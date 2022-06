iPhone 14 Pro Max: novità, notizie, cosa sappiamo finora

Non manca molto all'uscita di iPhone 14, e iPhone 14 Pro Max sarà senz'altro il più grande e costoso (ma anche il migliore) dei nuovi quattro iPhone 2022.

Potrebbe essere anche il più interessante, infatti tra le varie novità si parla di un design completamente nuovo e privo di notch e di grandi potenziamenti della fotocamera. In effetti, secondo svariate indiscrezioni iPhone 14 Pro Max potrebbe essere una delle novità più significative proposte da Apple negli ultimi anni.

Di seguito trovate tutto quello che sappiamo su iPhone 14 Pro Max: prezzo, uscita, colori, scheda tecnica, tutte le indiscrezioni finora trapelate, quello che ci aspettiamo e quello che ci piacerebbe vedere sul nuovo iPhone top di gamma dell'anno.

iPhone 14 Pro Max: dritto al punto

Cos'è iPhone 14 Pro Max? Il miglior iPhone del 2022

Il miglior iPhone del 2022 Quando uscirà l'iPhone 14 Pro Max? Probabilmente a settembre

Probabilmente a settembre Quanto costa iPhone 14 Pro Max? Aspettatevi un prezzo di partenza di almeno 1.289€ per il modello base

iPhone 14 Pro Max: uscita e prezzo

Che giorno esce l'iPhone 14? La nostra ipotesi migliore è che iPhone 14 Pro Max arrivi il 13 settembre, insieme agli altri iPhone della nuova serie.

Finora solo una fonte ha fatto riferimento a questa data, ma noi troviamo si tratti di un'indiscrezione sensata se pensiamo ai periodi in cui Apple tende abitualmente ad annunciare i nuovi iPhone, ovvero il primo o secondo martedì di settembre.

Gli iPhone generalmente poi vengono messi in vendita circa 10 giorni dopo, quindi sarà possibile acquistarli probabilmente da venerdì 23 settembre.

Nonostante inizialmente pareva non si rischiasse nessun ritardo, secondo le ultime indiscrezioni la produzione di uno o più modelli della serie iPhone 14 potrebbe essere in ritardo, inoltre inizialmente la disponibilità potrebbe essere limitata a causa dei nuovi lockdown in Asia.

Quanto costa iPhone 14 Pro Max? Ci aspettiamo un prezzo in linea con quello della serie iPhone 13, che significherebbe un prezzo di partenza di 1.289€ per iPhone 14 Pro Max.

Secondo un'indiscrezione, il prezzo sarebbe addirittura più alto di 100$ (che si tradurrebbero in poco più di 100€ in Italia) rispetto a iPhone 13 Pro Max. Un aumento di prezzo sarebbe ragionevolmente sensato se davvero iPhone 14 Pro Max avrà tutte le novità di cui si parla.

iPhone 14 Pro Max: design

iPhone 14 Pro Max potrebbe avere un aspetto molto diverso da qualunque altro iPhone che abbiamo visto finora, infatti si dice che Apple abbia finalmente deciso di sbarazzarsi del notch. Lo abbiamo sentito ormai da diverse fonti, la prima delle quali risale a settembre, e le informazioni provengono anche dal render che potete vedere qui sotto.

Il possibile design di iPhone 14 Pro Max (Image credit: Jon Prosser / RendersByIan)

Come mostrano le immagini di iPhone 14 che trovate qui sotto, questo include una fotocamera alloggiata in un foro sul display anziché nel notch, con il sistema Face ID presumibilmente posizionato sotto lo schermo. Le tre fotocamere posteriori sembrano poco sporgenti e private di un vero e proprio modulo fotografico, il che renderebbe la scocca quasi piatta.

La scocca è in vetro semilucido, mentre i bordi piatti che ospitano i pulsanti di accensione e del volume sono in titanio invece che in acciaio inossidabile come su iPhone 13 Pro Max.

Il leak originale proviene da Jon Prosser, ma altri analisti affidabili come Mark Gurman e Ming Chi-Kuo hanno concordato sul fatto che iPhone 14 Pro Max sarà sprovvisto di notch.

Sebbene si sia parlato di un singolo foro sul display per la fotocamera frontale, secondo altre fonti per iPhone 14 Pro e Pro Max Apple potrebbe optare per due fori sul display, uno rotondo e uno a forma di pillola per sostituire il notch. Anche i rendering CAD che trovat qui sotto mostrano lo stesso design.

Image 1 of 2 (Image credit: 91Mobiles ) Image 1 of 2 (Image credit: 91Mobiles ) Image 1 of 2

Uno dei render trapelati mostra anche un grande modulo fotografico posteriore, che potrebbe avere dimensioni maggiori rispetto a iPhone 13 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max: display

Nonostante iPhone 14 Pro Max pare sarà ricco di molti aggiornamenti, questi non sembrano riguardare lo schermo. Secondo Ross Young, il display sarà un OLED da 6,68" con risoluzione 1284 x 2778, frequenza di aggiornamento a 120Hz e 458 ppi. Queste specifiche lo renderebbero identico a iPhone 13 Pro Max.

Ming-Chi Kuo ha affermato quasi lo stesso, con la differenza che secondo lui lo schermo sarà da 6,7". Personalmente non ci aspettiamo che Apple cambierà le dimensioni, in quanto non è una cosa che accade di frequente.

Potrebbero esserci comunque alcune novità, come per esempio la luminosità massima, ma non è sul display che vedremo i maggiori cambiamenti di iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max: fotocamera

La fotocamera dovrebbe essere uno dei più grandi aggiornamenti di iPhone 14 Pro Max: al posto del sensore da 12MP del predecessore, il nuovo top di gamma dovrebbe avere una fotocamera principale da 48MP, con la possibilità di registrare video in 8K.

Le altre due fotocamere posteriori invece dovrebbero rimanere le stesse, con un grandangolo da 12MP e un teleobiettivo da 12MP con zoom ottico 3x.

Si è parlato anche dell'introduzione di una fotocamera periscopica con zoom ottco 5x, ma secondo le ultime indiscrezioni dovremo aspettare iPhone 15 per questa novità.

An iPhone 13 Pro Max (Image credit: TechRadar)

iPhone 14 Pro Max: specifiche e funzioni

iPhone 14 Pro Max dovrebbe montare il chipset A16 Bionic, coerentemente con il fatto che il precedente modello era dotato dell'A15 Bionic dello scorso anno.

Non è chiaro quanto effettivamente sarà potenziato il nuovo chipset: secondo alcune fonti verrà realizzato con processo produttivo a 4nm, o addirittura a 3nm, ma di recente abbiamo sentito che anche per il SoC A16 Apple potrebbe continuare a utilizzare lo stesso processo di produzione a 5 nm del vecchio A15.

La RAM potrebbe rimanere da 6GB oppure essere aumentata a 8GB. Per ora sembra più probabile che tutti i modelli di iPhone 14 avranno 6GB di RAM, iPhone 14 Pro Max compreso.

Si dice inoltre che iPhone 14 Pro Max potrebbe non essere compatibile con le classiche schede SIM fisiche: Apple infatti potrebbe proporre una variante esclusivamente compatibile con eSIM di iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max: batteria

iPhone 14 Pro Max potrebbe avere una batteria più grande del suo predecessore, anche se non sappiamo quanto. L'indiscrezione sembra promettente, soprattutto considerando che già iPhone 13 Pro Max offre un'ottima autonomia.

Si è anche parlato di un passaggio allo standard USB-C, che però probabilmente non arriverà fino al 2023 o 2024.

Un'altra indiscrezione riguarda un futuro iPhone senza porte, con supporto solo per la ricarica wireless, ma dubitiamo che i tempi siano maturi per un'implementazione di questa novità su iPhone 14 Pro Max.