Samsung lanceert mogelijk de Z Fold 3, Z Flip 3, Galaxy Watch en meer op 11 augustus

The Samsung Unpacked event from January 2021.

We weten dat Samsung een lading nieuwe toestellen in de pijplijn heeft zitten, waaronder de Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 en Galaxy Buds 2. Wanneer al deze producten verschijnen, is met een recente verwijzing naar 11 augustus als datum mogelijk ook een antwoord op gekomen.

Het nieuwe gerucht is afkomstig van @FrontTron, een bekende in het geruchtencircuit met een doorgaans sterk track record. Het ziet ernaar uit dat Samsung wederom de Unpacked-naam aanhoudt voor het presenteren van deze nieuwe gadgets. De onthulling zou wederom via een livestream gehouden worden.

Tot aan dit moment was het de verwachting dat 3 augustus de datum zou worden waar we met z'n allen naar zouden moeten uitkijken. Ook die informatie is afkomstig van een betrouwbare bron. Het kan dus zo zijn dat Samsung op het laatste moment toch van eventdatum is veranderd.

Het ziet ernaar uit dat augustus dé maand van de release gaat worden, en dat is ook niet zo vreemd. De afgelopen jaren was augustus namelijk altijd al de maand waarin Samsung nieuwe smartphones, smartwatches en/of oortjes onthulde.

(Image credit: @FrontTron)

We hebben al de nodige informatie opgevangen over de nieuwe gadgets. Zo lijkt het alsof de Galaxy Z Fold 3 geen grote stap voorwaarts zal zijn wat betreft het hardware-aspect alsook design, maar er is nog altijd meer dan voldoende interessants aanwezig. Vooral als Samsung de prijs weet te drukken.

De Galaxy Z Flip 3 klaptelefoon wordt ook van verwacht dat er geen al te grote upgrades aanwezig zijn, alhoewel het design mogelijk wel een opfrisbeurt krijgt. Zowel de Z Flip 3 alsook Z Fold 3 komen naar verluidt met een vorm van waterbestendigheid.

Er is wat verwarring over het naamschema en de release van zowel de Galaxy Watch 4 en de Watch Active 4, maar dat moet op termijn ook duidelijk worden. De Galaxy Buds 2 worden in de gelekte teaser vermeld, en ook daar is al de nodige info over naar buiten gekomen.

De Samsung Galaxy S21 FE wordt niet vermeld in de teaser. Dat kan erop duiden dat deze smartphone later verschijnt dan verwacht. De Samsung Galaxy Note 21 slaat Samsung waarschijnlijk over dit jaar.