Comprare un iMac ricondizionato è un’opzione particolarmente allettante se desiderate acquistare la postazione desktop prodotta da Apple. L’introduzione dei processori Apple M1 e varianti ha infatti dato nuovo lustro a un prodotto che, nel corso degli ultimi anni, era sembrato essere solo una reiterazione del modello “Unibody” (lanciato per la prima volta nel 2009 e poi leggermente revisionato nel 2012). Se state cercando un iMac 27 ricondizionato, o anche un altro tipo di iMac, le prossime righe potrebbero essere di grande aiuto.

Se l’acquisto di un Macbook o di un device mobile ricondizionato può sembrarvi interessante, la scelta di comprare un iMac ricondizionato potrebbe avere ancor più valore. Gli iMac sono stati rinnovati solo nel 2021 e i modelli attualmente disponibili per la rivendita hanno un duplice valore aggiunto: sono usciti da poco (e quindi godranno un supporto duraturo) e probabilmente non sono stati sfruttati fino in fondo dai loro possessori.

Un iMac ricondizionato costa meno di un iMac nuovo, ma funziona in tutto e per tutto e ha una garanzia di almeno un anno.

La stessa Apple, così come altri produttori, offre sul proprio sito la possibilità di acquistare prodotti ricondizionati e che, per un motivo o per un altro, sono stati rigenerati dall’azienda e rimessi in vendita. Raggiungendo la pagina e selezionando la dicitura Mac, che raccoglie tutti i PC dell’azienda, è possibile notare da subito come l’elenco di Mac (sia laptop che fissi) ricondizionati disponibili sia davvero nutrito.

Cosa distingue un iMac ricondizionato?

Tra i rivenditori di iMac ricondizionati, è possibile trovare un ampio catalogo, che permette di spaziare dal più recente iMac con chip Apple M1, fino ai modelli un po' più datati e proposti a prezzi fantastici.

Un iMac o un qualsiasi altro prodotto ricondizionato è un prodotto che, per i più svariati motivi, è stato rigenerato - cioè riportato alle condizioni di fabbrica - e poi reimmesso sul mercato.

Un esempio perfetto di prodotto ricondizionato sono tutti quei dispositivi (smartphone, PC, ma anche automobili) aziendali che, finito il contratto di leasing con una data impresa, sono restituiti, analizzati, ripuliti e reimmessi sul mercato a prezzi più vantaggiosi.

Acquistare un prodotto ricondizionato significa quindi acquistare un prodotto che, pur avendo già avuto un proprio percorso, è stato riportato al “Via” ed è pronto ad accompagnarci nella nostra vita. Talvolta i prodotti ricondizionati possono presentare una serie di piccoli difetti - graffi, segni di usura, batteria leggermente usurata - che devono essere prontamente segnalati dal venditore e che possono comportare una notevole diminuzione del prezzo a cui sono proposti.

iMac ricondizionato o rigenerato

Lo ribadiremo sempre: non ci sono differenze tra i iMac ricondizionati e quelli rigenerati. I due termini sono a tutti gli effetti sinonimi e indicano gli stessi prodotti, diffidate da chi afferma il contrario.

L’uso del termine “rigenerato” è attribuibile al processo, definito per l’appunto di “rigenerazione”, a cui un prodotto ricondizionato è sottoposto prima di essere nuovamente presentato sul mercato. Nel caso dell’iMac, come per qualsiasi altro PC, questo processo passa sia per un’elaborazione software (la cosiddetta “formattazione”) che per la cura dell’hardware.

Come si rigenera un iMac ricondizionato?

iMac Ricondizionato, sconti fino al 75% rispetto al prezzo del nuovo (Image credit: Smart Generation)

Secondo quanto riportato nell’apposita sezione da Apple, “tutti i prodotti ricondizionati certificati Apple:

sono sottoposti a una serie completa di test per verificarne il funzionamento, e gli eventuali componenti difettosi vengono sostituiti

gli Apple Watch con parti da sostituire sono esclusi dai prodotti ricondizionati certificati Apple

sono sottoposti a un accurato processo di pulizia e ispezione

sono riconfezionati (con i manuali del caso, cavi, nuova scatola ecc.)

includono il sistema operativo fornito inizialmente con l’unità oppure, in alcuni casi, una versione più recente

devono superare un ultimo controllo qualità prima di essere aggiunti alle scorte di prodotti ricondizionati rivendibili

sono riconfezionati in un imballo speciale (con i manuali del caso, i cavi e gli altri accessori forniti inizialmente con l’unità)

Le stesse procedure sono applicate anche da enti terzi.

Gli store specializzati nella rivendita di prodotti ricondizionati applicano soluzioni simili, con differenze inerenti esclusivamente il supporto post-vendita. In ogni caso, vi suggeriamo caldamente di leggere con attenzione le informative disponibili, così da chiarire i rispettivi diritti e doveri.

Nel concreto il processo di rigenerazione (o ricondizionamento) di un iMac si può dividere in tre passaggi fondamentali:

Verifiche hardware. Tecnici specializzati analizzano ed eventualmente sostituiscono le componenti hardware del dispositivo. Il processo di verifica e sistemazione hardware coinvolge tutte le componenti del prodotto, anche la batteria - che è sostituita nel caso in cui la sua efficienza sia inferiore all’80% e/o dev’essere segnalato chiaramente all’utente. Le verifiche hardware sono spesso riportate anche in sede d’acquisto, affinché gli utenti abbiano un’idea quanto più precisa possibile del prodotto che stanno acquistando;

Verifiche software. Il secondo passaggio prevede la formattazione e il ripristino allo stato di fabbrica del dispositivo. Una volta effettuata questa operazione, il dispositivo è aggiornato all’ultimo sistema operativo distribuito dalla casa madre. Infine si procede a una serie di test che possono protrarsi anche per qualche giorno, volti a verificare che il software funzioni correttamente e senza problemi

Pulizia, sanificazione e igienizzazione. L’ultima e più importante fase di rigenerazione di un prodotto prevede la sua pulizia approfondita. Ancor più durante la pandemia, è necessario che il dispositivo ricondizionato sia pulito, sicuro e non presenti problemi di alcun tipo. D’altronde sono proprio i PC e, in particolare, gli accessori di PC usati in ufficio a rappresentare un nido per germi e batteri. Per questo suggeriamo di acquistare quei prodotti che aiutano a ripulire e a tenere in ottime condizioni il nostro hardware

Quali sono i vantaggi di un iMac ricondizionato?

I vantaggi dell’acquisto di un iMac ricondizionato sono pressappoco identici a quelli per cui un iPhone ricondizionato è un’opzione più vantaggiosa di un semplice usato. Le motivazioni principali sono le seguenti:

(Image credit: Future)

Un iMac ricondizionato è perfettamente funzionante

Un iMac ricondizionato è più eco-sostenibile

Un iMac ricondizionato offre una garanzia ulteriore che, a seconda del rivenditore, può estendersi dai 12 ai 24 mesi

La possibilità di acquistare il nostro iMac ricondizionato da un negozio specializzato o da Apple stessa presenta ulteriori pro

L’acquisto di un iMac ricondizionato è fatturabile, poiché non si acquista un prodotto che è già stato “registrato”

Un iMac ricondizionato ha un prezzo ridotto rispetto allo stesso device nuovo, ma presenta le medesime caratteristiche, scheda tecnica e performance. Prima di acquistare un prodotto ricondizionato, potrebbe essere interessante confrontarla con lo “street price” dei modelli nuovi. Ma, quando si parla di Apple e di iMac, è davvero difficile notare dei ribassi in tal senso

Rivolgersi a un negozio significa, inoltre, avere un supporto post-vendita pari a un prodotto nuovo. Anzi, spesso i negozi specializzati in prodotti ricondizionati e i produttori includono garanzie e policy assicurative migliori sui prodotti ricondizionati. Si tratta di un netto vantaggio rispetto all’acquisto di un prodotto usato e, soprattutto, di un’ulteriore garanzia per l’acquirente che può esercitare i suoi diritti.

Infine c’è un ultimo aspetto da considerare: gli iMac e, in generale, i PC sono prodotti con una vita molto più lunga degli smartphone. Ciò significa che l’investimento iniziale può essere ammortizzato in un periodo di tempo ampio: il processore M1 di Apple, accompagnato dalla policy aziendale di lungo supporto ai propri laptop e desktop, dovrebbe costituire una garanzia e un ottimo motivo per acquistare un iMac ricondizionato.

Come scegliere un iMac ricondizionato?

Ci sono due aspetti fondamentali da tenere in conto nell’acquisto di un iMac ricondizionato.

Il primo è la fiducia che riponiamo nella serietà e solidità dell’azienda a cui ci rivolgiamo per l’acquisto. In passato l’acquisto di un prodotto ricondizionato passava quasi sempre per l’azienda produttrice o, in alternativa, alle imprese specializzate nel leasing. Sono notevolmente aumentate le realtà che offrono un servizio equivalente e che puntano su una commistione di disponibilità, rapporto qualità/prezzo, cura del servizion post-vendita.

Scegliere a chi rivolgersi non è facile ma, grazie al web, alla possibilità di confrontare le esperienze di centinaia di clienti e di valutare numerose offerte differenti, è possibile scegliere con maggior oculatezza e attenzione a chi rivolgersi.

Il secondo punto è puramente tecnico. Quando acquistiamo un iMac o un altro prodotto ricondizionato, teniamo presente quanto tempo è passato dal suo lancio effettivo sul mercato. Anche se acquistassimo un device in condizioni perfette, o come si dice in inglese “mint”, la sua anzianità dipende dall’anno di uscita del prodotto. Questo punto si mitiga fortemente nel caso dei IMac e dei PC, poiché il supporto e l’utilizzo del device ha prospettive più ampie di un semplice smartphone. Perciò l’acquisto di un iMac ricondizionato è una scelta più oculata e attenta.

Un iMac ricondizionato oggi… o domani?

C’è un ultimo punto da tenere in considerazione prima di acquistare un iMac ricondizionato oggi: siete sicuri che questo PC desktop soddisfi le vostre esigenze?

Apple ha cominciato a commercializzare solo dal 2021 la settima generazione di iMac. Questa generazione si basa sulla CPU proprietaria Apple M1 e presenta una soluzione AIO con schermo da 24”. Siamo certi che, nel corso dei prossimi mesi, il produttore si occuperà di sviluppare almeno un’altra versione dell’iMac. Questa nuova versione potrebbe presentare una delle CPU “derivate” dal M1 (M1 Pro o Max) e uno schermo più ampio, probabilmente da iMac 27”. Infine ricordiamo come l’ampia gamma di colori degli iMac, ispirata al logo storico della Apple, possa limitare la nostra libertà d’azione nella scelta di un prodotto ricondizionato.

Come sempre, quindi, anche con un iMac ricondizionato vale la regola di sempre: riflettere bene su quali sono le necessità, e su quale tipo i dispositivo ci serva.

iMac ricondizionato: ne vale la pena?

Scegliere di acquistare un prodotto rigenerato e, in particolare, un iMac ricondizionato può essere un’ottima occasione per risparmiare un po’ sul prezzo del device e fare una scelta sostenibile tanto economicamente quanto climaticamente.

I prodotti Apple tendono a preservare il loro prezzo nel prezzo e, più in generale, è sempre difficile trovarli “scontati”. Se nel caso di uno smartphone questo problema si scontra prepotentemente con il ciclo di vita brevissimo di questi prodotti (possono bastare pochi anni per rendere un qualsiasi cellulare poco utilizzabile, sebbene con un po’ di accortezza e un uso poco intenso si possano usare per tempi più lunghi), nel caso di un PC desktop o laptop la questione è diversa.

Bisogna certamente prestare attenzione a chi ci rivolgiamo per l’acquisto e alle garanzie che sono offerte sul prodotto. Inoltre è importante ricordare quanto tempo sia passato dall’effettivo lancio del device sul mercato, sebbene questo problema sia di entità minore per i PC e gli iMac. Da non dimenticare anche una riflessione sui nostri bisogni: i futuri iMac 27” potrebbero soddisfare meglio le nostre esigenze dei modelli oggi in commercio.

In conclusione, un iMac ricondizionato è una scelta più che valida e più sicura del consueto usato. La possibilità di avvalerci dei diritti di un acquirente ci consente anche di proteggere il device e il nostro investimento negli anni successivi, garantendoci la massima tranquillità in sede di acquisto. Il ripristino allo stato di fabbrica, infine, ci consente di avere un prodotto equivalente al nuovo dal punto di vista software.