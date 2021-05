iPadOS 15: uscita, funzioni, beta e compatibilità

iPadOS 15 sarà il prossimo software per gli iPad Apple, ovvero una versione di iOS 15 rivista e corretta per adattarsi alle esigenze specifiche di un tablet.

Molto probabilmente ne sapremo di più sul successore di iPadOS 14 in occasione della WWDC che Apple organizza nel mese di giugno. Sappiamo che la WWDC 2021 si terrà dal 7 all'11 giugno, e ci aspettiamo che iPadOS 15 venga presentato durante il keynote insieme a iOS 15 e watchOS 8.

iPadOS 15 sarà il terzo aggiornamento di sistema per i tablet Apple. iPadOS è uscito per la prima volta nel 2019, e offre praticamente le stesse funzioni di iOS, con la differenza che sono ottimizzate per il formato iPad.

Probabilmente ci vorrà ancora qualche mese prima di poter scaricare la versione 2021 di iPadOS. Generalmente Apple rilascia i nuovi aggiornamenti di sistema nel mese di settembre, anche se la presentazione avviene prima.

Ma quindi, quali sono le novità che porterà con sè iPadOS 15? Nonostante siano già trapelate alcune indiscrezioni su iOS 15, al momento sappiamo molto poco sulla nuova versione di iPadOS. Di seguito troverete una lista delle nuove funzioni che speriamo verranno implementate.

iPadOS 15: dritto al punto

Cos'è? iPadOS 15 è il prossimo aggiornamento del software per iPad

iPadOS 15 è il prossimo aggiornamento del software per iPad Quando esce? iPadOS 15 dovrebbe uscire a settembre, dopo la presentazione che avverrà a giugno

iPadOS 15 dovrebbe uscire a settembre, dopo la presentazione che avverrà a giugno Quanto costa? iPadOS 15 è un aggiornamento gratuito

iPadOS 15: uscita

(Image credit: Future)

Quando esce iPadOS 15? Probabilmente ne vedremo un'anteprima alla WWDC 2021, che si terrà dal 7 all'11 giugno. La nuova versione di iPadOS verrà presentata il primo giorno, durante il keynote, alla quale seguirà il rilascio della beta per sviluppatori. Nei mesi successivi dovrebbe uscire la beta pubblica.

La versione finale di iPadOS 15 dovrebbe uscire a settembre per tutti gli iPad compatibili, insieme ai nuovi iPhone 13 e Apple Watch 7.

iPadOS 15: compatibilità

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sulla compatibilità di iPadOS 15, ma probabilmente gli iPad compatibili saranno gli stessi che hanno ricevuto l'aggiornamento a iPadOS 14.

Forse verranno tagliati fuori solo gli iPad più vecchi, come iPad Air 2, iPad Pro 9.7 (2016) e iPad Mini 4. Aggiorneremo la lista non appena Apple la comunicherà in via ufficiale.

(Image credit: Apple)

iPadOS 15: funzioni

Al momento non sappiamo ancora nulla sulle funzioni di iPadOS 15, ma aggiorneremo l'articolo non appena il sistema operativo verrà presentato.

iPadOS 15: cosa ci piacerebbe vedere

Ecco cosa ci piacerebbe vedere su iPadOS 15:

1. Widget migliorati su iPadOS 15

I widget probabilmente sono stati una delle più grandi delusioni su iPadOS 14 e iOS 14: i fan non vedevano l'ora di vedere sui dispositivi Apple una delle migliori funzioni Android, ma i widget non funzionano bene come ci si aspettava, soprattutto su iPad.

Al momento non è possibile posizionare i widget dove si vuole sullo schermo, ma si è obbligati a lasciarli sulla barra laterale della prima pagina e se ne possono visualizzare solo pochi alla volta.

(Image credit: Apple / TechRadar)

2. Ottimizzazione della batteria su iPadOS 15

I dispositivi Apple non sono famosi per l'autonomia, questo è certo. La batteria del vostro iPad potrebbe durare davvero poco, soprattutto se lo utilizzate per attività impegnative come l'editing di video, il gaming o la riproduzione di contenuti streaming.

Ci piacerebbe che su iPadOS 15 venissero implementate delle ottimizzazioni per la batteria, soprattutto per quanto riguarda le operazioni più impegnative.

3. Centro di Controllo ridimensionabile su iPadOS 15

Se scorrete verso il basso dall'angolo in alto a destra del vostro iPad, si aprirà un menu a tendina molto utile per regolare impostazioni come volume, luminosità, Bluetooth e rotazione dello schermo.

Se avete un iPad con lo schermo di grandi dimensioni, troverete senz'altro che il formato di queste impostazioni è troppo piccolo e scomodo da usare.

Su iPadOS 15 ci piacerebbe avere un'opzione per ridimensionare il Centro di Controllo, in modo che sia più semplice da utilizzare. Apple potrebbe inoltre aggiungere delle scorciatoie per altre app di terze parti, in modo da rendere il Centro di Controllo ancora più utile.