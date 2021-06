Samsung Galaxy S22 krijgt mogelijk grootste camera-upgrade in jaren

De Samsung Galaxy S20 en Samsung Galaxy S21 beschikken over hetzelfde arsenaal aan camera's, maar de aankomende Samsung Galaxy S22 krijgt naar verluidt een aantal grote veranderingen op dat gebied.

@FrontTron beweert dat de Samsung Galaxy S22 en Samsung Galaxy S22 Plus over een 50MP hoofdcamera, een 12MP groothoeklens en een 12MP telelens (3x zoom) zullen beschikken.

De Galaxy S21, S21 Plus, S20 en S20 Plus hebben ter vergelijking een 12MP hoofdcamera, een 12MP groothoeklens en een 64MP telelens (3x hybride optische zoom). Als het gerucht klopt, dan verschillen de hoofdcamera en telefotolens op de nieuwe toestellen van de voorgangers.

Samsung Rainbow R/G Rear CamMain 50MPUltrawide 12MP Telephoto 12MP 3x Take w/ 🧂~BVJune 23, 2021 See more

Er zijn verder geen details bekend over de camera's, maar Samsung heeft eerder dit jaar wel een nieuwe 50MP camerasensor onthuld. Het is mogelijk dat deze sensor wordt gebruikt in de S22-reeks. Het gaat om een grote sensor met grote pixels, waardoor de camera goed moet presteren in situaties met weinig licht.

Aangezien het nog vroeg is voor geruchten over de Samsung Galaxy S22, moeten we dit nieuws voorlopig niet al te serieus nemen. Het toestel wordt pas begin 2022 verwacht.

Via PocketNow