nomi definitivi dei nuovi iPhone 14. Al momento si tratta solo di speculazioni e non c'è nulla di confermato.