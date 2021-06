watchOS 8: data di uscita, funzioni e compatibilità

Apple ha svelato watchOS 8, il nuovo sistema operativo dedicato agli smartwatch di Cupertino, durante la prima giornata dell'evento WWDC 2021. Anche se la versione finale dell'OS non sarà disponibile prima di settembre o ottobre, in corrispondenza con la finestra di lancio prevista per Apple Watch 7, a breve verranno rilasciate delle versioni beta per gli sviluppatori.

L'aggiornamento a watchOS 8 introduce la nuova app Mindfulness, unb aggiornamento dell'app Sleep che introduce il monitoraggio della frequenza respiratoria, diversi aggiornamenti che riguardano Fitness Plus e molto altro.

Come abbiamo detto watchOS 8 non sarà disponibile per il grande pubblico prima dell'ultimo trimestre del 2021, ma Apple ha annunciato l'arrivo della prima beta dedicata agli sviluppatori, mentre per la beta pubblica dovremo attendere ancora un po'.

iPhone 13: uscita, prezzo, novità e indiscrezioni

Apple Watch 7: prezzo, data di uscita e specifiche

Apple iPad (2021): data di uscita, prezzo e specifiche

(Image credit: Apple)

Dritti al punto

Che cos’è? Il prossimo aggiornamento software per Apple Watch

Il prossimo aggiornamento software per Apple Watch Quando sarà disponibile? Probabilmente da settembre

Probabilmente da settembre Quanto costa? Nulla, è gratuito

watchOS 8: data di uscita

watchOS 8, come avviene di consueto per i big update di Apple, arriverà nel mese di settembre insieme ai nuovi Apple Watch 7 e iPhone 13 .

Tuttavia, anche se prima di allora non sarà disponibile, watchOS 8 verrà presentato con qualche mese di anticipo. Apple ha l’abitudine di presentare i nuovi software watchOS in occasione dell’evento WWDC che quest’anno andrà in scena dal 7 all’11 giugno.

Dopo la presentazione di watchOS 8 al WWDC 2021, Apple rilascerà una beta per gli sviluppatori alla quale seguiranno delle beta pubbliche che culmineranno nella versione finale prevista per settembre. Ci aspettiamo che gran parte delle novità vengano annunciate durante l’evento, ma non escludiamo che Apple voglia riservare qualche sorpresa ai suoi fan e che la versione finale di watchOS 8 differisca da quella che vedremo all’evento di giugno.

watchOS 8: compatibilità

Per ora non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulla compatibilità di watchOS 8, ma watchOS 7 è disponibile per tutti gli smartwatch dell’azienda da Apple Watch 3 in poi.

Dato che Apple Watch 3 è ancora in vendita, e conoscendo le politiche dell’azienda sulla durata degli aggiornamenti, non possiamo escludere che il nuovo watchOS 8 arrivi sugli stessi dispositivi che utilizzano watchOS 7.

Sleep tracking needs major improvements (Image credit: Apple)

watchOS 8: funzioni

L'aggiornamento watchOS 8 porta con se diverse piccole novità mirate a migliorare l'utilizzo dei dispositivi della gamma Apple Watch.

La nuova app Mindfulness include la funzione "Respirazione" alla quale sono stati aggiunti dei reminder per scaglionare gli esercizi e fornire suggerimenti per ridurre il livello di stress mentale. Il sistema di tracciamento del sonno da oggi sarà in grado di monitorare la vostra frequenza respiratoria per segnalarvi eventuali variazioni dovute al vostro stato di salute fisica e mentale.

L'app Allenamento introduce due nuove attività: Tai Chi e Pilates. Cresce anche il numero di allenamenti disponibili su Apple Fitness Plus ai quali da ora si possono associare delle playlist con brani di Lady Gaga, Alica Keys e altri artisti di rilievo.

La nuova modalità Ritratto permette di impostare una foto come schermata principale dello smartwatch consentendo di zoomare o ridurre le dimensioni e la profondità con una semplice gesture.

(Image credit: Apple)

Migliorano anche i comandi per l'invio dei massaggi di testo. Ora è possibile muovere il cursore, effettuare ricerche e persino inviare GIF tramite utilizzando la ghiera laterale.

Con watchOS 8 Apple Watch aumenta il suo livello di connessione con l'ecosistema Apple grazie a funzioni come Intercom, un aggiornamento dell'app Home che vi permette di vedere chi sta suonando alla porta di casa vostra o vi invia una notifica quando il postino deposita un pacco sull'uscio di casa vostra.