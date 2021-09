Apple Watch 7 vs Apple Watch 6: quale scegliere?

Apple Watch 7 è arrivato e tutte le precedenti indiscrezioni e i rendering più audaci sono stati smentiti, ma sebbene a livello di look non ci siano grosse differenze, il nuovo modello rappresenta comunque un upgrade molto interessante.

Apple è riuscita a ingrandire lo schermo senza ingigantire l'intero smartwatch, nonché a dotarlo di una ricarica più rapida e produrlo in nuovi colori accattivanti!

E ci sono delle ottime notizie: il prezzo è rimasto pressoché invariato, e potrete riutilizzare i vecchi cinturini. Ma quali sono le novità? Diamo un'occhiata alle differenze principali rispetto a Apple Watch 6.

Apple Watch 7 vs Apple Watch 6: design e display

Apple Watch 6 ha rappresentato un'evoluzione del familiare design di Apple Watch, con un display Retina always-on più luminoso e due casse, rispettivamente da 40 e 44 mm. È stato reso disponibile con scocca in tre metalli: alluminio, acciaio inossidabile e titanio, nonché due nuove colorazioni (blu-alluminio e rosso). Inoltre, offriva una nuova cinghietta, nota come Solo Loop.

Parlando di indiscrezioni, la possibile rivoluzione del design che molti si aspettavano con Apple Watch 7 non si è avverata. Il nuovo modello non è poi tanto diverso a livello estetico dall'Apple Watch 6, con cui condivide anche i formati. Nel nuovo modello, però i bordi della scocca scendono a soli 1,7 mm, con uno schermo più ampio del 20% rispetto alla serie 6 e del 50% rispetto a Apple Watch 3.

Dunque, molto più spazio a disposizione per le e-mail e i messaggi, con la possibilità di avere più informazioni sul quadrante virtuale. I nuovi layout sfruttano a dovere questo spazio, soprattutto quelli dinamici e modulari.

Apple Watch 7 in diverse colorazioni (Image credit: Apple)

La copertura in vetro è stata riprogettata per aumentare la resistenza ai danni, e il display risulta più luminoso, con un 70% di luminosità in più in ambienti al chiuso. Inoltre, oltre alla resistenza all'acqua di 50 m (offerta anche da Apple Watch 6), la serie 7 riceve la certificazione IP6X per la resistenza alla polvere.

Ci domandiamo se le nuove caratteristiche come il vetro più robusto e la resistenza alla polvere siano la spiegazione dei rumor circa una "Explorer Edition" progettata per lo sport all'aperto. Secondo Bloomberg, potremmo ancora vedere questa versione dello smartwatch, ma non prima del 2022.

Questa volta, i colori disponibili sono cinque: Midnight, Starlight, verde, blu e PRODUCT(RED). Ciò vale, però, per la versione in alluminio. I modelli in acciaio inossidabile saranno venduti in colorazione argento, grafite o oro, mentre gli smartwatch in titanio saranno disponibili in colorazione Natural o Space Black. Inoltre, c'è un nuovo cinturino sportivo Nike e nuovi cinturini Hermes per chi ha budget più ampi. Tutti i modelli sono compatibili con i cinturini Apple Watch già in commercio.

Apple Watch 7 vs Apple Watch 6: fitness e funzioni

Apple Watch 6 ha aggiunto le funzioni di monitoraggio dell'ossigeno nel sangue e l'ECG, l'analisi del sonno e un'integrazione approfondita con il servizio Fitness Plus di Apple. Inoltre ha introdotto la Configurazione Famiglia per i modelli GPS+Cellular, che semplifica la configurazione e il controllo degli smartwatch dei membri più giovani della famiglia.

Non ci sono nuovi sensori all'avanguardia su Apple Watch 7, ma viene introdotta una nuova funzione che rileva le cadute per i ciclisti e un algoritmo migliorato per il monitoraggio dei giri in e-bike.

Il display più grande, inoltre, rende possibile utilizzare una tastiera completa sullo schermo, su cui è possibile digitare o trascinare il dito, inoltre l'apprendimento automatico consente di predire ciò che verrà scritto man mano che si digita.

Apple Watch 6 è quasi altrettanto buono per il fitness (Image credit: Future)

Apple Watch 7 vs Apple Watch 6: sistema operativo, potenza e batteria

Al momento, Apple Watch 6 è dotato di watchOS 7, ma sarà possibile effettuare l'upgrade a watchOS 8 come su Apple Watch 7 all'uscita del sistema operativo, fissata per il 20 settembre. La batteria della serie 6 ha un'autonomia dichiarata di 18 ore.

Apple Watch 6 è dotato di chipset Apple S6, un processore dual-core bassato su A13 Bionic presente su iPhone 11, insieme al chip wireless Apple W1 e il processore a banda ultra larga U1. Offre Bluetooth 5.0 e Wi-Fi dual-band fino a 802.11n, inoltre il modello con rete dati offre la connettività 4G LTE.

Apple non ha ancora pubblicato i dettagli del processore e dei componenti interni di Apple Watch 7, ma il focus sembra l'efficienza dei consumi, piuttosto che le mere prestazioni.

Anche l'autonomia di Apple Watch 7 ammonta a 18 ore, ma la ricarica è il 33% più veloce, secondo Apple, grazie al nuovo caricabatteria USB-C. 8 minuti di carica vi garantiscono 8 ore di monitoraggio del sonno.

Apple Watch 7 si ricarica velocemente (Image credit: Apple)

Apple Watch 7 vs Apple Watch 6: prezzo

Apple Watch 6 aveva un prezzo iniziale di 439€ e Apple Watch 7 dovrebbe partire dallo stesso cartellino, sebbene il prezzo sia ancora da confermare per l'Italia.

Sembra che Watch 7 sia stato colpito davvero dai presunti problemi relativi ai display, infatti la sua data d'uscita è ancora indicata per l'autunno, che di solito significa fine dicembre.

Quando arriverà Apple Watch 7, la gamma Apple Watch sarà composta da tre modelli: Apple Watch SE, Apple Watch 3 e Apple Watch 7, pertanto se volete un Apple Watch 6 dovrete affrettarvi ad acquistarlo o rivolgervi a rivenditori terzi.

Apple Watch 7 sembra la scelta ovvia (Image credit: Apple)

Conclusioni

Non ci sono elementi per spingere i possessori di Apple Watch 6 ad acquistare Apple Watch 7, sebbene quest'ultimo sia il più attraente fra i vari modelli: è più utile, ha uno schermo più grande ed è più veloce a ricaricarsi.

Apple Watch è ormai un prodotto consolidato e, anche se non fa gridare al miracolo, Apple Watch 7 incarna il perfezionamento della serie.

Non sarà chissà quanto diverso dai predecessori, ma confrontandoli, risulta più elegante, i bordi ridotti fanno la differenza e lo rendono sicuramente più appetibile dal punto di vista estetico.

Parlando di design e specifiche, se dovete acquistare il vostro primo Apple Watch, allora non abbiate dubbi, Apple Watch 7 è decisamente la scelta più sensata.