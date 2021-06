'Samsung Galaxy Z Fold 2 productie is stopgezet'

De Samsung Galaxy Z Fold 3 verschijnt waarschijnlijk binnenkort en daar hebben we nu nogmaals een teken voor gehad. De Galaxy Z Fold 2 is namelijk niet meer te koop in de Amerikaanse online winkel van Samsung. In Nederland en België is het vouwbare toestel vooralsnog nog wel te koop via de officiële webwinkel van Samsung. Het is niet duidelijk hoe lang de Fold 2 hier nog beschikbaar blijft.

De Amerikaanse online Galaxy Z Fold 2-pagina verwijst nu alleen naar een grotendeels lege pagina met de tekst "De Galaxy Z Fold is niet langer beschikbaar voor aankoop op Samsung.com, maar bekijk de extra opties in de Galaxy-familie."

Android Police merkte voor het eerst op dat er momenteel geen Fold 2 te koop is op de website van Samsung. Daarnaast lijkt het erop dat het aantal vermeldingen van de Fold 2 bij websites van Amerikaanse providers is gedaald. Dit zou erop kunnen duiden dat het toestel niet langer in productie is.

Wanneer kunnen we de Samsung Galaxy Z Fold 3 verwachten?

Volgens recente berichtgeving is de Samsung Galaxy Z Fold 3 al in productie. Het zou dan ook op schema liggen voor een release in augustus. Er wordt gesuggereerd dat er enkel componenten worden geproduceerd, hoewel het erop lijkt dat de assemblage ook in volle gang is.

We beschouwen augustus als meest waarschijnlijke releasedatum voor de Samsung Galaxy Fold 3. Het past namelijk in het typische releaseschema van Samsung voor toestelreleases aan het einde van het jaar. Maar als we naar voorgangers kijken, zouden we ook een lancering in september kunnen verwachten, aangezien de Samsung Galaxy Fold 2 in september 2020 werd uitgebracht.