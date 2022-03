Gli iPhone 13 , come i precedenti smartphone Apple, sono dispositivi premium venduti a caro prezzo. Per questo molti utenti, pur di risparmiare, attendono un’offerta conveniente o optano per la rateizzazione del pagamento. Come ben saprete però c’è un’altra soluzione, ovvero l’acquisto di un iPhone ricondizionato . A tal proposito, il nostro suggerimento è di rivolgersi a un partner affidabile e con un’esperienza consolidata, come Smart Generation .

Tra i rivenditori di iPhone ricondizionati, Techradar consiglia Smart Generation. Offrono un ampio catalogo, che permette di spaziare da iPhone X fino ad iPhone 13. I prezzi sono eccezionali e l’assistenza impeccabile.

Se state cercando un iPhone vi sarete certamente imbattuti nella miriade di siti che propongono modelli rigenerati, e probabilmente vi starete domandando se vale davvero la pena di spendere una cifra elevata per uno smartphone ricondizionato. Spesso ci sono offerte interessanti, come per esempio un iPhone 11 ricondizionato proposto a prezzi da fascia media - una proposta davvero molto invitante.

Acquistare un iPhone ricondizionato può essere un ottimo modo per portarsi a casa un dispositivo premium a un prezzo più basso rispetto al listino del produttore, mantenendo comunque una garanzia da parte del venditore. La garanzia su un iPhone 13 ricondizionato è di almeno un anno, offerta direttamente dal rivenditore a cui vi rivolgete.

iPhone 13 è l’ultimo arrivato in casa Apple e anche se è sul mercato da poco più di 5 mesi iniziano a spuntare i primi modelli ricondizionati che stanno andando a ruba in questi giorni. Oltre alla variante standard, come saprete, Apple propone due top di gamma, ovvero iPhone 13 Pro e 13 Pro Max , e il compatto iPhone 13 mini. Gli smartphone della serie iPhone 13 condividono lo stesso chip A15 Bionic e vantano specifiche di fascia alta, in particolare nelle varianti Pro e Pro Max, le prime di casa Apple con display da 120Hz.

Cos’è un iPhone 13 ricondizionato?

Trova il tuo nuovo iPhone 13 ricondizionato Il nostro partner Smart Generation offre una grande varietà di iPhone ricondizionati, compresi iPhone 11 ricondizionati. Ma ci sono anche altri modelli, da iPhone 7 fino al recente iPhone 13. E trovate anche i Macbook e gli iPad ricondizionati. Trova subito un iPhone 13 ricondizionato al migliori prezzo possibile

Abbiamo parlato di cosa comporta l'acquisto di un iPhone 13 ricondizionato (o anche iPhone 13 rigenerato) in un articolo dedicato . Per chi non sapesse di cosa si tratta, diciamo brevemente che i prodotti ricondizionati sono dei device che, per motivi di varia natura, vengono rigenerati (cioè riportati alle condizioni di fabbrica) e poi reimmessi sul mercato.

Oltre agli iPhone in rete si trovano una miriade di altri prodotti ricondizionati, come i portatili della linea Mac di Apple, ma anche computer Windows e smartphone Android. Pensate che ci sono addirittura automobili “rigenerate” che vengono pulite a fondo e controllate meccanicamente prima di essere rimesse in commercio a prezzi vantaggiosi (in questo caso si parla di usato garantito). A volte, nei casi più fortunati, con questo metodo si può risparmiare anche più del 50% rispetto al nuovo.

Riassumendo, acquistare un prodotto ricondizionato significa portarsi a casa a una cifra conveniente un prodotto che è stato azzerato e riportato al “Via”. Ricordiamo che a volte i prodotti ricondizionati possono presentare dei piccoli difetti o segni di usura minimi. Questi, di norma, vengono indicati dettagliatamente dal venditore, che utilizza delle etichette che definiscono lo stato del prodotto da “come nuovo” a “molto usato” o diciture equivalenti. Più un prodotto ricondizionato è simile al nuovo, più alto sarà il prezzo. In ogni caso il risparmio è notevole.

iPhone 13 ricondizionato, ne vale davvero la pena?

iPhone 13 è la nuova gamma di smartphone Apple presentata sul finire del 2021. In termini di specifiche, gli smartphone della gamma iPhone 13 vantano le ultime tecnologie dell’azienda, dal più recente processore A15 Bionic ai primi schermi da 120Hz visti su un iPhone (equipaggiati sulle varianti Pro e Pro Max). Anche essendo uscito da pochi mesi è già possibile trovare i primi iPhone ricondizionati a prezzi interessanti.

Ma ha senso acquistare un iPhone 13 ricondizionato? La risposta è “non sempre”. Se non potete fare a meno di acquistare l’ultimo modello uscito ma volete risparmiare qualcosa rispetto al prezzo di listino la risposta è sì. Se invece volete assolutamente un iPhone nuovo preso direttamente da Apple… beh, sapete cosa fare no?

Molto dipende dalle abitudini personali, ma in generale comprare un iPhone 13 ricondizionato ha perfettamente senso: costa meno, ha le stesse prestazioni del nuovo ed è garantito dal venditore, quindi non andrete incontro a spiacevoli sorprese.

Se considerate che i prezzi degli smartphone di fascia alta, Apple e non, superano spesso i mille euro, optare per un ’iPhone 13 ricondizionato potrebbe essere una scelta interessante per tanti.

iPhone 13 ricondizionato, come scegliere

Se state considerando l’acquisto di un iPhone 13, ecco alcuni aspetti da tenere in considerazione:

Essendo un modello uscito da poco i prezzi si discostano leggermente dal listino ma non sono convenienti come sui modelli dello scorso anno.

iPhone 13 viene venduto senza il caricatore né gli auricolari nella confezione, quindi dovrete acquistarli separatamente, se non li avete già a casa.

Gli iPhone 13 ricondizionati sono ancora pochi, quindi potreste faticare a trovare la variante che desiderate o la colorazione preferita.

iPhone 13 ricondizionato: prezzo e disponibilità

Quanto costa un iPhone 13 ricondizionato? Ci sono diverse variabili che influenzano il prezzo, in particolare le condizioni del dispositivo e la quantità di memoria per l’archiviazione. A occhio e croce, i prezzi partono da circa €730; questo è un valore approssimativo che vi offriamo come riferimento a aprile 2022. Nel corso dei prossimi mesi, man mano che ci avviciniamo al lancio dei nuovi iPhone 14 , il prezzo di iPhone 13 ricondizionato scenderà ulteriormente.

Non è un risparmio enorme rispetto al nuovo, ma stiamo parlando di prodotti praticamente appena usciti dalla confezione. E in casi come questo, anche una riduzione modesta del prezzo è già una gran cosa.

Se siete fortunati potete comunque trovare un iPhone 13 ricondizionato in ottime condizioni e acquistarlo risparmiando qualche centinaio di euro. Se considerate le varianti standard e mini potreste persino portarvi a casa uno dei più recenti smartphone Apple al prezzo di un modello di fascia media del 2022. La differenza sta nel fatto che questi smartphone ricevono aggiornamenti per 5 o 6 anni e hanno una longevità senza paragoni, quindi si tratta di un investimento che si paga da solo nel tempo.

A queste cifre un iPhone 13 ricondizionato è un’opzione particolarmente interessante se consideriamo che, a un costo leggermente superiore di un prodotto di fascia media contemporaneo, potete comprare uno smartphone dalle specifiche eccellenti che verranno valorizzate nel tempo con i continui aggiornamenti del produttore. Per questo, se siete intenzionati a comprare un nuovo iPhone, vi invitiamo a considerare seriamente i modelli ricondizionati.