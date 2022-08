iPhone SE 4 potrebbe nascere sulla base di iPhone XR

A pochi giorni dalla presentazione dei nuovi iPhone 14, iniziano a circolare i primi rumor sui futuri modelli Apple che vedremo nel 2023.

Nell'ultimo episodio del podcast Geared Up podcast (opens in new tab) (Fonte 9to5Mac (opens in new tab)), il noto leaker Jon Prosser ha parlato di iPhone SE 4 e del fatto che dovrebbe essere concepito sulla base di iPhone XR.

Apple ha presentato l'iPhone SE (2022) di terza generazione lo scorso marzo riproponendo lo stesso design visto su iPhone SE 2. Estetica a parte, all'interno del nuovo SE c'erano diversi aggiornamenti degni di nota, tra cui il supporto per le reti 5G e il chip A15 Bionic.

Tuttavia, la scocca era ancora quella di iPhone 8, un modello visibilmente datato con cornici molto spesse su entrambe le estremità dello schermo e il vecchio tasto Home accantonato da diversi anni sui modelli di punta della casa di Cupertino.

Durante la conversazione con i conduttori Andru Edwards e Jon Rettinger, Prosser ha affermato che iPhone SE 4 sarà "solo un iPhone XR". Apple ha riutilizzato il design dell'iPhone 8 per gli ultimi due modelli di iPhone SE e, a quanto pare, il nuovo SE sarà ispirato a iPhone XR.

Se l'iPhone SE di quarta generazione avesse davvero lo stesso design di iPhone XR, a bordo dovremmo trovare un display LCD da 6,1 pollici con un notch ben visibile al centro sul quale verranno ospitati la selfie camera e il sensore Face ID. L'iPhone XR presenta anche una singola fotocamera Wide con apertura ƒ/1.8 da 12MP sul retro.

Al momento del lancio nel 2018, l'iPhone XR era equipaggiato con i chip A12 Bionic, ma come fatto finora sugli altri modelli della gamma SE, Apple dovrebbe sostituirlo con un processore più aggiornato (presumibilmente A15) per rendere iPhone Se 4 al passo con i tempi.

Purtroppo Prosser non ha dato alcuna informazione su una possibile finestra di lancio per iPhone SE. Ricordiamo che tra l'iPhone SE originale e il modello di seconda generazione sono passati ben 4 anni, mentre tra il secondo e il terzo solo 2, il che fa pensare che il prossimo modello della gamma SE non arriverà prima del 2024.



Fonte: BGR