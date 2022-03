iPad Pro (2022) potrebbe arrivare assieme ad iPhone 14

Chi è in attesa per iPad Pro (2022), dovrebbe poter pazientare ancora per un po' dato che, stando alle voci, non vedremo il tablet Apple prima di sei mesi. L'indiscrezione arriva da Mark Gurman, secondo cui il nuovo modello dovrebbe essere annunciato in autunno.

Ciò si tradurrebbe in un lancio insieme ad iPhone 14 e Apple Watch 8, entrambi previsti per settembre, anche se è probabile che, come nel 2020, l'azienda possa tenere due eventi nel corso del periodo.

iPad Pro (2022) dovrebbe ad ogni modo essere dotato di chip M2, caratterizzato dalla medesima CPU octa core di M1, ma possibilmente con un maggior numero di core per la GPU, beneficiando anche di un processo produttivo da 4nm (migliore efficienza energetica).

Fra le altre indiscrezioni, Gurman menziona anche il supporto a MagSafe, che dovrebbe consentire così la ricarica wireless. L'analista si ferma tuttavia qui, il che non sorprende considerato quanto ancora sia lontano iPad Pro (2022).

L'attesa per il nuovo modello potrebbe però non valere la candela. Il chip M2 che dovrebbe equipaggiare iPad Pro (2022) è solo un piccolo aggiornamento rispetto al già prestante M1, ancora più che sufficiente per eseguire senza problemi qualsiasi app.

Anche lo schermo non dovrebbe subire grandi cambiamenti, mantenendo le stesse dimensioni e la stessa tecnologia mini-LED. Chi è quindi alla ricerca di un tablet Apple della gamma Pro, farà bene a considerare l'acquisto di iPad Pro (2021).

