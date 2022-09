Apple ha recentemente presentato i nuovi smartphone della gamma iPhone 14, ovvero iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max e il nuovo iPhone 14 Plus.

I nuovi iPhone dispongono di una serie di aggiornamenti interessanti che riguardano sia le funzioni della fotocamera che il comparto hardware, motivo per cui abbiamo deciso di mettere a paragone la variante standard di quest'anno con il top di gamma dello scorso anno, iPhone 13 Pro.

I due smartphone hanno molto in comune, dal design alle dimensioni fino al chipset, ma nonostante ciò presentano alcune differenze che possono spostare l'ago della bilancia a favore di uno o dell'altro.

Qual é l'iPhone più adatto alle vostre necessità e quale dovreste scegliere tra iPhone 14 e iPhone 13 Pro? Scopriamolo insieme confrontando le specifiche dei due smartphone.

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: prezzo e disponibilità

iPhone 14 è stato presentato lo scorso 7 settembre e sarà disponibile dal 16 settembre sul sito ufficiale Apple e presso i rivenditori autorizzati a un prezzo che parte da 1.029 euro per il taglio da 128GB.

Il contendente iPhone 13 Pro è uscito a settembre del 2021 e ha subito diverse variazioni di prezzo. Oggi è possibile acquistarlo a cifre che si aggirano sui 1.100 euro nella variante da 128GB.

Il prezzo dei due smartphone è molto vicino e, almeno per i primi mesi, difficilmente ci saranno variazioni di prezzo importanti su iPhone 14, quindi la differenza dovrebbe rimanere minima.

In aggiunta, con l'arrivo di iPhone 14 Pro, il prezzo della variante Pro dello scorso anno potrebbe scendere ancora, avvicinandosi ulteriormente al prezzo di iPhone 14.

A conti fatti, il prezzo non presenta differenze determinanti e non può in nessun modo condizionare la scelta.

(Image credit: Apple)

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: design

Il design di iPhone 14 è praticamente identico a quello del precedente iPhone 13, fatta eccezione per alcuni dettagli impercettibili. Apple ha riservato le novità per le varianti Pro e Pro Max di quest'anno quindi, se consideriamo la variante standard della serie precedente, le somiglianze con iPhone 13 Pro sono davvero tante.

iPhone 14 è caratterizzato dagli stessi bordi piatti in alluminio presenti su iPhone 13 Pro, dal quale riprende anche la cover anteriore e posteriore in vetro piatto già utilizzata per i modelli delle famiglie iPhone 13 e iPhone 12. A differenza dell'iPhone 14 Pro, iPhone 14 conserva anche il notch posto nella parte centrale alta dello schermo.

I due telefoni hanno dimensioni e forme quasi identiche, con l'iPhone 13 Pro che misura 146,7 x 71,5 x 7,7 mm e iPhone 14 che aggiunge solo 0,1 mm allo spessore, ricalcando perfettamente le altre misure.

La differenza principale sta nei materiali: iPhone 13 Pro è caratterizzato da una scocca più resistente grazie alla presenza di un acciaio inossidabile di maggiore qualità (riservato alle varianti Pro). Questa caratteristica rende iPhone 13 Pro più pesante, con un peso di 204 g rispetto ai 172 g di iPhone 14.

iPhone 13 Pro presenta anche un comparto fotografico più sporgente, con tre obiettivi anziché i due presenti su iPhone 14.

L'iPhone 14 è disponibile nella nuova colorazione viola che va a sostituire il Sierra Blu di iPhone 13 Pro.

Anche in questo caso, le differenze tra i due modelli sono minime ma pendono leggermente a favore di iPhone 13 Pro.

(Image credit: Apple)

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: display

Entrambi i modelli sono dotati di display OLED da 6,1 pollici con risoluzione di 1170 x 2532. I due schermi sono simili, ma non identici.

La differenza principale riguarda la frequenza di aggiornamento: iPhone 14 si ferma a 60 Hz mentre iPhone 13 Pro dispone della tecnologia "Pro Motion" di Apple e raggiunge i 120 Hz. La fluidità è letteralmente raddoppiata, cosa che si nota soprattutto quando si scorrono contenuti web e foto.

Il display di iPhone 13 Pro è anche più luminoso con un picco di 1000 nit in modalità HBM (alta luminosità). Di contr, iPhone 14 ha una luminosità di 800 nit. Entrambi gli smartphone in grado di raggiungere un picco di luminosità di 1200 nit.

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro (Image credit: Apple)

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: fotocamera

La fotocamera di iPhone 14 prende in prestito parecchie delle specifiche già viste nel comparto fotografico di iPhone 13 e somiglia molto anche a quella di iPhone 13 Pro.

La differenza principale sta nel fatto che iPhone 14 dispone di un sistema a doppia fotocamera, mentre iPhone 13 Pro ha tre sensori da 12 megapixel. Il sensore principale sembra essere molto simile, ma la variante Pro dello scorso anno dispone di un teleobiettivo assente su iPhone 14.

I sensori dei due smartphone dispongono dello stesso numero di pixel e hanno dimensioni speculari. Entrambi beneficiano del sistema di stabilizzazione del sensore introdotto su iPhone 12 Pro Max, motivo per cui sono in grado di produrre scatti eccellenti anche a mano libera.

L'altro fattore comune sta nell'utilizzo dello stesso chip A15 Bionic che garantisce un potenziale di elaborazione delle immagini identico per entrambi i modelli. Gran parte della qualità delle immagini prodotte dagli smartphone Apple si devee proprio all'elaborazione delle immagini operata dal chipset, quindi questo aspetto è cruciale se si vogliono confrontare le due fotocamere.

(Image credit: Apple)

Tuttavia iPhone 14 può contare sul Photonic Engine, un sistema ibrido hardware-software che applica l'effetto Deep Fusion in una fase precedente del processo fotografico e aumenta le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione di almeno due volte. Questo potrebbe portare a risultati migliori rispetto a iPhone 13 Pro in condizioni di scarsa illuminazione.

Dalla sua, il top di gamma della serie iPhone 13 dispone di un teleobiettivo con zoom 3x assente su iPhone 14 che consente di scattare da lontano con buoni risultati. iPhone 14 è limitato allo zoom del sensore principale, di qualità sicuramente inferiore rispetto a un tele dedicato.

C'è un'altra area nella quale iPhone 14 sembra essere migliore del suo fratello maggiore Pro: la fotocamera frontale. Entrambi gli smartphone dispongono di sensori frontali da 12 megapixel, ma iPhone 14 ha un'apertura più ampia, pari a f/1,9 (rispetto a f/2,2 dell'iPhone 13 Pro), e un sistema di autofocus migliore rispetto a quello di iPhone 13 Pro.

Questo garantisce una messa a fuoco più precisa e una luminosità maggiore, oltre a catturare meglio i dettagli in condizioni di scarsa illuminazione.



Se siete amanti degli scatti da lontano e preferite la modalità Macro agli scatti panoramici e ai selfie iPhone 13 Pro rimane un'opzione migliore. se invece siete amanti del "punta e scatta" non dovreste notare particolari differenze tra i due modelli e potreste trarre qualche vantaggio dalla maggiore luminosità degli obiettivi di iPhone 14, soprattutto di notte.

(Image credit: Apple)

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: specifiche e prestazioni

Come abbiamo appena accennato nella sezione dedicata alla fotocamera, entrambi i modelli utilizzano lo stesso chip A15 Bionic.

Questo non significa che i due smartphone hanno prestazioni identiche. Sebbene entrambi possano siano dotati di 6 GB di RAM, iPhone 14 utilizza una memoria LPDDR4X, leggermente più lenta rispetto alla LPDDR5 di iPhone 13 Pro.

In termini di spazio di archiviazione, iPhone 13 Pro è disponibile nel taglio da 1 TB, mentre iPhone 14 si ferma a 512 GB.

Nel complesso, in termini di prestazioni, i due dispositivi sono piuttosto vicini.

Se dovessimo scommettere sul vincitore in una suite di benchmark punteremmo tutto su iPhone 13 Pro, ma le differenze sono difficili da percepire a occhio nudo.

(Image credit: No credit)

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: batteria

Apple non fornisce mai informazioni precise sulla batteria dei suoi dispositivi al momento del lancio, quindi dovremo aspettare ancora un po' per sapere quanto sia capiente quella di iPhone 14. Secondo alcune indiscrezioni, si tratterebbe di un'unità da 3279 mAh, leggermente più grande rispetto a quella del precedente iPhone 13.

Se cosi fosse, la batteria di iPhone 14 sarebbe più grande anche rispetto a quella da 3095mAh di iPhone 13 Pro.

Questo non significa che iPhone 14 ha un'autonomia migliore rispetto a iPhone 13 Pro. Quest'ultimo dispone di una display che si aggiorna due volte più velocemente, ma dispone di un refresh rate variabile che può comportare grandi risparmi in termini di autonomia.

Sul sito Apple vengono indicate 22 ore di riproduzione video per iPhone 13 Pro, solo due in più rispetto al contendente iPhone 14. Se invece si guarda al valore di riproduzione video in streaming, la differenza è maggiore e si passa dalle 16 ore di iPhone 14 alle 20 di iPhone 13 Pro. L'unico frangente nel quale iPhone 14 risulta avvantaggiato è la riproduzione audio dove riesce a raggiungere le 20 ore, 2 in più rispetto alle 18 di iPhone 13 Pro.

Questi dati confermano che la batteria di iPhone 14 è più capiente, ma il predecessore 13 Pro riesce a spuntarla grazie alla frequenza di aggiornamento variabile che si fa sentire quando si utilizza il display.

In generale le differenze sono minime, ma iPhone 13 Pro sembra spuntarla di poco.

iPhone 14 vs iPhone 13 Pro: quale scegliere?

L'iPhone 14 si preannuncia come la più grande delusione della gamma di quest'anno. È molto simile all'iPhone 13 che lo ha preceduto e non può nemmeno contare su un processore aggiornato.

iPhone 13 Pro si dimostra superiore nel complesso, offrendo prestazioni molto simili, un display superiore e a una fotocamera più versatile.

iPhone 14 ha dalla sua un paio di nuove funzioni dedicate alla fotocamera che risultano assenti su iPhone 13 Pro (non a caso), nonostante il modello dello scorso anno disponga di un hardware simile o addirittura superiore.

Se non bastasse, iPhone 13 Pro può anche contare su dei materiali più pregati che gli conferiscono una maggiore resistenza agli urti a fronte di un peso maggiore di circa 40g.

Se si aggiunge il fatto che iPhone 13 Pro si trova a un prezzo molto vicino a quello di iPhone 14 è difficile consigliare di optare per quest'ultimo.

Per concludere, iPhone 13 Pro risulta un'alternativa più allettante rispetto al nuovo iPhone 14.