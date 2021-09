iPhone 13 Mini vs iPhone 12 Mini: il confronto

Anche se alcuni rumor ne decretavano l'abbandono dovuto a delle vendite al di sotto delle aspettative, Apple ha sorpreso il pubblico presentando il nuovo iPhone 13 Mini, che si aggiunge alla gamma iPhone 13 al fianco di iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Gli smartphone di casa Apple sono stati presentati da Tim Cook durante l'evento California Streaming insieme a iPad (2021), iPad mini 6 e Apple Watch 7.

iPhone 12 Mini è stato il primo iPhone compatto a montare lo stesso chipset (A14) dei top di gamma iPhone 12 Pro e Pro Max, oltre che della variante standard. Il formato "Mini" ha conquistato una nicchia di utenti che, pur essendo numericamente inferiore rispetto al pubblico che ha scelto le varianti più grandi, ha convinto Apple a proporre una nuova versione aggiornata.

Se siete tra i possessori di iPhone 12 Mini o dei precedenti compatti della gamma iPhone SE e siete interessati al nuovo iPhone 13 Mini, qui sotto trovate un confronto con il modello dello scorso anno che potrà aiutarvi nella scelta.

Vale la pena di acquistare il nuovo iPhone 13 Mini o conviene aspettare gli sconti su iPhone 12 Mini in vista del Black Friday? Scopriamolo insieme!

iPhone 13 Mini vs iPhone 12 Mini: data di uscita e prezzo

La serie iPhone 12 è stata presentata il 13 ottobre del 2020 (Image credit: Apple)

iPhone 13 Mini è disponibile per il preordine dal 17 settembre (domani, nel momento in cui scriviamo), e si potrà acquistare a partire dal 24 settembre 2021.

Il prezzo di iPhone 13 Mini parte da 839€ per la variante da 128GB, sale a 959€ per quella da 256GB e arriva a 1.189€ nel più capiente taglio da 512GB.

Il prezzo è sceso rispetto a iPhone 12 Mini, dato che la variante più piccola parte da 128GB e costa come iPhone 12 Mini 64GB. Lo scorso anno per acquistare iPhone 12 Mini era necessario sborsare 889€, mentre la variante da 256GB costava 1.009€.

Come potete notare, Apple ha tagliato i prezzi della gamma iPhone 13 Mini per renderli più competitivi; detto questo il prezzo di iPhone 12 Mini è destinato a scendere drasticamente nelle prossime settimane o magari in occasione del Black Friday 2021.

iPhone 13 Mini vs iPhone 12 Mini: le novità

iPhone 13 (Image credit: Apple)

iPhone 13 Mini ripropone lo stesso formato compatto di iPhone 12 Mini, con un display Display Super Retina XDR da 5.4" e una scocca di dimensioni praticamente identiche. Altezza e lunghezza rimangono invariate (131,5 mm x 64,2 mm) mentre lo spessore aumenta leggermente (di 0,25mm) nel nuovo modello.

Anche il peso è superiore di appena 7 grammi ma, data la poca differenza, non influisce minimamente in termini di esperienza d'uso.

Come per gli altri iPhone 13 a bordo di iPhone 13 Mini c'è il nuovo chipset A15 Bionic. Stando a quanto afferma Apple, il SoC include una CPU e una GPU fino al 50% più veloci rispetto alla concorrenza, e il Neural Engine a 16 core è capace di eseguire 15.800 miliardi di operazioni al secondo.

Le novità riguardano anche il sensore della fotocamera che su iPhone 13 Mini è stabilizzato. Non mancano le nuove funzioni Stili Fotografici, Modalità Cinema e la compatibilità con il formato Smart HDR 4 assente sul precedente modello, oltre all'estensione della modalità Notturna a tutti i sensori del comparto fotografico.

Di seguito scenderemo nel dettaglio mettendo a paragone i due iPhone Mini nei principali aspetti, evidenziando le novità presenti sul nuovo compatto Apple.

iPhone 13 Mini vs iPhone 12 Mini: design e display

(Image credit: Apple)

Il display di iPhone 13 mini è praticamente identico a quello di iPhone 12 Mini se si escludono alcuni dettagli. L'unica differenza che salta all'occhio consiste nel notch di dimensioni ridotte rispetto a iPhone 12 Mini e nella diversa disposizione (diagonale invece che verticale) delle lenti posteriori.

Apple ha deciso di utilizzare il design con i bordi piatti già visto sulla serie iPhone 12 e ispirato ai modelli del passato che, molto probabilmente, sarà caratteristico anche dei prossimi iPhone.

Cambiano invece le colorazioni: iPhone 12 Mini era disponibile in Nero, Bianco, Rosso (Product RED), Verde, Blu e Viola, mentre iPhone 13 Mini è disponibile nelle colorazioni Bianco (Galassia), Nero (Mezzanotte), Blu, Rosa e Rosso (Product RED).

Il display di iPhone 13 Mini ha le stesse dimensioni del modello precedente e misura 5.4 pollici con una risoluzione di 2340×1080 pixel e 476 ppi. Il nuovo modello può contare su una luminosità aumentata del 28% e su una luminosità massima di 800 nit in modalità normale e 1200 nit in modalità HDR.

Il livello di resistenza a schizzi, gocce e polvere rimane identico rispetto a iPhone 12 Mini (Rating IP68). Cambiano leggermente le dimensioni che, pur rimanendo invariate in termini di altezza e larghezza (131,5 mm x 64,2 mm), aumentano di 0,25mm in profondità su iPhone 13 Mini. Anche il peso è leggermente superiore e si attesta sui 140g contro i 133g di iPhone 12 Mini.

iPhone 13 Mini vs iPhone 12 Mini: fotocamera

(Image credit: Weibo )

iPhone 13 Mini ha gli stessi sensori da 12MP di iPhone 12 Mini, un grandangolare con apertura f/1.6 e un ultra grandangolare con apertura f/2.4. Cambia la disposizione dei due sensori, che su iPhone 13 Mini sono posti diagonalmente mentre su iPhone 12 Mini sono verticali.

Tra le novità troviamo il supporto per il formato HDR 4 (su iPhone 12 Mini è supportato l'HDR 3), la stabilizzazione ottica sul sensore e la modalità Stili Fotografici, che permette di modificare la tinta degli scatti in fase di acquisizione, piuttosto che in post produzione.

Come su gli altri iPhone 13 Apple ha aggiunto la Modalità Cinema dedicata ai filmer più esigenti, che permette di registrare video (1080p 30fps) riducendo la profondità di campo. In modalità normale si possono registrare filmati in 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps, come su iPhone 12 Mini. Anche la modalità HDR con Dolby Vision rimane invariata e permette di effettuare riprese in 4K a 60 fps.

Anche la fotocamera frontale rimane invariata in termini di megapixel e apertura, ma rispetto a iPhone 12 Mini guadagna la Modalità Cinema e la compatibilità con il formato HDR 4.

Nel complesso i comparti fotografici di iPhone 12 Mini e iPhone 13 Mini sono quasi identici, ma la Modalità Cinema rappresenta una bella novità in ambito video.

iPhone 13 Mini vs iPhone 12 Mini: specifiche, prestazioni e batteria

Gli smartphone della serie iPhone 13 sono equipaggiati con il nuovo chipset A15 Bionic che offre prestazioni superiori rispetto al precedente A14 di iPhone 12.

Il sistema Neural Engine è in grado di effettuare 15,8 triliardi di operazioni al secondo rispetto agli 11 trilioni di A14, e i nuovi processori grafici di iPhone 13 Mini offrono prestazioni superiori rispetto al precedente iPhone 12 mini grazie a una nuova GPU che, pur avendo 4 core come la precedente, dovrebbe garantire un livello di efficienza superiore.

iPhone 13 Mini è disponibile nei formati da 128 GB, 256 GB e 512 GB, a differenza di iPhone 12 Mini che veniva proposto nei formati da 64GB, 128GB e 256GB.

Per quanto riguarda la batteria Apple dichiara una durata leggermente superiore rispetto a iPhone 12 Mini, indicando 17 ore di riproduzione video per iPhone 13 Mini contro le 15 ore del modello precedente.

iPhone 13 Mini vs iPhone 12 Mini: quale scegliere?

Le differenze tra iPhone 12 Mini e il nuovo iPhone 13 Mini sono davvero poche. Se si escludono le nuove funzioni video/fotografiche e il chip A15, più potente del precedente A14, gran parte delle caratteristiche dei due smartphone risultano simili se non identiche.

In termini di design, autonomia e dimensioni cambia davvero poco, ma Apple (probabilmente consapevole della sottile differenza) ha furbamente proposto un listino prezzi ridotto rispetto a quello di iPhone 12 Mini, eliminando l'ormai obsoleta variante da 64GB e proponendo allo stesso prezzo il taglio da 128GB.

Se siete possessori di un vecchio iPhone o volete passare da Android a iOS vi consigliamo il nuovo iPhone 13 Mini, ma se possedete un iPhone 12 Mini, a nostro avviso, potete tranquillamente saltare l'aggiornamento per quest'anno.