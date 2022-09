Apple Far Out, data, orario come guardare l'evento

Di che si tratta? Tutte le informazioni per seguire l'evento Apple Far Out

Tutte le informazioni per seguire l'evento Apple Far Out Perché è importante? Per non perdervi nessun annuncio del 7 settembre

Il prossimo evento Apple di rilievo è ormai dietro l'angolo, infatti domani, 7 settembre, si terrà "Far Out", uno showcase in cui ci aspettiamo di vedere, fra gli altri, la nuova gamma iPhone 14.

Ci aspettiamo di vedere un gran numero di nuovi prodotti, con Tim Cook che ci aggiornerà su temi come i problemi ambientali e il punto della situazione dell'azienda, nel corso di circa un'ora e mezza.

Se volete sapere come guardare l'evento Far Out di Apple e a che ora connettervi, ecco tutte le informazioni più importanti.

E dato che l'evento sarà probabilmente ricco di annunci e presentazioni, leggete con attenzione tutto ciò che dovrete sapere per non perdervi i momenti più importanti del Far Out.

A che ora si terrà l'evento Far Out di Apple?

L'evento Far Out Apple potrà essere seguito dall'Italia a partire dalle 19:00, ora locale.

Probabilmente, durerà da una a due ore (ma considerata la mole di prodotti che ci aspettiamo di vedere, è probabile che ci attesteremo tra 90 e 120 minuti).

Quindi, assicuratevi di tenervi liberi, magari con qualcosa da bere e da sgranocchiare.

Il successore di iPhone 13 sta per arrivare (Image credit: TechRadar)

Come guardare l'evento Apple Far Out

Se volete guardare l'evento Apple Far Out, il modo più facile è andare su YouTube, dove Apple trasmetterà lo show in diretta streaming.

Per la vostra (e nostra) comodità, la pagina YouTube del live stream (opens in new tab) è già disponibile, di conseguenza potete fissare un promemoria o aggiungerla ai Preferiti.

E per semplificarvi la vita, potete anche seguire l'evento dal video di YouTube che abbiamo incorporato qui sotto, pertanto non dovrete nemmeno lasciare la pagina!

L'evento sarà trasmesso anche sul sito web Apple (opens in new tab), che ha una pagina dedicata, oppure dall'app Apple TV (in cui non ci sono ancora destinazioni a tema) o ancora sull'app Apple Developer (opens in new tab), per chi vuole distinguersi dalla massa.

E non dimenticate che, a differenza degli anni precedenti, questo evento è aperto al pubblico, quindi non avete scuse per non guardarlo.

Cosa aspettarsi dall'evento Apple Far Out di settembre

Ci aspettiamo di vedere molti contenuti durante l'evento Apple Far Out, ma di certo sarà la linea iPhone 14 a rubare la scena. Infatti, non vedremo solo il modello standard, ma anche iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, nonché la novità di quest'anno, ovvero iPhone 14 Max o iPhone 14 Plus.

Quest'ultimo dovrebbe essere, fondamentalmente, un iPhone 14 standard ma con u no schermo più grande, da 6,7", e dovrebbe sostituire l'iPhone 14 mini.

La maggior parte delle novità, pare, saranno presenti solo sui modelli Pro, tanto che si vocifera di una nuova fotocamera principale da 48 MP, niente notch, e un chipset più performante. Probabilmente, tutti (o quasi) i modelli iPhone 14 dovrebbero montare anche una batteria più capiente.

Ci aspettiamo di vedere anche Apple Watch 8, Apple Watch SE 2 e Apple Watch Pro. Secondo le indiscrezioni, il modello SE 2 potrebbe montare un nuovo chipset, mentre Apple Watch 8 potrebbe offrire anche nuove funzioni, fra cui il sensore temperatura corporea.

Apple Watch 7 non resterà al top a lungo (Image credit: TechRadar)

Apple Watch 8 Pro potrebbe avere le stesse caratteristiche di Apple Watch 8, con uno schermo e una batteria più grandi, insieme a una scocca più resistente e di maggiore qualità, inclusa la cassa in titanio.

Ma c'è dell'altro: infatti, secondo alcune fonti, Apple presenterà anche gli AirPods Pro 2, con un'ANC migliorata e, forse, il supporto dell'audio hi-res. Tuttavia, non ci aspettiamo altre grosse novità rispetto agli AirPods Pro originali.

Non è detto che non vedremo altro, ad esempio gli HomePod 2 o gli AirPods 4, sebbene le probabilità non siano altissime. Se dovesse arrivare qualcosa dalla galassia HomePod, forse potrebbe trattarsi di un nuovo HomePod mini, dato che questo formato si è rivelato alquanto popolare.

Al di là dell'hardware, dovremmo vedere il lancio di iOS 16 nella sua forma completa, mentre per iPadOS 16 dovremo aspettare ancora.

Cosa non ci aspettiamo di vedere all'evento Apple Far Out

(Image credit: Future)

Le aspettative per l'evento Apple Far Out sono tantissime. Tuttavia, ci sono alcuni prodotti di alto profilo che non ci aspettiamo di vedere.

Fra questi, citiamo senz'altro i nuovi iPad, anche se, comunque, iPad Pro (2022) e iPad (2022) potrebbero arrivare a ottobre.

Insieme agli iPad, dovrebbero arrivare un nuovo Mac Mini, un nuovo Mac Pro e un nuovo MacBook Pro se le previsioni di Mark Gurman, giornalista e leaker molto attendibile per il mondo Apple, si dimostreranno corrette.

Probabilmente, non vedremo nemmeno il discusso visore Apple VR, per quello dovremo attendere il 2023, anche se non si sa mai. Magari vedremo un teaser...

Altri dispositivi, come il prossimo iPad mini e l'iPhone SE 4 non dovrebbero arrivare prima del 2023, o anche dopo nel caso del SE 4.