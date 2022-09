Apple ha appena presentato il nuovo iPhone 14, insieme ad iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Ci sono anche le nuove Airpods Pro 2, il nuovo Apple Watch 8 e il nuovissimo Apple Watch Ultra.

Moltissime cose, che terranno impegnati i nostri redattori nei prossimi giorni, pe provare i nuovi dispositivi e scrivere la recensione.

Intanto, però, possiamo iniziare a riflettere sul confronto tra iPhone 14 Pro e iPhone 13 Pro, cioè il top d gamma dell'anno scorso. Lo facciamo per cercare di rispondere a domande come quali sono le differenze principali? oppure meglio prendere iPhone 14 Pro, oppure risparmiare e prendere iPhone 13 Pro?

Proviamo a trovare delle risposte

(Image credit: Apple)

iPhone 14 Pro Vs iPhone 13 Pro, prezzo e disponibilità

iPhone 14 Pro è stato presentato il 7 settembre 2022, e sarà disponibile dal 23 settembre di quest'anno.

Il prezzo base è pari a €1.339, per la variante da 128GB. Si passa poi a €1.469 (256GB), €1.729 (512GB) ed € 1.989 (1TB).

iPhone 13 Pro, al momento del lancio, costava un po' meno. €1.189, €1.309, €1.539 ed €1.769 per le stesse varianti.

Di base, dunque, Apple ha alzato il prezzo di circa 200 euro per tutte le varianti. Non proprio una bella notizia per chi aspettava iPhone 14 Pro.

iPhone 13 Pro non è più in vendita tramite il sito Apple, ma lo potete trovare ancora in molti negozi, a prezzi leggermente inferiori. Per esempio, iPhone 13 Pro da 128 GB su Amazon (opens in new tab) costa €1.099. Non è un gran risparmio rispetto al prezzo di listino, ma in confronto ad iPhone 14 Pro sono 240 euro, più del 20%.

Conclusione: iPhone 13 Pro costa meno .

(Image credit: Apple)

iPhone 14 Pro Vs iPhone 13 Pro, design

A prima vista, con lo schermo spento, sarebbe molto difficile distinguere iPhone 13 Pro da iPhone 14 Pro. Il modello nuovo ha bordi leggermente più sottili e uno schermo vagamente più allungato. Ma sono differenze così piccole che si possono notare solo mettendo i prodotti uno accanto all'altro, e facendoci molta attenzione.

Tutti e due hanno il corpo in alluminio e la stessa certificazione IP68 (protezione da liquidi e polvere). Ed entrambi hanno ancora il connettore Lightning per la ricarica. Si poteva forse sperare in un iPhone con USB-C, ma ancora una volta Apple ha deciso di rinviare tale decisione.

Dunque, iPhone 14 Pro e iPhone 13 Pro, alla vista, sono praticamente identici.

iPhone 14 Pro Vs iPhone 13 Pro, schermo

(Image credit: Apple)

Lo schermo è forse il dettaglio dove la differenza tra i due modelli è più evidente.

iPhone 14 Pro infatti non ha il più il notch, c'è quella tacca nera nella parte superiore dello schermo. Su iPhone 13 Pro (e tutti gli altri iPhone fino al 13) il notch serve per nascondere la fotocamera frontale e i sensori per Face Time.

Su iPhone 14 Pro, invece, la fotocamera e i sensori sono ospitati in uno spazio a forma di pillola.

Ora, detta così si potrebbe anche pensare "sai che differenza" e in effetti non sembra chissà cosa, anche perché nel mondo Android sono anni che il notch è stato sostituito da fori più o meno evidenti.

Apple però fa una cosa diversa, e mette su iPhone 14 Pro una cosa chiamata Dynamic Island. Significa che l'area scura non solo una zona morta (cit). Invece, grazie al software, qui vengono visualizzate notifiche e azioni rapide, che cambiano a seconda del momento.

Il risultato, almeno in teoria, è una cosa geniale. Non vediamo l'ora di provarlo per vedere se è vero.

iPhone 14 Pro Vs iPhone 13 Pro, fotocamera

La fotocamera è dove Apple ha portato la maggiore innovazione, a livello hardware.

iPhone 14 Pro infatti ha un sensore principale da 48MP, rispetto ai 12 MP di iPhone 13 Pro. Entrambi gli smartphone possono creare fotografie magnifiche, e ci azzardiamo a dirlo pur non avendo ancora provato iPhone 14 Pro.

Il nuovo modello riesce a spingersi oltre per la quantità di dettagli che riesce a catturare, per le prestazioni con scarsa illuminazione, per un pixel-binning più avanzato.

iPhone 14 Pro, poi, ha una marcia in più in particolare nelle prestazioni video. Le differenze, tuttavia, dovrebbero essere marginali.

iPhone 14 Pro non ha una lente periscopica, quindi lo zoom ottico è ancora limitato a 3x, con lo stesso sensore (e ottica) di iPhone 13 Pro.

iPhone 14 Pro Vs iPhone 13 Pro, prestazioni

(Image credit: Apple)

iPhone 14 Pro usa il nuovo processore Apple A16, mentre iPhone 13 Pro monta il precedente A15.

Vien da sé che il nuovo modello è più potente, ma già iPhone 13 Pro è un telefono superiore alla maggior parte degli altri smartphone in circolazione. Il nuovo processore include anche un nuovo processore di immagini, e questo dà ad iPhone 14 qualche vantaggio in ambito fotografico e video.

iPhone 14 Pro Vs iPhone 13 Pro, batteria

Apple non ha detto niente in particolare riguardo l'autonomia di iPhone 14 Pro. Dovrebbe essere più o meno equivalente a quella di iPhone 13 Pro, e non ci aspettiamo che il nuovo processore, che pure è più efficiente, porti a differenze rilevanti da questo punto di vista.

iPhone 14 Pro Vs iPhone 13 Pro, quale scegliere?

Come abbiamo visto, iPhone 14 Pro ed iPhone 13 Pro sono molto simili. Le differenze sostanziali sono la fotocamera principale, che su iPhone 14 Pro è stata migliorata, e il design dello schermo: iPhone 14 Pro non ha il notch, e introduce la Dynamic Island.

Di contro, iPhone 13 Pro si trova a prezzi più bassi, che permettono di risparmiare 200 euro almeno o anche di più.

Se ne valga la pena oppure no, dipende da ognuno di noi. C'è chi vuole avere l'ultimo modello a prescindere, e se fate parte di questa categoria non c'è nemmeno da porsi la questione.

In favore di iPhone 14 Pro c'è anche il fatto che il modello nuovo tenderà a durare almeno un anno in più, compreso il supporto ufficiale. Se siete di quelli che tengono lo smartphone molto a lungo, iPhone 14 Pro può durare 4-5 anni, magari anche di più. Il costo distribuito diventa un po' meno pesante.

La fotocamera migliore di iPhone 14 Pro è interessante solo se siete professionisti dell'immagine. In tutti gli altri casi, iPhone 13 Pro è la stessa cosa.

Arrivati a questo punto, dovreste saperne abbastanza per decidere se volete un iPhone 13 Pro, o se invece preferite aspettare che sia disponibile iPhone 14 Pro.