Nieuwe PS5 afbeeldingen geven beste blik op consolegrootte tot nu toe

We hebben al veel gehoord over de forse afmetingen van de PlayStation 5. In nieuw gelekte afbeeldingen krijgen we een nog beter beeld van wat ons te wachten staat.

De afbeeldingen van Sony's PS5, gepubliceerd door Taiwans National Communications Commission (NCC) (via The Verge), laten de console op horizontaal geplaatste wijze zien naast enkele linialen, inclusief de te verwijderen standaard. Het toont wederom aan dat de nieuwe console van Sony absoluut geen kleintje wordt.

Sony heeft al de afmetingen voor de PS5 en PS5 Digital Edition in een PlayStation Blog bekendgemaakt. Volgens Sony bedragen de afmetingen van het apparaat zonder standaard 390mm breedte x 104mm hoogte x 260mm diepte. De digitale versie kent afmetingen van 390mm x 92mm x 260mm.

Lang en breed

Hoewel deze metingen al duidelijk maakten dat de PS5 de grootste PlayStation-console tot nu toe wordt, is het met dit soort nieuwe beelden een stuk makkelijker om je voor te stellen hoe de console eruit zal zien als onderdeel van je setup.

(Image credit: Taiwan NCC)

Geen van beide nieuwe consoles zijn bepaald klein te noemen. Ze hebben dan ook de potentie om je gaming setup in je (woon)kamer behoorlijk op te schudden. In horizontale modus kent de Xbox Series X afmetingen van 301mm breed, 151mm hoog en 151mm diep. Dat maakt hem minder breed dan de PS5, maar zeker wel een stuk dikker. In verticale modus steigert de PS5 boven de kleinere Series X uit qua hoogte.

Hoe je de twee consoles ook positioneert, de PS5 neemt de meeste ruimte in van de twee. Het is dan ook geen overbodige luxe om eens goed te gaan meten of de nieuwe console van Sony wel op de gewenste plek past. Ben je van plan om de Xbox Series X te kopen? Microsoft heeft een papieren replica voor je klaarliggen die je kunt uitprinten. Zo weet je precies of de console in het gewenste plekje past.

Er is al gesuggereerd dat de grootte van de PS5 voor een deel te wijten is aan het complexe koelsysteem, dat nog in detail moet worden onthuld. Nadat het opmerkelijke ontwerp van de console voor het eerst werd onthuld, antwoordde Matt MacLaurin, VP UX Design van PlayStation, op de vraag waarom de console zo veel groter is dan de PS4 op LinkedIn:

"Thermiek. Deze generatie bestaat uit kleine supercomputers. Terwijl het 7nm proces verbazingwekkende warmteprestaties levert voor het vermogen, is het vermogen zeer extreem."

De PS5 gaat op 12 november in de verkoop in de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Mexico en Zuid-Korea. De rest van de wereld moet wachten tot 19 november.