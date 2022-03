Acquistare un iPhone ricondizionato non è una novità assoluta, ma per molti l’idea di comprare un iPhone 12 ricondizionato o un iPhone X ricondizionato, potrebbe risultare ancora qualcosa di mai sentito. E molti altri, probabilmente, si domandano “meglio un iPhone nuovo o un iPhone ricondizionato?”.

In verità, da tempo la stessa Apple offre sul proprio sito la possibilità di acquistare iPhone ricondizionati: vale a dire iPhone rigenerati, che Apple ha “rimesso a posto” per poi venderli a un prezzo minore rispetto al nuovo.

Nella sezione dedicata alla vendita degli iPhone ricondizionati di Apple è possibile notare anche la disponibilità di altri dispositivi dell’azienda di Cupertino: MacBook ricondizionati, iMac ricondizionati, iPad ricondizionati e, in passato, anche iPod e altri.

Ma in cosa consiste il processo di rigenerazione a cui è sottoposto un iPhone ricondizionato? In che modo un prodotto ricondizionato si distingue da uno acquistato ex novo? In questo articolo cerchiamo di delineare al meglio queste caratteristiche e di fornirvi tutte le informazioni necessarie per acquistare consapevolmente un prodotto funzionante a un prezzo vantaggioso.

Nelle prossime righe vedremo che cos’è un iPhone ricondizionato, quanto costano e dove comprarne uno al miglior prezzo.

iPhone ricondizionato, che cos’è?

Un iPhone o un qualsiasi altro prodotto ricondizionato è un prodotto che, per i più svariati motivi, è stato rigenerato - cioè riportato alle condizioni di fabbrica - e poi reimmesso sul mercato. Spesso si tratta di un dispositivo usato per poco tempo, a cui viene data “una rinfrescata”. In molti casi il risultato è un prodotto praticamente nuovo. Potete verificarlo facilmente cercando, per esempio, un iPhone XR ricondizionato, o un iPhone 8 ricondizionato - entrambi sono modelli ancora molto popolari, seppure ormai datati.

Un buon esempio di prodotto ricondizionato sono tutti quei dispositivi (smartphone, PC, ma anche automobili) aziendali che, finito il contratto di leasing con una data impresa, sono restituiti, analizzati, ripuliti e reimmessi sul mercato a prezzi più vantaggiosi.

Acquistare un prodotto ricondizionato significa quindi acquistare un prodotto che, pur avendo già avuto un proprio percorso, è stato riportato al “Via” ed è pronto ad accompagnarci nella nostra vita. Talvolta i prodotti ricondizionati possono presentare una serie di piccoli difetti - graffi, segni di usura - che devono essere prontamente segnalati dal venditore e che possono comportare una notevole diminuzione del prezzo a cui sono proposti.

iPhone ricondizionato o rigenerato, differenze

Cercando online più informazioni, si scopre che esistono anche gli “iPhone rigenerati”, e qualcuno potrebbe domandarsi che differenza c’è tra iPhone ricondizionato e iPhone rigenerato. La risposta è “nessuna differenza”. I due termini sono a tutti gli effetti sinonimi e indicano gli stessi prodotti.

L’uso del termine “rigenerato” è attribuibile al processo, detto di rigenerazione, a cui un prodotto ricondizionato è sottoposto prima di essere nuovamente venduto sul mercato.

Cosa significa iPhone ricondizionato?

Il processo di rigenerazione (o ricondizionamento) di un iPhone o di un altro device elettronico si suddivide in tre fasi:

Verifiche hardware. Tecnici specializzati analizzano ed eventualmente sostituiscono le componenti hardware del dispositivo. Il processo di verifica e sistemazione hardware coinvolge tutte le componenti del prodotto, anche la batteria - che è sostituita nel caso in cui la sua efficienza sia inferiore all’80%. Le verifiche hardware sono spesso riportate anche in sede d’acquisto, affinché gli utenti abbiano un’idea quanto più precisa possibile del prodotto che stanno acquistando. Vien da sé che un modello vecchio sarà più semplice e meno costoso da gestire (se si trovano i necessari ricambi), e infatti un iPhone 11 ricondizionato costerà meno di un iPhone 12 ricondizionato - a parte il fatto che i modelli vecchi sono meno cercati.

Verifiche software. Il secondo passaggio prevede la formattazione e il ripristino allo stato di fabbrica del dispositivo. Una volta effettuata questa operazione, il dispositivo è aggiornato all’ultimo sistema operativo disponibile per quel modello. Quindi al momento stiamo parlando di iOS 15, anche se tra non molto sarà disponibile iOS 16 .Infine si procede a una serie di test che possono protrarsi anche per qualche giorno.

.Infine si procede a una serie di test che possono protrarsi anche per qualche giorno. Pulizia, sanificazione e igienizzazione. L’ultima fase di rigenerazione di un prodotto prevede la sua pulizia approfondita. Ancor più durante la pandemia, è necessario che il dispositivo ricondizionato sia pulito, sicuro e non presenti problemi di alcun tipo

Perché iPhone ricondizionato?

Un iPhone ricondizionato è un’opzione più vantaggiosa rispetto all’acquisto di un semplice usato da un privato. Certo, potete rivolgervi a un mercatino qualsiasi e spendere qualcosa in meno, ma un iPhone ricondizionato offre alcuni vantaggi molto molto interessanti:

Un iPhone ricondizionato è perfettamente funzionante (niente brutte sorprese)

Un iPhone ricondizionato è più ecosostenibile

Un iPhone ricondizionato offre una garanzia ulteriore che, a seconda del rivenditore, può estendersi dai 12 ai 24 mesi

Comprare un iPhone ricondizionato, infatti, significa rivolgersi a un distributore specializzato, con personale esperto e competente. Può trattarsi della stessa Apple, come abbiamo accennato, o anche di negozi che si sono specializzati in questo tipo di dispositivi. Ce ne sono alcuni tra cui scegliere, e anche in Italia ci sono realtà di eccellenza come Smart Generation .

Perché comprare un iPhone ricondizionato da un rivenditore?

L’acquisto di un iPhone ricondizionato è fatturabile, poiché non si acquista da privato

Un iPhone ricondizionato ha un prezzo ridotto dal 50 fino all’80% rispetto allo stesso device nuovo, ma presenta le stesse caratteristiche e qualità del modello nuovo

Rivolgersi a un negozio significa, inoltre, avere un supporto post-vendita come se si trattasse di un prodotto acquistato ex novo. Un netto vantaggio rispetto all’acquisto di un prodotto usato e, soprattutto, una maggiore sicurezza per l’acquirente che può esercitare i suoi diritti.

Come scegliere un iPhone ricondizionato

Sono due le caratteristiche fondamentali da tenere in conto nell’acquisto di un iPhone ricondizionato.

La prima è la fiducia e la serietà dell’azienda a cui ci si rivolge, che si tratti di Apple o di un rivenditore terzo. Ormai ci sono molte alternative sul mercato, e scegliere a chi rivolgersi non è facile: bisogna prendersi un po’ di tempo, leggere le recensioni, fare domande, scegliere di chi fidarsi.

Se volete fare affidamento su Techradar (cosa di cui vi siamo grati), il nostro suggerimento è di rivolgersi ad Apple oppure a Smart Generation , o uno dei pochissimi altri rivenditori di iPhone ricondizionati che abbiamo in Italia. A tal proposito, vale la pena di spendere due parole su Amazon Warehouse, un’opzione che conoscono praticamente tutti: ebbene, anche se è un ecommerce molto famoso e senza dubbio affidabile, con gli iPhone ricondizionati bisogna applicare le stesse cautele degli altri negozi - a parte il fatto che in genere su Amazon Warehouse di iPhone ricondizionati ce ne sono pochi, solo modelli recentissimi e solo a prezzi piuttosto alti.

Quando acquistiamo un iPhone ricondizionato, teniamo presente quanto tempo è passato dal suo lancio effettivo sul mercato. Anche se acquistassimo un device in condizioni perfette, o come si dice in inglese “mint”, la sua anzianità dipende dall’anno di uscita del prodotto. In questo modo un iPhone SE 2020 comprato oggi, anche se ricondizionato e perfettamente funzionante, è comunque un iPhone con 2 anni di vita (anni che vanno sottratti al suo ciclo vitale e al numero di major update assicurati dall’azienda produttrice).

Questo punto non costituisce di per sé un problema, ma è necessario tenerne conto e verificare il supporto dell’azienda madre al device che stiamo acquistando: in questo modo si deplora la possibilità di incontrare cattive sorprese e di acquistare un prodotto anacronistico.

iPhone ricondizionato: perché sì, in sintesi

Scegliere di acquistare un prodotto rigenerato e, in particolare, un iPhone ricondizionato può essere un’ottima occasione per risparmiare un po’ sul prezzo del device, senza dover aspettare anni.

I prodotti Apple tendono a preservare il loro prezzo e, più in generale, è sempre difficile trovarli “scontati”. Per questo il ricorso all’acquisto di prodotti rigenerati, garantiti dall’azienda stessa o da società specializzate, può essere particolarmente conveniente. Inoltre la scelta di riutilizzare uno smartphone, piuttosto che comprarne uno ex novo, contribuisce a diminuire l’inquinamento - gli smartphone sono dispositivi particolarmente complessi da riciclare e da recuperare.

Bisogna certamente prestare attenzione a chi ci rivolgiamo per l’acquisto e alle garanzie che sono offerte sul prodotto. Inoltre è importante tener conto di quanto tempo sia passato dall’effettivo lancio del device sul mercato. Sebbene gli iPhone siano aggiornati costantemente e “resistano” al passare del tempo, sapere in che anno siano stati commercializzati ci aiuta a farci un’idea degli anni in cui potremo usarli ancora e sfruttare al meglio una spesa così oculata.

In conclusione, un iPhone ricondizionato è una scelta più che valida e più sicura del consueto usato. La possibilità di avvalerci dei diritti di un acquirente ci consente anche di proteggere il device e il nostro investimento negli anni successivi, garantendoci la massima tranquillità in sede di acquisto.