Un iPhone a questi prezzi non lo avete mai visto

Ogni giorno migliaia di persone comprano un nuovo smartphone , e in genere il primo criterio per sceglierlo è il prezzo. E infatti la nostra guida ai migliori smartphone economici è sempre tra i nostri contenuti di maggiore successo. Allo stesso tempo, molti vorrebbero un iPhone ma ci rinunciano per via del prezzo troppo alto.

Smart Generation (Image credit: Smart Generation) Gli iPhone ricondizionati che abbiamo incluso in questa pagina sono proposti da Smart Generation, che è probabilmente il migliore rivenditore in Italia tra quelli specializzati in prodotti Apple ricondizionati.

Eppure si può avere un iPhone a un prezzo di fascia media. Non ci credete? Vedere per credere: date un’occhiata alle offerte qui di seguito.

Abbiamo selezionato alcune tra le migliori offerte dedicate ad iPhone ricondizionato , concentrandoci in particolare su iPhone 12 ricondizionato e iPhone 11 ricondizionato . Ma vale la pena ricordare che in vendita si trova anche iPhone 13 ricondizionato ; anche se, nel caso del modello più recente, gli esemplari disponibili non sono molti.

Inoltre, vale la pena ricordare anche computer portatili e desktop, e in particolare Macbook ricondizionati o iMac ricondizionati : sono una soluzione fantastica per avere il Mac che volete, spendendo una frazione rispetto al prezzo originale.

(opens in new tab) iPhone 12 ricondizionato (opens in new tab) iPhone 12 è stato il modello principale di Apple nel 2021, nonché uno dei migliori smartphone di quell’anno. Oggi è stato sostituito da iPhone 13, ma è ancora uno smartphone fantastico. Apple lo vende ancora, a partire da €839. E invece potete prendere iPhone 12 a partire da €549 (opens in new tab), risparmiando ben 290 euro sulla versione da 64GB. Se volete un iPhone 12 da 128GB, oppure un iPhone 12 da 256GB, i prezzi sono rispettivamente €719 ed €739. Ci sembra più interessante prendere la versione da €739.

(opens in new tab) iPhone 12 Pro a €799 (opens in new tab) iPhone 12 Pro è un telefono potentissimo, il top di gamma del 2021 che ancora oggi può lasciare indietro la stragrande maggioranza dei concorrenti. La versione da 512GB non si trova più, ma abbiamo trovato un iPhone 12 Pro da 512 a 799 euro, poco più della metà rispetto al prezzo del nuovo.

(opens in new tab) iPhone 11 a partire da 349 euro (opens in new tab) Un iPhone 11 è ancora un signor telefono, anche se è uscito nel 2020. Ed era un telefono che costava, al momento dell’uscita, poco meno di 1000 euro. Il prezzo era molto alto, ma oggi potete avere un iPhone 11 ricondizionato a solo €349, se scegliete la versione da 64GB. Quella da 128GB costa €469 euro, mentre per quella da 256GB ce ne vorranno circa 540.

(opens in new tab) iPhone 11 Pro a €539 (opens in new tab) Chi cerca il modello “Pro” di iPhone, lo fa perché ci tiene alle qualità extra di questa variante, come lo schermo più grande, ma soprattutto per le migliori qualità fotografiche. iPhone 11 Pro è ancora un campione, in termini di qualità fotografica, pronto a sfidare in ogni momento telefoni appena usciti. E potete averne uno a solo 539 euro, con 256GB di memoria.

Le offerte che abbiamo incluso in questa pagina sono solo alcune, ma potete trovarne molte altre sul sito ufficiale di Smart Generation. Questo negozio è fornito di molti iPhone ricondizionati diversi, per modello, dimensione della memoria e colore. Inoltre, su Smart Generation trovate anche Macbook, iMac, iPad ed Apple Watch. È praticamente il paradiso per chi vuole entrare nel mondo Apple, e allo stesso tempo risparmiare tantissimo!