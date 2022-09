iPhone 14 vs iPhone 14 Plus: il confronto

iPhone 14 vs iPhone 14 Plus: questi sono i due iPhone meno costosi della nuova serie, ma quest'anno Apple ha deciso di abbandonare il formato mini in favore di un più grande Plus. Di seguito troverete tutte le differenze tra i due iPhone, in modo da poter scegliere quale acquistare in base alle vostre esigenze.

Sostanzialmente, iPhone 14 Plus è l'alternativa "economica" per chi vuole acquistare un iPhone delle stesse dimensioni di un Pro Max senza spendere la stessa cifra. Naturalmente, rispetto alla linea Pro mancano alcuni dettagli di fascia alta, come il display e la fotocamera superiori. Se vi accontentate di un grande schermo e di una batteria migliore, iPhone 14 Plus potrebbe essere il modello giusto per voi

iPhone 14 vs iPhone 14 Plus: uscita e prezzo

L'iPhone 14 standard ha un prezzo di partenza di 1,029€, mentre iPhone 14 Plus parte da 1.179€ per i modelli con 128GB di spazio di archiviazione.

iPhone 14 vs iPhone 14 Plus: design e display

Rispetto al modello standard, iPhone 14 Plus è più grande, ma condivide le stesse specifiche per quanto riguarda processore, fotocamera e display.

iPhone 14 ha un display da 6,1", mentre il Plus ha lo stesso schermo da 6,7" di iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 Plus è anche leggermente più pesante.

Al di là delle dimensioni, le differenze estetiche tra iPhone 14 e iPhone 14 Plus sono praticamente inesistenti. Inoltre, proporzioni e design sono molto simili ai vecchi iPhone 13.

Entrambi i nuovi iPhone presentano una cornice in alluminio e una scocca in vetro. Sono resistenti alle infiltrazioni di acqua e polvere, e presentano una porta Lightning per la ricarica e il trasferimento dati.

iPhone 14 e 14 Plus hanno ancora il notch, anche se è più piccolo rispetto agli iPhone precedenti. In tal senso sono diversi dalla linea Pro, che ha sostituito il notch con la nuova Dynamic Island.

Anche quest'anno i modelli base della serie iPhone 14 non sono dotati di tecnologia ProMotion, e la frequenza di aggiornamento è ferma a 60Hz.

Entrambi gli iPhone sono disponibili nelle stesse colorazioni, ovvero Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia e Rosso.

(Image credit: Future)

iPhone 14 vs iPhone 14 Plus: fotocamera e processore

iPhone 14 e iPhone 14 Plus hanno anche lo stesso comparto fotografico, che si compone di due sensori posteriori da 12MP, uno principale e uno grandangolare, e di una fotocamera frontale con autofocus da 12MP.

Una delle novità della nuova serie è la tecnologia Photonic Engine, che garantisce prestazioni migliori in condizioni di luce scarsa.

iPhone 14 e 14 Plus hanno lo stesso SoC A15 Bionic del vecchio iPhone 13 Pro. Il nuovo processore A16 Bionic quest'anno è stato riservato alla linea Pro.

La potenza tra i due iPhone standard, dunque, è praticamente la stessa. Ciononostante, grazie al core della GPU extra sono leggermente più performanti rispetto ad iPhone 13.

iPhone 14 vs iPhone 14 Plus: batteria e specifiche

I nuovi iPhone 14 e 14 Plus sono dotati di nuove funzioni per la sicurezza, come il rilevamento degli incidenti stradali, il supporto eSIM, il 5G e la connessione satellitare per le comunicazioni di emergenza.

Anche i tagli di memoria sono identici, e si può scegliere tra tre opzioni: 128GB, 256GB e 512GB.

La differenza tra i due iPhone sta nella batteria: iPhone 14 Plus su questo fronte vince, infatti Apple lo ha definito l'iPhone con la più lunga autonomia di sempre.

Bisogna dire che iPhone 13 Pro Max lo scorso anno si è distinto proprio per la batteria di dimensioni generose. Tutto considerato, iPhone 14 Plus potrebbe seguire le sue orme e vantare un'autonomia simile.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 14 vs iPhone 14 Plus: quale scegliere?

Apple ha riservato alcune delle funzioni migliori per iPhone 14 Pro e Pro Max, come la fotocamera da 48MP, il display always-on con tecnologia ProMotion e la nuova Dynamic Island. Tuttavia, il prezzo richiesto per i modelli Pro potrebbe essere esagerato per molti.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus sono molto simili, le differenze stanno nelle dimensioni, nella capacità della batteria e nel prezzo. iPhone 14 Plus è perfetto per chi vuole un iPhone di grandi dimensioni senza sborsare la cifra richiesta per il Pro Max, ma al di là dell'autonomia maggiore il Plus non presenta nessun vantaggio sostanziale rispetto al modello standard.