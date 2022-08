iPadOS 16: lancio posticipato, la conferma arriva da Apple

All'inizio dell'anno Apple ha comunicato che, per la prima volta, la nuova versione di iPad OS sarebbe uscita un mese dopo l'arrivo di iOS 16.

Proprio oggi, l'azienda di Cupertino ha rilasciato un comunicato dove conferma tale ipotesi:

"Questo è un anno particolarmente importante per iPadOS. Essendo una piattaforma a sé stante con funzionalità specificamente progettate per l'iPad, abbiamo la flessibilità di rilasciare iPadOS a tempo debito. Quest'autunno, iPadOS verrà distribuito dopo iOS, come versione 16.1 in un aggiornamento software gratuito."

Secondo diversi rumor emersi di recente, la causa del ritardo va attribuita alla nuova funzione multitasking Stage Manager, che sarà disponibile solo per gli iPad con processori Apple M.

iPadOS 16, schermata della nuova funzione Stage Manager (Image credit: TechRadar)

Nel frattempo Apple ha aperto la beta di iPadOS 16.1 agli sviluppatori in modo da testare le funzioni prima del lancio e risolvere eventuali bug. Si tratta di un caso particolare, dato che per la prima volta vedremo un sistema operativo Apple uscire direttamente in versione ".1".

Al momento del lancio assisteremo anche all'arrivo di iOS 16.1, il primo aggiornamento del nuovo OS dedicato alla gamma iPhone, che al contrario dei tablet accederà da subito alla nuova versione del software per poi ricevere l'update in concomitanza con il rilascio dell'OS dedicato agli iPad.

