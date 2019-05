I migliori auricolari wireless: i 10 migliori auricolari con tecnologia Bluetooth del 2019

True Wireless VS Wireless: Qual è la differenza? Gli auricolari wireless, quelli di cui parliamo in questo articolo, esistono ormai da un po’, praticamente da quando è stato inventata la tecnologia Bluetooth. Nonostante siano alimentati da una batteria e siano utilizzabili senza una connessione fisica al vostro smartphone, hanno un filo che collega gli auricolari e spesso anche un filo che gira intorno al collo. Gli auricolari True Wireless, ossia ‘davvero wireless”, sono sprovvisti di qualunque filo. La tecnologia wireless consente di utilizzare gli auricolari a distanza rispetto al vostro cellulare, e i modelli True Wireless eliminano anche il collegamento fisico tra gli auricolari, garantendo più libertà. Se state cercando degli auricolari completamente senza fili, date un’occhiata alla nostra guida ai migliori auricolari true wireless.

Potreste pensare che gli auricolari wireless non siano buoni tanto quanto i classici auricolari con il cavo. Tempo fa, gli auricolari wireless non avevano un audio di alta qualità ma per fortuna ora i tempi sono cambiati. Grazie agli avanzamenti della tecnologia wireless (come dimostra ad esempio la tecnologia aptX) e le innovazioni nel campo della tecnologia delle batterie, gli auricolari wireless stanno diventando prodotti sempre più apprezzati per ascoltare la musica.

Quindi la domanda è: quali sono i brand migliori quando parliamo di avanzamenti importanti nel campo della tecnologia Bluetooth e di innovazioni nel mercato audio?

Qualcomm, la società che ha sviluppato il Bluetooth aptX, è generalmente in cima alla nostra lista insieme ad altre aziende di prodotti audio come Jaybird, Plantronics, NuForce, RHA e Jabra. Tutte queste aziende hanno investito molto tempo e denaro per migliorare significativamente l’audio senza penalizzare la durata della batteria.

Continuate a leggere per scoprire quali sono secondo noi i migliori auricolari wireless in circolazione.

Quali sono i migliori auricolari wireless in-ear?

Image credit: TechRadar

1. Optoma NuForce BE Sport4

Auricolari in-ear praticamente perfetti

Design: Chiuso | Peso: 15g | Risposta in frequenza: 20Hz – 20kHz | Dimensioni del driver: 6mm | Tipo di driver: Dinamici | Sensibilità: 92dB +/-3dB a 1kHz | Impedenza: 32 Ohms | Durata della batteria: 10 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: 10m | Tecnologia NFC: No

Qualità audio impressionante

Gommini personalizzati

Design funzionale

Non progettati per ascoltare con un solo auricolare

NuForce ha creato un prodotto veramente speciale con gli auricolari BE Sport4. Sono eleganti ma robusti e regalano prestazioni di livello veramente altissimo, addirittura migliori rispetto al modello precedente (che era già un prodotto ottimo). Sono ideali per essere usati mentre si pratica sport, ma si prestano anche ad essere utilizzati in città per la loro leggerezza e l’isolamento acustico impressionante. I BE Sport4 sono la prova che gli auricolari wireless sono ormai diventati una categoria competitiva nel mercato audio.

Leggete la recensione completa: Optoma NuForce BE Sport4

Image credit: RHA

2. RHA MA390 Wireless

Qualità del suono ottima e funzione wireless a un prezzo imbattibile

Design: Chiuso | Peso: 39g | Risposta in frequenza: N/D | Dimensioni del driver: N/D | Tipo di driver: N/D | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria: 12 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: 150ft | Tecnologia NFC: No

Struttura di qualità eccellente

Suono dinamico

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Non ideali per praticare sport

Dopo aver testato per settimane gli RHA MA390 Wireless, possiamo dire di essere rimasti estremamente soddisfatti dal prodotto. Gli auricolari sono davvero ben fatti, il suono è interessante e qualitativamente buono e sono molto resistenti. Il tutto a un prezzo onesto.

Anche gli auricolari rivali OnePlus Bullets Wireless sono qualitativamente eccellenti, ma noi abbiamo preferito gli RHA MA390 per il suono più dinamico e di qualità superiore.

Leggete la recensione completa: RHA MA390 Wireless

Image credit: TechRadar

3. OnePlus Bullets Wireless

Fantastici auricolari wireless a un prezzo abbordabile

Design: Chiuso | Peso: 13g | Risposta in frequenza: 20Hz – 20kHz | Dimensioni del driver: 6mm | Tipo di driver: N/D | Sensibilità: 96 +-3dB a 1KHz | Impedenza: 16 Ohms | Durata della batteria: 8 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: N/D | Tecnologia NFC: No

Interruttore on/off magnetico

Suono ottimamente bilanciato

Connessione Bluetooth molto affidabile

Custodia esteticamente brutta

OnePlus è conosciuta più che altro per i suoi smartphone top di gamma (come OnePlus 6 ), ma in realtà l’azienda produce anche auricolari, come ad esempio gli eccellenti Bullets in-ear. Ma non è finita qui, perché oltre agli auricolari con il cavo OnePlus ha creato anche la versione wireless degli auricolari Bullets e per circa 70€ hanno un incredibile rapporto qualità prezzo nella loro categoria.

I OnePlus Bullets Wireless sono talmente buoni che sono riusciti a spodestare i NuForce BE6i e i Beats X dalla nostra lista dei migliori auricolari wireless . Si tratta di un paio di auricolari che consigliamo di comprare a chiunque, senza esitazione.

Leggete la recensione completa: OnePlus Bullets Wireless

Image credit: TechRadar

4. Jaybird X3

Auricolari per sportivi ottimi anche per un utilizzo occasionale

Design: Chiuso | Peso: 18g | Risposta in frequenza: 20Hz – 20kHz | Dimensioni del driver: 6mm | Tipo di driver: Dinamici | Sensibilità: 95db +-3dB | Impedenza: 16 Ohms | Durata della batteria: 8 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: N/D | Tecnologia NFC: No

Suono adattabile e dalla qualità eccellente

Design robusto e compatto

Base di ricarica proprietaria

Segnale intermittente

Quando sono usciti gli auricolari wireless Jaybird X2 sono subito diventati i preferiti sia degli atleti che di chi li utilizza più occasionalmente. Sono amati per il loro design robusto, per la qualità del suono impressionante e soprattutto per il prezzo che ha continuato ad abbassarsi. Gli X3 non sono da meno rispetto al modello precedente, quasi tutte le funzioni sono state migliorate e l’azienda è riuscita addirittura ad abbassarne il prezzo.

Sostanzialmente, gli auricolari in-ear Jaybird X3 sono il modello perfezionato degli X2, che erano già un’ottimo prodotto. Ci sono piaciuti il loro design leggero, la durata della batteria migliorata e la nuova app MySound, che vi permette di scegliere il profilo sonoro adatto a voi. Avremmo preferito una presa USB universale per ricaricarli rispetto alla base di ricarica proprietaria, ma si tratta di una piccolezza se pensiamo che sono degli auricolari che sotto ogni altro aspetto soddisfano tutte le richieste.

Leggete la recensione completa: Jaybird X3

Image credit: Sony

5. Sony WI-1000X

Auricolari wireless ideali per audiofili e pendolari

Design: Chiuso | Peso: 18g | Risposta in frequenza: 20Hz – 20kHz | Dimensioni del driver: 10mm | Tipo di driver: Dinamici | Sensibilità: 95db +-3dB | Impedenza: 20 Ohms | Durata della batteria: 8 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: 98ft | Tecnologia NFC: No

Qualità del suono eccellente

Buon isolamento acustico

Durata della batteria nella media

Tecnologia Adaptive Sound Control lenta

Le cuffie WH-1000XM3 di Sony sono il miglior prodotto per quanto riguarda l’isolamento acustico, ma il design over-ear potrebbe essere un deterrente. Se portate gli occhiali o siete delle persone attive, il design over-ear potrebbe non fare per voi. In tal caso, vi consigliamo di provare i WI-1000X di Sony.

Questi auricolari in-ear wireless offrono una qualità audio tra le migliori e un design robusto che li rende perfetti per un pendolare o per chi pratica sport. La caratteristica migliore dei WI-1000X è la qualità del suono eccellente grazie al supporto della tecnologia aptX HD.

Nel complesso, i Sony WI-1000X hanno talmente tante qualità che fattori come la durata della batteria non particolarmente notevole, la mancanza di connessione multipla e la lentezza della tecnologia ASC passano in secondo piano. Per gli audiofili che viaggiano spesso, questi sono degli auricolari da tenere seriamente in considerazione.

Leggete la recensione completa: Sony WI-1000X

Image credit: Beats

6. Beats X

Auricolari wireless con una buona qualità del suono e ricaricabili in cinque minuti

Design: Chiuso | Peso: N/D | Lunghezza del cavo: N/D | Risposta in frequenza: N/D | Dimensioni del driver: N/D | Tipo di driver: N/D | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria: 8 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: N/D | Tecnologia NFC: No

Suono bilanciato

Ricarica rapida

Relativamente costosi

Suono poco fedele

Ci sarà sempre qualcuno pronto a criticare la qualità del suono degli auricolari Beats, ma l’aggiunta del chip W1 di Apple ha molto migliorato l’affidabilità della connessione wireless.

I Beats X compensano il loro suono con un po’ troppi alti con una connessione davvero solida e con il facile e veloce processo di associazione con dispositivi iOs.

Queste funzioni rendono i Beats X un ottimo prodotto, ma non aspettatevi un audio particolarmente ampio o fedele. Se state cercando degli auricolari che non vi diano problemi e che possiate ricaricare in 5 minuti senza preoccuparvi di spendere un po’ di più, allora i Beats X sono il prodotto che fa per voi.

Leggete la recensione completa: Beats X

Image credit: TechRadar

7. Bose QuietControl 30

Auricolari in-ear con ottimo isolamento acustico paragonabile a un modello over-ear

Design: N/D | Peso: 28g | Lunghezza del cavo: N/D | Risposta in frequenza: N/D | Dimensioni del driver: N/D | Tipo di driver: N/D | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria: 10 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: 10m | Tecnologia NFC: Si

Isolamento acustico eccellente

Buona durata della batteria

Qualità del suono non ottimale per il prezzo

Cavo intorno al collo che può non piacere a tutti

La vita è fatta di compromessi, e questo riguarda anche i Bose QuietControl 30. Da un lato questi auricolari offrono un isolamento acustico talmente buono da arrivare vicino a quello dei modelli over-ear dello stesso brand, ma dall’altro la fedeltà del suono non è all’altezza di altri modelli in-ear o over-ear che abbiamo testato.

Inoltre, il cavo da portare dietro al collo è un altro fattore che appesantisce il design del modello, che altrimenti sarebbe leggero e sottile.

Leggete la recensione completa: Bose QuietControl 30

I migliori auricolari true wireless

Image credit: Jabra

1. Jabra Elite 65t

Uno tra i migliori modelli True Wireless in circolazione

Design: Chiuso | Peso: N/D | Risposta in frequenza: N/D | Dimensioni del driver: N/D | Tipo di driver: dinamici | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria (in uso): 2.5 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 25 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: 8m | Tecnologia NFC: No

Durata della batteria eccellente

Qualità del suono bilanciata

Scelta di gommini limitata

Poco resistenti all'acqua

Se state cercando degli auricolari true wireless di alta qualità che non siano gli AirPods , i Jabra Elite 65t sono ciò che fa per voi.

Dopo averli provati per un mese, siamo rimasti impressionati dalla raffinatezza del prodotto creato da Jabra. Gli auricolari in-ear hanno un aspetto elaborato ma discreto e una connessione wireless affidabile, caratteristiche difficili da trovare in altri auricolari true wireless . Inoltre, hanno un’ottima qualità del suono se paragonati alla concorrenza.

Se potete permettervi di acquistare un solo paio di questi auricolari, prendete in considerazione gli Elite 65t.

Leggete la recensione completa: Jabra Elite 65t

Image credit: TechRadar

2. Optoma NuForce BE Free5

Con un paio di difetti, ma ottimi per chi non cerca un prodotto troppo sofisticato

Design: Chiuso | Peso: N/D | Risposta in frequenza: 20-20,000Hz | Dimensioni del driver: N/D | Tipo di driver: N/D | Sensibilità: N/D | Impedenza: N/D | Durata della batteria (in uso): 4.5 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 13.5 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: N/D | Tecnologia NFC: No

Design raffinato

Confortevoli da indossare

Buona qualità del suono e buon isolamento acustico

Pulsanti troppo molli

Comandi fastidiosi da utilizzare

I NuForce BE Free5 sono una dimostrazione di quanto gli auricolari true wireless siano ormai diventati prodotti abbordabili. Con circa 100,00€ potete acquistare un prodotto dal design più raffinato rispetto ai più costosi BE Free8 e con una qualità del suono addirittura maggiore. Comunque, abbiamo notato che l’auricolare sinistro tende ad essere leggermente troppo instabile e speriamo che NuForce risolva questo problema.

La modalità di disconnessione e i comandi fastidiosi da usare allontanano il prodotto dai primi posti della classifica, ma i BE Free5 sono sicuramente un prodotto di qualità nel mercato degli auricolari true wireless.

Leggete la recensione completa: Optoma NuForce BE Free5

Image credit: TechRadar

3. Apple AirPods (2019)

La versione potenziata degli auricolari true-wireless per autonomasia

Design: Aperto | Peso: 4g (38g con la custodia) | Tipo di driver: Dinamici | Durata della batteria (in uso): 5 ore | Durata della batteria (custodia di ricarica): 20 ore | Raggio d’azione del Bluetooth: 10m | Tecnologia NFC: No

Associazione ancora più veloce

Ricarica wireless

Funzione 'Hey Siri' per il comando vocale

Custodia per la ricarica wireless non inclusa nel prezzo

Qualità audio non migliorata

Design identico al modello precedente

Gli Apple AirPod di seconda generazione (2019) non sono esattamente il nuovo modello in cui avremmo sperato, ma comunque presentano delle funzioni niente male.

Hanno sempre lo stesso design iconico degli AirPod originali (il che può essere un pregio o un difetto, dipende dai punti di vista) e la qualità del suono è rimasta uguale. Il miglioramento principale è l’inserimento del nuovo chip H1, che migliora la connessione e la durata della batteria, permettendo l’utilizzo del nuovo comando vocale ‘Hey Siri’.

I nuovi AirPod possono essere acquistati con una custodia per la ricarica wireless, il che significa che si può utilizzare una base di ricarica compatibile con Qi per ricaricare la custodia invece di utilizzare un cavo.

Esattamente come il modello precedente, questi auricolari sono semplicissimi da associare al vostro dispositivo, ma questo vale solo per i proprietari di iPhone, in più gli AirPod sono davvero costosi.

Apple ora non produce più il primo modello di AirPod, ma molti store stanno cercando di vendere quelli che sono rimasti in magazzini. Date un’occhiata alla nostra guida su dove trovare i migliori prezzi, sconti e offerte per gli Apple AirPod , per restare informati sulle novità e gli sconti.