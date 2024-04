Windows 11 Moment 5-update kampt met installatieproblemen

Windows 11-gebruikers ontvangen nu de Moment 5-update, die een week geleden beschikbaar is geworden, maar sommigen zijn helaas getroffen door enkele frustrerende problemen. Windows Latest heeft bugs ontdekt met de cumulatieve update van april voor Windows 11, waaronder installatieproblemen.

Dit is een bekend probleem waarbij het updateproces stopt, de update niet geïnstalleerd wordt en je pc een foutcode toont waaraan je niets hebt. Die geeft je geen enkele aanwijzing over hoe je het probleem kunt oplossen. Opnieuw de update installeren, resulteert dan in dezelfde crash. Het enige wat je kunt doen is afwachten en hopen dat Microsoft het probleem oplost.

Het andere grote struikelblok met deze april-update is een probleem dat lijkt op het bekende Blue Screen of Death (BSoD) waarbij de pc vastloopt en opnieuw moet worden opgestart. Windows Latest zegt dat ze na de succesvolle installatie van Moment 5 vastliepen op een "wit scherm". Dit lijkt op een soort installatiescherm dat je te zien krijgt als je een nieuwe laptop voor het eerst opstart met als grote verschil dat dit scherm volledig wit blijft.

De publicatie merkt op dat ze uiteindelijk op het bureaublad terechtkwamen na het verbreken van de internetverbinding. Daarna kwam het witte scherm ook niet meer terug. Er is aanvullend bewijs van dit probleem op Reddit en deze thread op het Answers.com-forum van Microsoft, waar sommige gebruikers zeggen dat dit witte scherm wel terugkomt.

Verbreek je internetverbinding

Een van de getroffen gebruikers op Answers.com geeft interessant advies: "Het enige wat voor mij werkt momenteel is de computer opstarten zonder internet en dan krijg ik het witte scherm niet." Iemand anders antwoordt dat ze dit hebben geprobeerd en dat het werkte. Windows Latest boekte eveneens succes door de internetverbinding te verbreken, dus dit lijkt voor de meesten een oplossing.

In bovenstaande Reddit-thread zijn er vervolgens een aantal consistente meldingen van problemen met pc's die uit zichzelf uit slaapstand gaan. Het is echter niet duidelijk wat de mogelijke aanleiding daarvan is en of je het zelf kan oplossen.

Hopelijk onderzoekt Microsoft deze problemen en komt het snel met officieel advies. Op dit moment vermeldt het officiële ondersteuningsdocument van Microsoft (zoals gewoonlijk) dat er geen problemen zijn met Moment 5.