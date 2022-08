iPhone 14 arriva in anticipo: ecco la data

Pare che quest'anno iPhone 14 arriverà prima del solito: secondo Mark Gurman (via The Verge (opens in new tab)), uno dei leaker più affidabili in assoluto quando si parla di Apple, il nuovo iPhone 14 verrà presentato mercoledì 7 settembre.

Mentre lo scorso anno iPhone 13 era arrivato alla fine del mese, stavolta l'evento di presentazione è previsto subito dopo la Festa del lavoro americana. I nuovi iPhone sarebbero poi disponibili per l'acquisto il venerdì della settimana successiva, ovvero il 16 settembre.

Quest'anno tutto indica che Apple si stia preparando a fare le cose in grande stile, riservando per i fan molte novità: iPhone 13 mini sarà sostituito dal più grande iPhone 14 Max, mentre ai modelli iPhone 14 Pro Max e Pro saranno riservati potenziamenti maggiori per quanto riguarda processore, fotocamera e altre specifiche.

Una buona fornitura?

Lo scorso anno iPhone 13 è uscito verso la fine di settembre, ma avrebbe potuto subire un ritardo maggiore a causa dei problemi della catena di approvvigionamento. Per ora, negli ultimi mesi non abbiamo sentito lamentele riguardo problemi o carenze nel settore della telefonia mobile.

Il fatto che iPhone 14 probabilmente uscirà in anticipo rispetto allo scorso anno è un buon segno per quanto riguarda la fornitura, e magari Apple è riuscita a trovare un equilibrio nel garantire un numero di unità sufficiente senza incorrere in ritardi o aumenti di prezzo spropositati.