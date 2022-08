Novità su iPad e iPad Pro, possibile evento di lancio dedicato a ottobre

In queste settimane l'attenzione dei media di settore è rivolta principalmente all'ormai prossimo lancio dei nuovi iPhone 14 che verranno presentati nelle prime settimane di settembre.

Ciononostante, negli ultimi mesi dell'anno assisteremo al lancio di altri prodotti Apple come i nuovi iPad e iPad Pro 2022, entrambi attesi entro la fine del 2022. Grazie a recenti indiscrezioni, oggi sappiamo qualcosa di più sulla possibile data di lancio e sulle presunte specifiche dei nuovi tablet Apple.

Nell'ambito di un'intervista con 9to5Mac, il noto leaker Mark Gurman ha affermato che Apple ha in mente un evento di lancio dedicato ai nuovi iPad nel mese di ottobre, durante il quale dovrebbero arrivare anche i nuovi Mac mini, Mac Pro e MacBook Pro con chip M2.

L'iPad più economico della gamma, ovvero il modello da 10,2 pollici, dovrebbe avere alcuni aggiornamenti piuttosto importanti: secondo Gurman, la porta passerà da Lightning a USB-C (per adattarsi agli altri iPad Apple) e lo schermo aumenterà leggermente di dimensioni passando a 10,5 pollici o 10,9 pollici con un conseguente aumento di risoluzione.

Tra le novità hardware dovremmo trovare il nuovo processore A14 Bionic.

Per quanto riguarda i due modelli di iPad Pro che sostituiranno gli iPad Pro 11 e iPad Pro 12.9 dello scorso anno, a bordo dovremmo trovare l'ultimo processore M2 e dei nuovi schermi mini-LED (in precedenza esclusivi di quello più grande). Si vocifera anche che i nuovi iPad di fascia alta saranno dotati di ricarica MagSafe come gli iPhone.

Si tratta senza dubbio di aggiornamenti importanti che dovrebbe garantire un grande interesse per i nuovi modelli. Gurman riferisce anche che iPadOS 16 arriverà in ritardo in modo da consentire a Apple di risolvere i problemi con Stage Manager, ma dovrebbe comunque essere pronto per ottobre.

Alcuni rapporti suggeriscono anche che i nuovi iPad potrebbero arrivare a settembre insieme agli iPhone e, sebbene Apple abbia già presentato nuovi tablet a settembre, vista le recenti indiscrezioni riteniamo più probabile che la presentazione si svolgerà con un evento dedicato a ottobre.