Ecco cosa potrebbe succedere, e succede veramente a migliaia di persone ogni giorno: desiderate acquistare un iPhone e, tra le tante offerte, siete stati attratti da quelle sugli iPhone ricondizionati . Prima di effettuare l’acquisto, vi state però chiedendo se abbia senso comprare un iPhone 11 ricondizionato oggi - e nel caso vi consigliamo il nostro partner Smart Generation .

Abbiamo già visto che acquistare un iPhone ricondizionato o un altro prodotto rigenerato non è più una novità o un azzardo. Ma, di fronte a prodotti di qualche anno fa, molti potrebbero chiedersi se ha senso optare per il ricondizionato. Dopotutto, è normale chiedersi se sia il caso di prendere un iPhone 11, un iPhone XR o persino modelli più vecchi, vero?

L’ iPhone 11 e la famiglia di prodotti correlati (gli iPhone 11 Pro e 11 Pro Max ) sono stati presentati nel settembre 2019, per essere ufficialmente commercializzati dal successivo mese. Rispetto al suo predecessore, l’iPhone XR, l’iPhone 11 adotta il chip A13 Bionic e un sistema a doppia fotocamera da 12 MP ultra-wide. Lo stesso sistema è stato ripreso dalle due serie successive di iPhone.

Sono passate solo due generazioni di smartphone Apple dall’iPhone 11 ma, forse a causa delle tante vicissitudini degli ultimi anni, questo prodotto sembra arrivare da un altro tempo. Proviamo a capire perché acquistare un iPhone 11 ricondizionato possa essere una scelta valida e quali siano pro e contro di essa.

Cos’è un iPhone 11 ricondizionato?

Abbiamo ampiamente descritto cosa sia e cosa significhi un iPhone 11 ricondizionato (o anche iPhone 11 rigenerato) in un articolo dedicato all’argomento. Qui ci limitiamo a ricordarvi che, in generale, i prodotti ricondizionati sono quei device che, per i più svariati motivi, sono stati rigenerati - cioè riportati alle condizioni di fabbrica - e poi reimmessi sul mercato.

Ci sono gli iPhone ricondizionati, ma anche i Mac, computer e smartphone di altre marche. Persino le automobili vengono “rimesse a posto”, ripulite e rimesse in commercio a prezzi vantaggiosi. A volte, in effetti, si spende meno della metà rispetto al nuovo.

Acquistare un prodotto ricondizionato significa quindi acquistare un prodotto che è stato azzerato e riportato al “Via”. Ricordiamo che a volte i prodotti ricondizionati possono presentare una serie di piccoli difetti, come graffi, segni di usura. Questi sono segnalati sul sito del venditore, che spesso indica diversi possibili stati per un prodotto da “come nuovo” a “molto usato” o diciture equivalenti. Più un prodotto ricondizionato è simile al nuovo, più alto sarà il prezzo - ma c’è sempre un notevole risparmio.

iPhone 11 ricondizionato, ne vale la pena?

L’iPhone 11 è stato il principale smartphone Apple del 2019. Ciò significa che le sue caratteristiche tecniche (processore, batteria, spazio di archiviazione) sono il top tra i cellulari dello stesso anno. Ciò significa che l’iPhone 11 è stato un valido prodotto anche nel 2020 e, anche a causa dei ritardi nei processi di produzione dei processori a seguito della pandemia da Covid-19, al 2021.

E nel 2022, un iPhone 11 ricondizionato ha senso? La risposta è “dipende”. Se siete di quelle persone che vogliono sempre l’ultimo modello e l’ultima versione, allora la risposta è no. Diversamente, un iPhone 11 rigenerato è ancora uno smartphone eccellente: è così valido, in effetti, che è ancora preferibile a diversi smartphone economici e di fascia media.

Molto dipende dalle abitudini personali, ma in termini generali gli iPhone 11 ricondizionati hanno molto da offrire: un ottimo prezzo, prestazioni di alto livello, una batteria che dura tutto il giorno, e fotografia di ottima qualità.

Per questo, considerando i forti rincari negli smartphone di fascia media e l’utilizzo che la maggioranza degli utenti fa del suo device, l’iPhone 11 ricondizionato potrebbe essere una scelta interessante per tanti. Navigare sul web, guardare un episodio in streaming, chattare su app di instant messaging e social network sono solo alcuni dei compiti che l’A12 Bionic può soddisfare senza problemi ancora oggi.

iPhone 11 ricondizionato, dettagli da considerare

I motivi per cui l’acquisto di un iPhone 11 ricondizionato potrebbe apparire poco interessante sono sostanzialmente tre.

Lo schermo. Rispetto ai moderni iPhone, che hanno uno schermo OLED di nuova generazione, lo schermo di iPhone è “normale”.

iPhone 11 fu il primo iPhone a uscire senza il caricatore né gli auricolari nella confezione, quindi non li troverete nemmeno nel vostro iPhone 11 ricondizionato

Un iPhone 11 ricondizionato è … un iPhone. Quindi costa di più rispetto ai ricondizionati di altre marche

iPhone 11 ricondizionato: prezzo e disponibilità

Quanto costa un iPhone 11 ricondizionato? Come accennato, ci sono alcune variabili che influenzano il prezzo, in particolare le condizioni del dispositivo e la quantità di memoria per l’archiviazione. A occhio e croce, i prezzi partono da circa 450 euro; questo è un valore approssimativo che vi offriamo come riferimento a marzo 2022. Nel corso dei mesi, Il prezzo di iPhone 11 ricondizionato probabilmente scenderà ancora.

Al netto di eventuali variazioni, comunque, il prezzo di iPhone 11 ricondizionato è quello di uno smartphone di fascia media. Proprio così, potete avere un top di gamma Apple al prezzo di un modello di fascia media del 2022. E mettendoli entrambi sulla bilancia, in moltissimi casi un iPhone 11 ricondizionato supera per qualità e prestazioni uno smartphone Android dal prezzo simile - con pochissime eccezioni su cui si potrebbe discutere.

E c’è inoltre la questione del supporto: Apple offre 5 o 6 anni di aggiornamenti sui suoi smartphone. Ciò significa che un iPhone 11 ricondizionato riceverà iOS 16 , quando uscirà, e tutti gli aggiornamenti software almeno fino al 2024.

Negli ultimi anni gli smartphone di fascia media hanno subito, sia a causa della crisi dei semiconduttori che di scelte dei produttori, un notevole rincaro di costi. Il tutto senza colmare le principali lacune della gamma, anche perché sennò questa cannibalizzerebbe i top di gamma. In altre parole, se fino a un paio di anni fa con 300 euro si poteva prendere uno smartphone Android più che dignitoso, oggi quella cifra è salita a €400 o anche di più.

A queste cifre un iPhone 11 ricondizionato è un’opzione particolarmente interessante se consideriamo che, a un costo leggermente superiore di un prodotto di fascia media contemporaneo, acquistiamo un’ex-top di gamma con un ampio e sicuro supporto del produttore. Un colpo di scena interessante, che vi invitiamo a considerare se desiderate acquistare uno smartphone solido che vi accompagni nei prossimi anni.