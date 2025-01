Teaser voor Nothing Phone 3 onthult mogelijke lanceringsdatum en mysterieuze camera

Nothing heeft nog een cryptische teaser getoond die waarschijnlijk verwijst naar de aankomende Nothing Phone 3, die in een uitgelekte interne memo het eerste echte vlaggenschip van het bedrijf wordt genoemd. Het bedrijf deelde een video op Twitter waarin eigenlijk niet zo heel veel te zien is. We zien een afbeelding van een cirkel boven een langwerpige afgeronde rechthoek, die een kleine letter “i” vormt op een zwarte achtergrond.

Als we beter kijken, zien we een donkere strook van boven naar beneden lopen, wat mogelijk suggereert dat deze cirkelvormige elementen aan de zijkant van de telefoon zijn aangebracht. Naarmate de video vordert, lichten de randen op, wat doet denken aan de glyph-lampjes op de bestaande Nothing-telefoons.

Verder zou het bijschrift van de post kunnen wijzen op een lanceringsdatum voor de nieuwe Nothing-telefoon. Daar staat het volgende: “Power in Perspective. 4 maart 10:00 GMT.” Dit suggereert een lancering op 4 maart, maar het blijft gokken wat we precies gaan zien. De afbeelding in de video lijkt op een typische camerabehuizing voor een smartphone, vergelijkbaar met die op de Google Pixel 9 Pro, maar dan 90 graden gedraaid.

Voorlopig zouden we deze teaser kunnen zien als een hint dat de Nothing Phone 3 drie camera's zal hebben in plaats van twee, zoals de bestaande modellen. Als dit het eerste echte vlaggenship van Nothing wordt, dan zijn die drie camera's ook nodig. Elke andere premium telefoon heeft namelijk minstens drie camera's. Tot nu toe heeft Nothing steeds gekozen voor een primaire camera en ultra-wide, dus het zou logisch zijn dat deze derde camera een telefotocamera met optische zoom is. Op die manier kan de Nothing Phone 3 de strijd aangaan met de iPhone 16 Pro, Google Pixel 9 Pro en Samsung Galaxy S25.

Een nadere blik op de teaser laat echter zien dat deze glyph op de zijkant van iets lijkt te zijn gemonteerd. Op de achtergrond zien we een dunne strook donkergrijs tegen het volledig zwarte frame. Dit zou bijvoorbeeld kunnen wijzen op een nieuw paar knoppen.

Misschien volgt Nothing de trend van de Cameraregelaar van de iPhone 16 door een ontspanknop toe te voegen. Het kan ook iets alledaagser zijn, zoals de volumeknop en aan/uitknop. Het lijkt er alleszins op dat Nothing nog genoeg tijd heeft om meer te teasen in de aanloop naar 4 maart. Nothing heeft onlangs twee andere teasers gedeeld, één met de NothingOS-widgets en de andere met de Pokémon Arcanine.