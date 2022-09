iPhone 14 Pro Max vs Samsung Galaxy S22 Ultra: il confronto

Con l’avvicinarsi dell’uscita ufficiale di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, in programma per venerdì 16 settembre, il mercato degli smartphone di fascia alta si arricchisce con due nuovi prodotti Apple.

Tuttavia, il colosso statunitense non è solo e l’eterna battaglia con i rivali coreani di Samsung sta per accendersi nuovamente. Pur appartenendo ambedue alla stessa categoria, le differenze in termini di design, chipset e, ovviamente, sistema operativo, permettono ai due smartphone di avere la loro parte di pubblico.

Detto questo, lo scontro avviene sul terreno degli indecisi. Le peculiarità di Galaxy S22 Ultra e iPhone 14 Pro Max devono essere conosciute se si vuole acquistare il dispositivo più adatto alle proprie esigenze e, per qualcuno che si avvicina al mondo degli smartphone di fascia alta, potrebbe non essere compito facile.

Nel corso di questo articolo, stabiliremo un confronto tra i due modelli basandoci su quattro aspetti fondamentali: prezzo, design, fotocamere, chipset e autonomia.

iPhone 14 Pro Max vs Samsung Galaxy S22 Ultra: prezzo

Come indicato sul sito ufficiale di Apple, il prezzo di partenza di iPhone 14 Pro Max è di 1.489€ con 128GB di memoria. Sotto questo punto di vista, l’offerta di Samsung è leggermente più conveniente e Galaxy S22 Ultra, a parità di memoria, costa 1.279€.

Se si intende acquistare lo smartphone Samsung e si è disposti a spendere la stessa cifra di 14 Pro Max, si potranno ottenere 512GB di memoria e 12GB di RAM.

I prodotti Apple, si sa, sono più costosi e la versione con più memoria (1TB) arriva a 2.139€. Galaxy S22 Ultra, con 1TB di memoria e 12GB di RAM, si ferma a 1.689€.

iPhone 14 Pro Max vs Samsung Galaxy S22 Ultra: design

La scelta riguardo al design preferito si può fare semplicemente valutando il lato estetico: Galaxy S22 Ultra presenta angoli squadrati e una forma puramente rettangolare, mentre iPhone 14 Pro Max ha angoli più arrotondati e una forma generalmente più sinuosa.

Il display del modello Apple è un OLED da 6,7’’ pollici, contro i 6,8’’ di Samsung, ha una risoluzione di 2796x1290 pixel a 460 ppi e refresh rate adattivo fino a 120Hz.

Galaxy S22 Ultra propone uno schermo AMOLED 2x, risoluzione di 3088 x 1440 pixel e la stessa frequenza di aggiornamento del suo rivale: adattiva fino a 120HZ.

Infine, iPhone 14 Pro Max è disponibile nelle tonalità viola, oro, argento, nero; Samsung Galaxy S22 Ultra nelle varianti borgogna, nero, bianco e verde. Se acquistato sullo store online di Samsung, si potrà scegliere tra tre colori aggiuntivi: grafite, blu e rosso.

iPhone 14 Pro Max vs Samsung Galaxy S22 Ultra: fotocamere

Arriviamo ora ad uno dei fattori più importanti per uno smartphone: le fotocamere.

iPhone 14 Pro Max offre una fotocamera principale grandangolare da 48MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, un'ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 12 MP dotati anch’essi di stabilizzazione ottica.

Per quanto riguarda lo zoom, il modello Apple possiede zoom in 3x, zoom out 2x e zoom digitale fino a 15x. L’estensione totale dello zoom ottico raggiunge i 6x.

Samsung propone una fotocamera ultra-grandangolare con la stessa qualità di 12MP. Le differenze principali si trovano negli altri obiettivi, la grandangolare di S22 Ultra è a 108MP e i due teleobiettivi a 10MP. Lo zoom offerto da Samsung è un 10x sul primo teleobiettivo e 3x sul secondo.

La selfie camera è una 12MP per Apple e una 40MP per Samsung. Sul fronte della registrazione video, l’azienda americana punta molto sulla cinematograficità del suo set di fotocamere e la prima caratteristica che si nota è la possibilità di registrare in 4K a 24 fps, gli stessi frame usati per il cinema.

La qualità 4K di iPhone 14 Pro Max può essere abbinata, oltre che ai 24 fps, anche ai 25, 30 o 60 frame mentre, la registrazione a 1080p, potrà essere effettuata a 25, 30 o 60 fps.

Samsung Galaxy S22 Ultra non è da meno e propone una registrazione video fino a 8K e 24 fps. Due le modalità di slow motion presenti: HD a 960 fps e FHD a 240 fps.

iPhone 14 Pro Max vs Samsung Galaxy S22 Ultra: chipset e autonomia

Il processore di iPhone 14 Pro Max è un A16 Bionic con 6 core, di cui quattro dedicati all’efficienza dei consumi e due alle prestazioni. La GPU è da 5 core mentre la Neural Engine ne ha a disposizione 16.

Samsung Galaxy S22 Ultra è invece dotato di un Octa-Core con frequenza variabile da 1,8GHz a 2,8GHz e valore intermedio di 2,5GHz.

Ambedue i modelli, Samsung e Apple, possono raggiungere 1TB di memoria. Infine, i core dedicati all’ottimizzazione dei consumi di Apple svolgono il loro lavoro a dovere e iPhone 14 Pro Max arriva fino a 29 ore di riproduzione video, mentre Samsung Galaxy S22 Ultra si ferma a 22.

iPhone 14 Pro Max vs Samsung Galaxy S22 Ultra: quale scegliere?

iPhone 14 Pro Max e Samsung Galaxy S22 Ultra sono due tra i migliori smartphone di fascia alta, pertanto il consumatore che intende avvicinarsi a questo mondo non resterà deluso dalle prestazioni e dalla qualità dei due prodotti.

Le fotocamere sono di alto livello e offrono scatti notturni di qualità. Le funzionalità sono molteplici e, se si sceglie Apple, si avranno a disposizione tutte le app che iOS offre, compresa la protezione dei dati personali di cui l’azienda va fiera.



D'altro canto, Samsung ha dalla sua Andoird e quindi Google. Galaxy S22 Ultra è meno costoso e adatto a chi non ha necessità di far parte dell’ecosistema iOS 16.

Con Apple si paga per il marchio e per il design. iPhone 14 Pro Max è adatto a chi vuole spendere un po’ di più per assicurarsi lo stile e le peculiarità che contraddistinguono questi prodotti.