Beats Studio Buds: recensione breve

Arrivati sul mercato a metà 2021, i Beats Studio Buds hanno saputo inserirsi senza fatica tra i migliori auricolari wireless . Grazie alla cancellazione del rumore e il supporto per Dolby Atmos, questi auricolari fanno risaltare le frequenze e offrono una qualità audio di altissimo livello. Comodi da indossare e facili da trovare anche per chi possiede uno smartphone Android , ora che la funzione è stata estesa al sistema operativo.

Specifiche Beats Studio Buds: Peso: 5g (auricolari) 48g (custodia)

Design acustico: Closed

Driver: 8.2mm

Autonomia: 8 ore (24 ore con custodia)

Funzioni: Active noise cancellation, spatial audio support.

I punti di forza di Beats Studio Buds sono molti, ma non è un prodotto perfetto. Innanzitutto, la qualità delle chiamate lascia a desiderare e non è stato utilizzato il processore H1. L’autonomia, con ANC e trasparenza attivi è di 15 ore se contiamo anche la custodia, mentre la stessa ANC non è tra le migliori in circolazione. Tuttavia, Beats Studio Buds possono tranquillamente sostituire auricolari come Sony WF-1000XM4 .

Beats Studio Buds: prezzo e disponibilità

A partire da €189,95

Più economici di AirPods Pro e migliori di AirPods

I Beats Studio Buds sono disponibili sul sito ufficiale a €189,95, ma si possono trovare offerte più convenienti nei vari store online. Il prezzo è inferiore a AirPods 3 che non offrono cancellazione del rumore.

Beats Studio Buds sono un prodotto pensato per chi cerca il risparmio senza dover sacrificare eccessivamente la qualità, ma i più audiofili farebbero meglio a non badare a spese e considerare AirPods Pro 2 .

Beats Studio Buds: design

Facili da trasportare

Comodi da indossare

A differenza di Beats Powerbeats Pro , Beats Studio Buds hanno una custodia piccola e maneggevole tanto quanto gli auricolari, che ospita una porta USB-C nella parte inferiore e un LED sulla facciata.

Gli auricolari sono adatti a qualsiasi orecchio e si indossano comodamente anche in palestra, inoltre, la certificazione IPX4 li rende resistenti al contatto con liquidi come il sudore, ma non sono impermeabili.

Nella confezione sono inclusi un cavo di ricarica da USB-C a USB-C e tre copriauricolari di diverse misure.

Beats Studio Buds: qualità del suono e ANC

Ottima qualità audio

ANC migliorabile

Accettabile qualità delle chiamate

La qualità del suono offerta da Beats Studio Buds, oltre a essere elevata, restituisce una piacevole esperienza bilanciando bene le varie frequenze, impedendo a una parte dello spettro di prevalere troppo sulle altre.

La compressione causata dal Bluetooth non compromette l’efficacia dell’audio spaziale, anche se penalizza leggermente i formati Lossless, e il bilanciamento sonoro non affatica anche dopo un ascolto prolungato.

La qualità standard della cancellazione del rumore la rende un’aggiunta gradita, ottima per ridurre il sottofondo generato da una o più conversazioni, ma non aspettatevi un ANC alla pari di alcuni modelli di Sony e Bose che cancellano senza problemi i motori di un aereo e la metropolitana.

Infine, le chiamate hanno una risoluzione che lascia a desiderare, sufficiente solo se si è in un ambiente tranquillo.

Beats Studio Buds: autonomia e connettività

Non è presente il processore H1 o il processore W1

Autonomia di 15 ore nella media

Ricarica rapida in 5 minuti per un’ora di ascolto

I Beats Studio Buds hanno un processore dedicato e non ospitano i consueti H1 e W1. Per gli utenti Android ciò si traduce nel vantaggio di avere un miglior supporto e la funzione “trova” a disposizione. Al contrario, gli utenti Apple dovranno rinunciare al multipoint e a Siri.

L’autonomia non stupisce, ma nemmeno delude. In media, con ANC e trasparenza attivi, gli auricolari hanno una durata di 5 ore che sale a 15 con la custodia. La ricarica rapida, pur non essendo wireless, consente un’ora di autonomia dopo solo 5 minuti.

Beats Studio Buds: ne vale la pena?

Acquistateli se…

Cercate la qualità

Beats Studio Buds offrono un ottimo bilanciamento dei suoni e una qualità audio notevole.

Non volete sacrificare la comodità

Beats Studio Buds hanno un design meglio caratterizzato rispetto a Poerbeats Pro e Sony WF-1000XM4 che non compromette la vestibilità.

Un ANC nella norma è sufficiente

La cancellazione del rumore di Beats Studio Buds non è la migliore sul mercato, ma è più che sufficiente per il prezzo.

Non acquistateli se…

Cercate un ANC professionale

Se state cercando un ANC di livello professionale che sia adatto anche ai rumori più forti, i Beats Studio Buds non fanno per voi.

Andate spesso in palestra

Sebbene non abbiano problemi con il sudore, i Beats Studio Buds non offrono i sostegni intorno alle orecchie e altre comodità dei modelli dedicati all’esercizio fisico, come Beats Fit Pro.

Volete il pacchetto completo Apple

Se siete utenti Apple a 360° non troverete nei Beats Studio Buds la stessa integrazione con iOS di AirPods Pro o Beats Fit Pro, e nemmeno lo stesso processore H1.

