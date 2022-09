iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22: confronto

iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22

iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22, quale scegliere? Grazie a questo confronto riuscirete a capire quale tra i due è il miglior smartphone per le vostre esigenze.

Sul mercato, questi non sono due tra i dispositivi che saltano più all'occhio, a differenza di top di gamma come iPhone 14 Pro Max e Galaxy S22 Ultra. Sono i modelli standard delle rispettive linee, nonchè i più gettonati per l'utente medio grazie al rapporto qualità-prezzo.

A una prima occhiata, molti potrebbero preferire iPhone 14: nonostante sia dotato del vecchio SoC A15 Bionic, la fotocamera è stata migliorata e ci sono alcune nuove funzioni di sicurezza interessante.

Tuttavia, Galaxy S22 non è da sottovalutare: il processore potrà essere più lento, ma lo smartphone Samsung garantisce prestazioni solide, ha uno schermo con frequenza di aggiornamento di 120Hz ed è dotato di teleobiettivo.

iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22: prezzo

In termini di prezzo, iPhone 14 e Galaxy S22 presentano una differenza di poco più di 100€. Samsung Galaxy S22 parte da un prezzo di 879€ per il modello da 128GB, mentre iPhone 14 parte da 1.029€ per lo stesso taglio di memoria.

I prezzi aumentano in proporzione, quindi se desiderate più spazio di archiviazione il divario tra iPhone 14 e Galaxy S22 cresce. iPhone 14 è disponibile nella versione da 512GB, mentre Galaxy S22 no.

Entrambi gli smartphone sono disponibili per l'acquisto sui rispettivi siti ufficiali e presso i rivenditori autorizzati. Attualmente, iPhone 14 si trova solo a prezzo pieno, mentre Galaxy S22 (essendo uscito ormai da più di 8 mesi) si può trovare scontato.

iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22: design e display

Per quanto riguarda il design, nè iPhone 14 nè Galaxy S22 presentano differenze sostanziali rispetto ai rispettivi predecessori.

Questo è particolarmente deludente per iPhone 14, che presenta ancora il notch e ha un aspetto molto diverso rispetto a iPhone 14 Pro, dotato della nuova Dynamic Island.

iPhone 14 e Galaxy S22 hanno dimensioni e peso simili, anche se l'iPhone è leggermente più lungo e il Galaxy è un po' più leggero. Anche i materiali utilizzati sono gli stessi.

Samsung Galaxy S22 è dotato di sensore per le impronte digitali integrato nel display, mentre iPhone si affida esclusivamente al meccanismo Face ID per il riconoscimento facciale.

Anche le dimensioni del display sono simili: in entrambi i casi troviamo un pannello OLED da 6,1", con una risoluzione leggermente più alta su iPhone.

Galaxy S22 è dotato di frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz, mentre iPhone 14 è rimasto fermo ai soliti 60Hz.

Anche la luminosità di picco è superiore su Galaxy S22, che arriva ai 1.300 nit contro i 1.200 nit di iPhone 14.

iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22: fotocamera

Il comparto fotografico di iPhone 14 presenta dei miglioramenti chiave, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni in condizioni di luce scarsa. I due sensori, uno principale e uno ultra-grandangolare, sono sempre da 12MP, ma con pixel più grandi e un'apertura più veloce.

Galaxy S22, rispetto a iPhone 14, offre un teleobiettivo da 10MP, oltre al sensore principale da 50MP e all'ultra-grandangolo da 12MP.

Galaxy S22 offre uno zoom ottico 3x, mentre iPhone 14 è limitato a uno zoom digitale 5x.

C'è da dire che i colori degli scatti fatti con iPhone 14 sono più realistici, ma il teleobiettivo di Galaxy S22 consente di catturare più dettagli.

La nuova tecnologia Photonic Engine degli iPhone, tuttavia, rende gli scatti più dettagliati in fase di elaborazione dell'immagine. Lato software, iPhone si comporta meglio rispetto al Galaxy.

La fotocamera frontale TrueDepth di iPhone 14 è stata migliorata con l'aggiunta dell'autofocus e una maggiore apertura che permette il passaggio di più luce.

Per quanto riguarda i video, la nuova modalità Azione di iPhone 14 è decisamente notevole per la stabilizzazione dei soggetti in movimento e si comporta meglio rispetto alla modalità Super Steady di Galaxy S22.

iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22: prestazioni

Lato prestazioni la superiorità di Apple è indiscussa, nonostante iPhone 14 abbia lo stesso SoC di iPhone 13 Pro.

L'A15 Bionic che troviamo su iPhone 14 ha una GPU a 5 core, che permette di ottenere punteggi di benchmark più alti, sia rispetto a iPhone 13 che rispetto a Galaxy S22, che monta il processore Snapdragon 8 Gen 1.

Il sistema operativo di iPhone 14 è iOS 16, ricco di nuove funzioni e modalità di personalizzazione molto interessanti. Su Galaxy S22 invece troviamo ancora Android 12.

Tra le nuove funzioni che verranno supportate da iOS 16 nei prossimi mesi troviamo il rilevamento di incidenti stradali e l'invio di SOS tramite connessione satellitare.

iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22: autonomia

iPhone 14 non brilla per la sua durata della batteria, che si aggira intorno alle 10 ore di utilizzo. Davvero niente di speciale, soprattutto a confronto con i modelli Pro.

Galaxy S22, invece, arriva fino a 8 ore circa. Tuttavia, il Galaxy vince sul fronte della ricarica, infatti supporta quella rapida da 25W. iPhone 14 invece arriva a un massimo di 20W.

Di conseguenza, Galaxy S22 si ricarica del 60% in 30 minuti, mentre nello stesso lasso di tempo iPhone 14 non arriva al 55%.

iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22: verdetto

iPhone 14 non è stato dotato delle funzioni da top di gamma dei fratelli Pro. Dall'altra parte, invece, Galaxy S22 vanta uno schermo a 120Hz e un teleobiettivo.

Ciononostante, iPhone 14 garantisce prestazioni fotografiche migliori rispetto all'avversario Samsung. Inoltre, il SoC A15 Bionic fornisce prestazioni superiori rispetto al più vecchio processore del Samsung. Anche l'esperienza software proposta da Apple con iOS 16 è migliore e, con le nuove funzioni per le comunicazioni d'emergenza, aiuta iPhone 14 a distinguersi dalla concorrenza.

Nel complesso, sia iPhone 14 che Galaxy S22 sono una buona scelta nella fascia media. Se non siete interessati all'esperienza top di gamma garantita da iPhone Pro e Galaxy Ultra, fate la vostra scelta in base alle vostre preferenze in ambito autonomia, fotocamera, potenza e software.