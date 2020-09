Xbox Series X/S wordt niet de laatste console van Microsoft

Microsoft heeft speculaties onderuitgehaald waarin gesteld wordt dat het bedrijf zich niet langer zou bezighouden met het ontwikkelen van gaminghardware na de lancering van de Xbox Series X en Xbox Series S.



Xbox-baas Phil Spencer vertelt aan Yahoo! Finance dat het niet van plan is om te stoppen met het uitbrengen van gaming hardware, ondanks dat de gaming industrie steeds meer focust of digitale diensten en streaming.

"In termen van toekomstige hardware, denk ik absoluut dat we nog meer console-hardware zullen zien", zei Spencer. "Net als bij video's en in de muziek is het niet zo dat streaming de vernieuwing van apparaten tegenhoudt. Ik denk dat we daar nog meer van gaan zien, dat is absoluut wat wij van plan zijn."

Microsofts benadering omtrent de next-gen consoles is gericht op het creëren van zoveel mogelijk mogelijkheden voor spelers om het ecosysteem van Xbox te betreden, in plaats van het aanbieden van enkel één stuk hardware.

De Xbox Series X is het nieuwe vlaggenschip van het bedrijf. De console komt met een prijskaartje van €499, terwijl de minder krachtige en diskloze S veel betaalbaarder is voor €299.

Microsoft heeft de cloudgamingdienst Project xCloud op Android uitgebracht, waardoor het mogelijk is om meer dan honderd games op mobiele apparaten te spelen. De dienst is nog niet beschikbaar voor iOS-gebruikers. Apple beweert dat het in strijd is met de servicevoorwaarden van het bedrijf.

Game on

De Xbox Game Pass brengt alles samen: een maandelijkse abonnementsdienst die wordt gezien als "Netflix voor games". De Game Pass geeft abonnees toegang tot alle first-party titels van Microsoft vanaf de dag van release. Daarnaast zijn er honderden games van andere uitgeverijen en onafhankelijke studio's speelbaar. De dienst is naast Xbox ook beschikbaar op PC.

Hoewel het onmogelijk is om te voorspellen wat de toekomst voor Xbox brengt, heeft Microsoft onlangs ZeniMax Media overgenomen. Het is het moederbedrijf van Bethesda Softworks. Door de deal zullen alle toekomstige games van Bethesda, zoals het langverwachte Starfield en The Elder Scrolls 6, op Xbox Game Pass verschijnen. Mogelijk worden deze zelfs exclusief uitgebracht voor Xbox.